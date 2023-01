Pitti Uomo: Beestachtig goed humeur in Florence

Het startschot voor herst/winter 2023 is gegeven met de mannenmodebeurs Pitti Uomo. Met een paar zonnestralen was de stemming op de mannenmodebeurs vrij positief. Natuurlijk was de mode-industrie in Florence ook bezig met de algemene economische situatie.

De beursorganisator, Pitti Immagine, heeft toch vertrouwen in de toekomst. Juist nu zijn beurzen belangrijk voor kleine en middelgrote ondernemingen, zei Pitti-voorzitter Claudio Marenzi dinsdagochtend tijdens de openingsconferentie. Naast een aantal nieuwe exposerende merken, waren shows van gastmodeontwerpers Jan-Jan van Essche en Martine Rose, en een ruimte voor hondenmode hoogtepunten.

Pitti’s directeur Raffaello Napoleone begon het nieuwe seizoen bovendien enthousiast en ging de dansvloer op op de stand van Mac Jeans, waar het Duitse jeanslabel een gezamenlijke collectie met ontwerpster Barbara Becker presenteerde ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Beckers’ zonen, Elias en Noah, zorgden voor de nodige beats en zelfs Napoleone probeerde de DJ-knoppen uit.

Elias Becker, Raffaello Napoleone, Mac-Jeans-Chef Eveline Schönleber en Noah Becker (van links naar rechts). Foto: FashionUnited

“Nu plukken we de vruchten van ons werk”, zei de CEO van de modebeurs over dit seizoen, nadat het continu een plaats voor de mode-industrie - zowel digitaal en fysiek - aanbood om ideeën uit te wisselen, en dat ondanks verliezen. De vorige editie in juni 2022 van het tweejaarlijks evenement verwelkomde aanzienlijk meer bezoekers, was de januari-editie ook overtuigend met 12.600 inkopers, waaronder 8.400 Italianen en 4.200 internationale kopers (op 12 januari om 12.00 uur). Landen als Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Zwitserland, Japan en België waren behoorlijk aanwezig.

Positief in moeilijke tijden

Andrea Dini, directeur van Paul & Shark, is blij dat er na drie jaar weer meer te doen is op de beurs. Voor hem zijn het vooral Europa en Noord-Amerika die de zalen vol houden. Voor het Italiaanse mannenmerk is vooral de Duitse markt belangrijk - waar Paul & Shark onder meer vertegenwoordigd wordt bij Breuninger, Peek & Cloppenburg, Hirmer en KaDeWe - gevolgd door Groot-Brittannië, Noord-Amerika en de binnenlandse markt.

Voor de directeur van Paul & Shark ligt de nadruk dit seizoen op knitwear en bovenkleding. In de bovenkleding kijkt het merk ook naar een lichtere vorm om een antwoord te geven op warmere winters. Ondanks stijgende energieprijzen en inflatie zegt Dini dat de huidige situatie beter is dan tijdens de lockdowns met gesloten winkels. Het zijn moeilijke tijden, maar hij blijft positief.

Paul & Shark stand op Pitti Uomo. Foto: FashionUnited

Nieuwe markten veroveren

Après-ski

AlphaTauri is ook optimistisch over de toekomst en waagt zich op een nieuwe markt. Het Oostenrijkse bovenkledingmerk zet met de Amerikaanse markt zijn wereldwijde expansie voort, legt directeur Ahmet Mercan uit. Daarbij zal het merk, dat deel uitmaakt van drankenleverancier Red Bull, ook gebruik maken van zijn band met de racewereld - Alpha Tauri is verantwoordelijk voor de kleding voor de Formule 1 en heeft een eigen team bij de competitie. Ondanks de positieve houding gaan de gestegen inkoopprijzen ook dit bedrijf niet voorbij. Daarom zijn de prijzen voor dit seizoen aangepast. In het bovenkledingsegment zullen de Alpha Tauri-stukken van FW23 tussen 380 en 1100 euro kosten.Dit seizoen gaat het bij bovenkleding steeds meer om lifestyle-componenten. Zo toonde Head Sports bijvoorbeeld een aantal casual looks die ook buiten de pisten gedragen kunnen worden - er werden tweedelige ski-stukken gestyled met flanellen overhemden en onderjassen die te warm zouden zijn om in te sporten. De komende seizoenen worden er meer casual kledingstukken toegevoegd aan het assortiment van het Oostenrijkse sportkledingmerk, dat onlangs de samenwerking met Gucci Vault onthulde.

Baldessarini ging ook voor een nonchalante winterlook en veranderde het monumentale Corsini al Parione paleis in een chalet met piano en gospelkoor. Het Duitse herenmerk toonde daarbij sneeuwpakken met retrolook en bracht de jaren ‘70-trend naar de chique berghut - die ook als print op truien te zien was. Naast de sportieve items waren er ook klassieke pakken en rechtlijnige jassen te zien. Voor het kleurenpalet vertrouwde het merk op sobere tinten zoals wit, grijs, bruin en lichte accenten met turquoise en oranje. Het kleurenpallet behoort tot de in Herford gevestigde kledinggroep Ahlers AG.

Baldessarini FW23. Fotos: Baldessarini

Pitti Pets

Stand op Pitti Pets. Foto: FashionUnited

Samenwerkingen

Pitti Pets, een nieuw segment op Pitti Uomo, toonde looks waarmee viervoeters - vooral honden - er in alle weersomstandigheden chique uitzien. Het is het antwoord van de beurs op de toegenomen belangstelling voor huisdieren als gevolg van de pandemie, aldus Napoleone. Pitti Immagine probeerde deze reeks uit met enkele merken tijdens de Pitti Bimbo kindermodebeurs en kreeg positieve feedback. Nu waren er ook jasjes, halsbanden en andere accessoires voor honden op de mannenmodebeurs te zien. De beursbaas benoemde dat de collectie ook naast de dames- en herencollectie kan worden aangeboden. Op de beurs waren ook diverse dierlijke bezoekers aanwezig.Marco Bernardini is ook positief. Hij merkte dat er veel animo was voor de stand van het jeansmerk Incotex Blue Division, een submerk van Slowear. De directeur van het Italiaanse bedrijf reageert op de algemene economische situatie met een langetermijnplanning die nauwe samenwerkingen omvat met industriële partners, legt Bernadini uit.

In 2023 wil het bedrijf evenwicht creëren tussen zijn eigen winkels en de groothandel, en richten ze zich op de retailpartners en bestaande winkels, nadat twee nieuwe winkels hun deuren openden vorig jaar - waaronder de grootste flagshipstore in New York tot nu toe.

Jan-Jan van Essche toont eerste modeshow

Performance door Jan-Jan van Essche Show FW23. Foto: Vanni Bassetti / Pitti Immagine

In het tentoonstellingscentrum, Fortezza da Basso, waren in totaal bijna 800 collecties te zien. Daarnaast waren er enkele speciale evenementen op andere locaties in de stad, zoals de modeshow van Jan-Jan van Essche. De Belgische ontwerper toonde voor het eerst een collectie in de vorm van een modeshow.

‘S Avonds presenteerde hij in het museum en klooster Santa Maria Novella de show van zijn collectie ‘Rite’. De collectie was geïnspireerd op een dansvoorstelling van choreografe Pina Bausch. Een langzame wandeling over een door zuilen omgeven catwalk werd begeleid door epische muzikale begeleiding van drums en gitaren die de vibe van de ento-georiënteerde collectie versterkte.

Voor de silhouetten, die vooral wijd en vloeiend waren, liet hij zich inspireren door stukken als boubou, een losse vorm van bovenkleding uit Senegal, en Arabische kledingstukken. Poncho's, capes en op kimono-geïnspireerde-pakken waren ook te zien. Qua materialen heeft de ontwerper zich vooral gericht op natuurlijke stoffen zoals Italiaanse yakwol voor een jas en een lichtere wol voor tunieken en hemden. Sommige van de looks werden aangevuld met vilten hoeden van bever- en konijnenbont, die samen met de Oostenrijkse hoedenfabrikant Mühlbauer werden gemaakt. Voor het kleurenpalet gebruikte hij aardetinten en zwart, aangevuld met kleuraccenten in kerriegeel, olijfgroen en tartan met rood.

Jan-Jan van Essche FW23. Foto: Vanni Bassetti / Pitti Immagine

Italo-house en techno in de kinderkamer

Martine Rose FW23. Fotos: Pitti Immagine

Muziek zette ook de toon voor de tweede gastontwerpster, Martine Rose, want de Brits-Jamaicaanse ontwerpster liet zich inspireren door de Italo-house-golf die de Britse clubscene in de jaren ‘80 en begin jaren ‘90 beïnvloedde, dat maakte het gelijknamige label donderdag bekend. Bij haar eerst modeshow buiten Londen leerden een voetbalshirt en -pak en een roze pluizige oversized jas elkaar voor het eerst kennen. Rose legde tevens de nadruk op de stropdas uit. Die was de combineren met track- en denimjackets, maar ook door het onder meer klassieke jassen uit te laten komen.

Vain reisde terug in de tijd naar het jaar 2000. Het jonge Finse label richtte een kamer in het Palazzo Pucci als kinderkamer in, compleet met bed, spelcomputer, tv en tijdschriften. De setting was bedoeld om de tijdgeest van het jaar 2000 weer te geven, waarin oudere broers en zussen invloed hadden in plaats van de sterren op sociale media.

De looks zijn het best te omschrijven als ergens tussen de gothic en techno scene. Lange, donkere leren jassen, shirts met lange mouwen, net als een topje en een grote witte, pluizige jas waren te zien. Leer speelde in het algemeen een belangrijke rol en werd onder meer gebruikt voor broeken en rokken, die ook op mannelijke modellen werden gestyled. Het label richtte zich duidelijk op het spelen met genderrollen en een androgyne esthetiek.

Vain. Foto: Astra Marina Cabras / Pitti Immagine

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited/DE en is vertaald en bewerkt door Sylvana Lijbaart.