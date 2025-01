Pitti Uomo: Een etalage gevuld met een mix van denim, sneakers en een beetje damesmode

Florence - De 107e editie van Pitti Uomo opende op 14 januari haar deuren in de Italiaanse stad Florence. Ruim 770 merken, waarvan 45 procent buitenlands, presenteerden hun herfst/wintercollecties 2025-2026. Binnen de Fortezza da Basso leek de opkomst op de eerste dag redelijk. De officiële cijfers worden op vrijdag 17 januari, de laatste dag van het evenement, bekendgemaakt, maar de nieuwsgierigheid naar de collecties en de wens om te netwerken lijken aanwezig. Wat meteen opvalt, is dat Pitti Uomo steeds meer een etalage is waar merken, vooral die met een gezonde financiële basis en solide reputatie, inzetten op mega-stands, waar ze kunnen praten met klanten, pers en vrienden. De enorme stand van Brunello Cucinelli, in de centrale hal, is een van de populairste. Het merk maakte immers een paar dagen geleden in een persbericht bekend dat de voororders voor de FW25-collectie, die in december 2024 in de showroom zijn gedaan, een goed seizoen voorspellen.

Ook het Florentijnse herenmodemerk Stefano Ricci, dat onlangs een suite van 300 vierkante meter in het resort Castelfalfi, tussen Florence, Pisa en Siena, heeft ingericht, had een grote stand. Het label moduleert het aanbod om altijd dicht bij de klant te blijven, met een luxe aanbod, niet alleen in kleding maar ook in de hotellerie. Op dit moment is er geen lancering van een dameslijn gepland, hoewel op verzoek van enkele vaste klanten meer dan één dameskledingstuk is geproduceerd. Het thema van de reis, in het bijzonder de verkenning van Peru, kenmerkt de collectie voor herfst/winter 2025-2026. De kledingstukken zijn geïnspireerd op kleuren zoals cochenillerood, het grijs van de Colca Canyon en diepblauw, ter ere van de hoogten die de condors bereiken. Jassen van "koninklijke" vicuña-wol (een stof die ooit alleen was voorbehouden aan de Inca-koningen), zo zeldzaam dat er slechts om de twee jaar 250 gram vacht kan worden verzameld, geven een goed beeld van de exclusiviteit van de collectie die zevenenzestig looks omvat.

Pitti Uomo combineert verschillende stijlen en sferen

Van de ongrijpbare en lichtgewicht kledingstukken van Stefano Ricci tot sneakers: Pitti Uomo combineert in deze editie verschillende stijlen en sferen. Valsport, een sneakermerk geboren in 1920 uit een idee van Antonio Valle, een achttienjarige Paduaanse, startte een bedrijf in schoenen en sportartikelen. In een paar jaar tijd werd het bedrijf een van de producenten van sportschoenen op nationaal niveau en nu richt het zich sterk op het damessegment. De damescollecties, aanwezig op de beurs, niet alleen bij de stand van Valsport maar ook bij andere merken, bevestigen de trend van veel herenmodemerken om in te zetten op dit marktsegment, evenals op accessoires.

De dameslijn van Valsport onderscheidt zich door een moderne persoonlijkheid, met verfijnde details en een balans tussen innovatieve en eco-duurzame materialen. Deze modellen combineren suède en geborsteld leer, kenmerkend voor het model Davis Shadow, met metallic afwerkingen. De zachte texturen en dierenprints geven pit, terwijl de inzet voor duurzaamheid duidelijk is in het gebruik van eco-bont, zoals in het model Tournament Cortina, het gerecyclede mesh van het model Magic Run en het plantaardig leer, voor een respectvolle benadering van het milieu.

Valsport, model Olimpia. Credits: Valsport

Het kleurenpalet van de dameslijn onderscheidt zich door tijdloze neutrale kleuren, warme en omhullende tinten beige, pruim, bosgroen en nuances van oudroze en paars, tot koude tinten zoals leigrijs en hemelsblauw, voor een kleurenmix die vrouwelijkheid en karakter in balans brengt.

In 2016 werd het merk Valsport overgenomen door het Paduaanse bedrijf Rewind Srl, dat al actief was in de schoenenproductie. Rewind betrekt Guido Valle, zoon van de oprichter van Valsport, Antonio Valle, bij de operatie en besluit te herstarten met historische modellen zoals de Tournament (de grote Valsport-klassieker), de Olimpia en de Davis (de klassieke tennisschoen). "We sluiten het jaar af in lijn met vorig jaar, met een omzet van 5 miljoen euro", vertelt Siro Toniolo, voorzitter van Rewind, aan FashionUnited.

Naast de damescollectie heeft het merk de opening van een grote winkel in Padua gepland voor de tweede helft van 2025 en groei in het buitenland. De buitenlandse markten vertegenwoordigen momenteel 35 procent. "De e-commerce heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt, vooral in het buitenland", zegt Toniolo, eraan toevoegend dat ook de opening van shop-in-shops in kledingwinkels en warenhuizen op de agenda staat.

Het trendy merk Flower Mountain

De sneakers vullen steeds vaker de stands op Pitti Uomo, waar het trendy Japanse merk Flower Mountain niet ontbreekt. "De mode bevindt zich in een complexe overgangsfase, en wij van Pitti Immagine kunnen ons niet beperken tot toekijken: we moeten het interpreteren, vertalen naar marktkeuzes en communicatie-inhoud, zelfs als dat risico's met zich meebrengt. Zo hebben we bijvoorbeeld meer dan voorheen ingezet op een gedurfde mix van producten, waarbij we fashion en lifestyle op een uitdagende manier hebben gecombineerd. Daarnaast hebben we besloten om speciale aandacht te schenken aan de hardloopcultuur als een fenomeen van horizontale integratie binnen een ideale gemeenschap, niet alleen gericht op consumptie," benadrukt Raffaello Napoleone, CEO van Pitti Immagine.

Aanwezig in de Sala delle Nazioni, een sectie waar de stands minder representatief zijn maar gewijd aan nichemerken die fris en minder bekend zijn, is Flower Mountain. Dit merk, opgericht in 2015 door Keisuke Ota uit Tokio en Yang Chao uit Peking, belichaamt een passie voor het verkennen van berglandschappen, kamperen en schoeisel. De Japanse erfenis van het merk is duidelijk zichtbaar in de kleurenpaletten, het gebruik van Japanse stoffen en het ambachtelijke vakmanschap, alles met een stedelijke twist. Voor de herfst-wintercollectie 2025-2026 presenteert Flower Mountain onder andere het vernieuwde model Yamano 3. Dit model combineert nieuwe kleuren, texturen en materialen zoals suède, technische stoffen en inzetstukken van imitatiebont. Het model, beschikbaar in unisex maten van 35 tot 46, behoudt de typische trekking-esthetiek van Flower Mountain. Het model Fami daarentegen introduceert een gedurfd nieuw ontwerp met een robuuste schelpzool en een ultralichte structuur. Een ander interessant merk in de Sala delle Nazioni is Alpe Piano. Geïnspireerd door het erfgoed van de Dolomieten en het bergleven, ontwerpt Alpe Piano Tiroler jassen, zowel met voering als in casentino-stof als alternatief voor traditionele loden wol.

Superga viert 100 jaar en Sebago presenteert kleding

Terug naar de schoenen, zoals gezegd een zeer aanwezig accessoire op de 107e editie van Pitti Uomo, trok Superga, een ander historisch Italiaans merk, de aandacht van de pers en inkopers om de Superga 1925 Made in Italy te presenteren: de 2750 gemaakt in 1925 en de eerste tennisschoen ter wereld met een zool van natuurlijk gevulkaniseerd rubber, evenals een lifestyle-symbool, komt opnieuw tot leven. "We werken al meer dan een jaar aan het terugbrengen van de productie naar Italië om het honderdjarig bestaan van dit model te vieren", legt Lorenzo Boglione, uitvoerend vice-president van BasicNet en huidig co-CEO van K-Way, samen met zijn broer Alessandro, uit aan FashionUnited. Andere nieuwigheden die op Pitti Uomo werden gepresenteerd, waren de lancering van de kledingcollectie van Sebago, een ander merk in het portfolio van het bedrijf BasicNet uit Turijn.

Sebago, herfst/winter 2025-26. Credits: Sebago

Bekend om de iconische penny loafer, heeft Sebago zijn visie willen uitbreiden door zich niet alleen op schoeisel te richten, maar ook op kleding. Een collectie waarin traditie en experimentatie samengaan, waarbij het concept van "layering" de rode draad vormt en unisex ruimte krijgt in kledingstukken die zijn ontworpen om vrouwen in mannensportkleding te omarmen. De herfst-wintercollectie 2025 is een viering van de klassiekheid en de kwaliteit die het DNA van het merk definiëren. Onder de labels bijvoorbeeld, viert The Blazer de kunst van het jasje, en Classic Chino biedt een aanbod dat varieert van chino-broeken tot formeel-casual.

De denim-aanbiedingen

Het denim-aanbod op Pitti Uomo is zeer uitgebreid dankzij de productmix die steeds meer aanwezig is op de beurs in Florence, die ooit meer gewijd was aan een aanbod van klassieke en minder lifestyle-collecties. Onder de aanwezige merken wordt Gas, dat het podium van Pitti Uomo koos om zijn nieuwe winkelconcept en de herfst/wintercollectie 2025 te presenteren, een moment dat het begin markeert van een nieuw hoofdstuk in het traject van het merk, gekenmerkt door een mix van innovatie en traditie.

Gas, herfst/winter 2025-26. Credits: Gas

"Dit project weerspiegelt onze wil om te evolueren en te innoveren, maar tegelijkertijd de authenticiteit te behouden die ons altijd heeft gekenmerkt," vertelde Rino Castiglione, CEO van Gas.

De retailstrategie voor 2025 beperkt zich niet tot het openen van nieuwe monobrand-ruimtes, maar is erop gericht de aanwezigheid van het merk in multibrand-ruimtes te consolideren via speciale corners en shop-in-shops. Het plan voorziet in de installatie van ongeveer 25 corners in Italië en op internationale markten, waaronder Europa en India, dankzij de samenwerking met Reliance, dat al 35 winkels van het merk beheert. Deze aanpak is gericht op het testen en optimaliseren van het nieuwe concept om het wereldwijd schaalbaar te maken. Daarnaast werd de capsule Raw Heritage gepresenteerd, een authentieke viering van de roots van het merk, opnieuw geïnterpreteerd in een eigentijdse stijl met behulp van ontwerpen uit het archief, innovatieve stoffen en oog voor detail. Deze capsule richt zich op een klantenkring die op zoek is naar onderscheidende producten met een verfijnd design en een premium prijspositie. Tot de belangrijkste stukken van de capsule behoren de heren- en damesoverall van Raw Denim, gemaakt van 12-ounce (zo’n 340,2 gram) ongewassen denim, geïnspireerd op Japanse workwear, en het rinse-wash denim jack met een comfortabele pasvorm, verrijkt met workwear-details zoals metalen klinknagels en mosterdkleurige interieurs.

Isko en het Deense merk Gabba presenteerden daarentegen een collectie die een iconische en tijdloze stijl combineert met de eisen van het dagelijks leven. De lijn benadrukt de eenvoud van rauwe denim en verbetert de prestaties ervan.

Het hart van de Gabba x Isko collectie is Selfdry, een afwerking van denim die de droogtijd verkort terwijl de ruwe en authentieke textuur van de stof behouden blijft. De look is geïnspireerd op Japans vakmanschap. Gabba heeft deze innovatieve denimstof gebruikt om 9 verschillende modellen te creëren, waaronder jeans, spijkerjassen, kimono's en tassen.

De cijfers van herenmode

Zal de merkmix, de samenwerkingen en de formele en sportieve voorstellen op Pitti de toekomst van de herenmode verbeteren? Interessant is in dit verband wat Matteo Zoppas, voorzitter van Ice, het agentschap voor de promotie in het buitenland en de internationalisering van Italiaanse bedrijven, gisteren zei bij de opening van Pitti Uomo. "Hoewel de moeilijkheden en de kritische algemene vertraging in de bestellingen momenteel niet hetzelfde weerspiegelen in de resultaten van de export, wijzen de laatste schattingen op een afsluiting van 2024 met 90 miljard euro in mode-export en een lage groei van 2 procent. Er is steeds meer sprake van teamwork. Terwijl de minister van Bedrijven en Made in Italy, Adolfo Urso, een overlegtafel heeft opgezet om de moeilijkheden in de sector aan te pakken, en de minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, blijft werken aan het bevorderen van de waarde van de export, heeft ook Ice zijn rol gespeeld als de promotionele en exportontwikkelingsinfrastructuur voor de sector. Pitti biedt voor de bedrijven in de sector een belangrijke gelegenheid voor business matching, en 2025 zal het recordjaar worden voor de binnenkomende operaties die door het Agentschap worden georganiseerd en die 850 geselecteerde operators naar de beurs zullen brengen."

ls we naar 2024 kijken, zien we een lagere koopbereidheid bij consumenten, sterke kostenstijgingen, vertraging van veel belangrijke economieën, geopolitieke spanningen die zowel verband houden met de verschillende conflicten die gaande zijn als met een reeks belangrijke politieke verkiezingen, zoals de Europese verkiezingen van afgelopen juni en de recentere Amerikaanse verkiezingen: veel factoren hebben invloed gehad op de ontwikkeling van de Italiaanse herenmode. Volgens de schattingen van het Economisch Onderzoeksbureau van Confindustria Moda, op basis van gegevens uit interne steekproeven en de conjuncturele situatie van het bredere macro-economische kader, wordt de Italiaanse herenmode (in een brede zin, inclusief confectie, buitenbreisels, overhemden, stropdassen en lederwaren) verwacht 2024 af te sluiten met een omzetdaling van 3,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, na drie jaar van voortdurende groei. In 2024 zou de omzet van de Italiaanse herenmode daardoor 11,4 miljard euro bedragen, goed voor 18,9 procent van de Italiaanse textiel- en kledingsector. Wat betreft de afzonderlijke microsectoren die hier worden onderzocht, zullen alle sectoren in 2024 negatieve trends vertonen, met uitzondering van de lederwaren.

De productiewaarde toont in 2024 een daling, geschat op min 4 procent ten opzichte van 2023.

De afzetmarkten

Met betrekking tot de afzetmarkten bleken zowel de EU- als de niet-EU-gebieden gunstig voor de sector te zijn, met een groei van respectievelijk 0,9 procent en 1,2 procent. De EU-markt is goed voor 46,2 procent van de totale export van de sector, terwijl de niet-EU-markt de grootste "koper" is, met 53,8 procent. Omgekeerd is er bij de import een negatieve variatie van min 4,4 procent voor de EU-markt en min 9,6 procent voor het niet-EU-gebied. Zo’n 47,8 procent van de herenmode die ons land binnenkomt, is afkomstig uit de EU, terwijl de niet-EU 52,2 procent levert.

Wat de belangrijkste bestemmingen betreft, blijkt Frankrijk in de onderzochte periode de grootste afzetmarkt voor ‘Made in Italy’-herenmode te zijn, met een positieve dynamiek van plus 7,5 procent, goed voor 12,8 procent van de totale export. Duitsland, met 10,1 procent van de mannelijke export, blijft op de tweede plaats, ondanks een daling van 2,9 procent. Op de derde plaats volgen de Verenigde Staten, met een stijging van 0,6 procent, en absorberen daarmee 9,3 procent van de herenmode-export. Dankzij een sterke groei van 30,1 procent, stijgt China naar de vierde plaats. Azië met Zuid-Korea op de achtste plaats, heeft daarentegen te maken met een dubbele cijferdaling (min 10,2 procent), gevolgd door Japan en Hong Kong, die respectievelijk een double-digit groei vertonen van 12,5 procent en 20,6 procent.

China is de belangrijkste leverancier van de sector met een aandeel van 12,5 procent

Wat betreft de inkoopmarkten in de eerste negen maanden van 2024 is China de belangrijkste leverancier van de sector met een aandeel van 12,5 procent, ondanks een daling van 9,8 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2023. Bangladesh, op de tweede plaats, vertoont een daling met dubbele cijfers (12,3 procent), net als Frankrijk - die op de derde plaats staat en met 10,4 procent daalt. Daarna volgen Spanje en Nederland (de traditionele toegangspoort voor goederen van Aziatische oorsprong), die beide een positief resultaat laten zien, respectievelijk plus 23,8 procent en plus 6,2 procent.

Van de overige leveranciers in de top 15 vertoont alleen Portugal, op de vijftiende plaats, met een beperkt aandeel van 1,8 procent, een stijging van 26,4 procent, terwijl alle andere belangrijke inkooplanden een negatieve dynamiek laten zien, variërend van min 1,5 procent voor Duitsland, op de zevende plaats, tot min 21,8 procent voor Turkije, op de tiende plaats.

Gabba x Isko. Credits: FashionUnited

Look_01+02 Inca Ril van het merk Stefano Ricci Credits: Courtesy of Stefano Ricci spa, © Alessandro Moggi

De Sebago-stand i Credits: Sebago

Superga, het model 2750 uit 1925 Credits: Courtesy of Superga