Pitti Uomo: Gemengde stemming bij de start van het SS26 seizoen

De Pitti Uomo trapt het SS26-seizoen af. De start is echter niet zonder uitdagingen. Het seizoen begint in een complexe geopolitieke situatie, aldus Antonio De Matteis, voorzitter van beursorganisator Pitti Immagine. De situatie is echter niet zorgwekkend en de herenmode is 'gezond'.

De Matteis vergelijkt de huidige cijfers met die van 2019. Ten opzichte van het jaar voor de coronapandemie is de omzet van Italiaanse herenmode gestegen van 10,14 miljard euro naar 11,42 miljard euro in 2024, meldt hij. Ten opzichte van 2023 is dit echter een daling van 3,6 procent. De productiewaarden zijn gestegen van 4,68 miljard naar 4,73 miljard euro in 2024. De export is in deze periode gegroeid van 7 miljard naar 8,84 miljard euro. De voorzitter van Pitti benadrukt echter dat er hard gewerkt moet worden om aan de top te blijven.

Internationaal deelnemersveld

De herenmodebeurs in Florence zet zich deze editie stevig in en trekt professionals met vier grote modeshows. De aftrap werd dinsdag gegeven door het Japanse streetwearlabel Children of Discordance, dat herinneringen aan het opgroeien met Yokohama Old School Hip Hop combineert met doe-het-zelf-invloeden en kleermakerij.

In de komende dagen maken Homme Plissé Issey Miyake, Niccolò Pasqualetti en Post Archive Faction het internationale programma van de beurs compleet. In totaal zijn er zo’n 740 merken op de beurs vertegenwoordigd, waarvan 46 procent uit het buitenland.

Centraal in de 108e editie staat het thema 'Pitti Bikes'. De organisator integreert hiervoor het format 'Becycle', dat zich richt op wielrennen en vorig jaar werd gelanceerd tijdens de start van de Tour de France in Florence. Op de Pitti Uomo krijgen de fietsen en bijpassende looks een eigen gedeelte in het bovenkledingsegment 'I Go out'.

Pitti Uomo 108 Credits: Astra Marina Cabras voor Pitti Uomo

Gemengde stemming bij de start

Ondanks de sportieve inspanningen zorgde het wisselvallige weer, vooral in de ochtend, ervoor dat veel bezoekers naar de beurshallen trokken. De drukte buiten bleef echter aanvankelijk wat achter. Met de terugkeer van de zon in de middag klaarde ook de stemming op en zorgde toch voor een goede start van de beurs.

Zo was de Duitse kledingaanbieder Bugatti blij met de vele gasten op de stand, aldus een woordvoerster. Ook bij het duurzame merk Keeling, dat de stand had omgetoverd tot een groene jungle, kwamen voldoende bezoekers, waardoor operationeel manager Claudio Galluzzo tevreden was.

Stand van Keeling op de Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

MWM-brandmanager Felipe Bolaños De Isla mist internationale gasten op de stand van het Spaanse streetwearmerk. Het merk is al goed gevestigd in Italië en wil nu ook andere Europese markten bereiken, zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar dat lukt nog niet. Toch is hij niet ontevreden over de drukte en hoopt hij op een succesvolle tweede en naar verwachting drukkere beursdag.

Het Amerikaanse merk Robert Talbott wil graag uitbreiden naar nieuwe markten zoals Duitsland en Zwitserland. Volgens creatief directeur Sebastian Dollinger verloopt het contact met potentiële klanten echter al erg goed. Sinds hun debuut op de Pitti-beurs in juni 2024 weet de herenkledingspecialist de grote inkopers naar hun stand te trekken.