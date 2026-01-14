Pitti Uomo stuwt herenmode vooruit

Pitti Uomo blijft ‘in beweging’. Het thema van de 109e editie, ‘Motion’, lijkt bezoekers op de eerste dag van de Italiaanse herenmodebeurs direct te animeren tot het ontdekken van de nieuwste highlights voor de herfst/winter 2026-collecties.

Meer dan 750 merken, waarvan bijna de helft internationaal, en speciale evenementen met de designermerken Soshiotsuki, Hed Mayner en Shinyakozuka verwachten het publiek. Daarnaast reageert beursorganisator Pitti Immagine met een nieuw segment voor geuren en huidverzorging opnieuw op de voortdurende veranderingen.

Installatie in het hart van Pitti Uomo Credits: Marco Gennai

Stakingen vertragen de start

De eerste hindernis voor sommige bezoekers diende zich al voor de beurs aan. Na stakingen in het Italiaanse treinverkeer, volgden op dinsdag ook de taxichauffeurs.

Ook Silvia Bentzinger, CEO van Seidensticker, merkte de reisproblemen op. Het team van de overhemden-specialist uit Bielefeld bereikte Florence goed, ondanks winterse omstandigheden in Noordrijn-Westfalen. Voorafgaand aan de beurs waren er echter zorgen over de klanten. Vooral klanten uit Oostenrijk en Zwitserland ondervonden problemen. Desondanks was de eerste beursdag volgens haar ‘verfrissend en levendig’ en is het team zeer tevreden.

Goede opkomst bij de start

De gangen van het hoofdgebouw Padiglione Centrale, gewijd aan klassieke herenmode, lijken drukbezocht. Ook de stands en paviljoens buiten trekken veel bezoekers. Dit is mogelijk deels te danken aan het grijze, regenachtige weer, waardoor bezoekers zich vooral binnen verzamelen.

De sfeer op het terrein, zowel binnen als buiten, bleef echter ook na zonsondergang opgewekt. Tegen het einde van de dag was het rustiger in de andere hallen, die gewijd zijn aan thema's als sportieve outerwear, sneakers of jongere merken.

Tussen de stands was naast Italiaans ook veel Nederlands, Duits en Engels te horen, wat de internationale sfeer van de beurs onderstreept.

Goede sfeer in de late namiddag bij milde temperaturen Credits: Ole Spötter/FashionUnited

Olymp lijkt enthousiast over de sfeer. De overhemden-specialist uit Bietigheim-Bissingen presenteert zich ter ere van zijn 75-jarig jubileum met een nieuwe, grotere stand op de begane grond van de Padiglione Centrale. Elias Banai, Area Sales Manager voor Olymp Signature in Noord-Duitsland, meldt al op de eerste dag een hoge opkomst. De centrale koffiebar trekt bovendien veel extra geïnteresseerden. Pas in de late namiddag merkt Banai een lichte daling in het aantal bezoekers.

Olymp met een nieuwe, grotere stand op de Pitti Uomo Credits: Ole Spötter/FashionUnited

Een verdieping lager is de sfeer eveneens overtuigend. “De eerste dag was een zeer goede start, een echt geslaagde aftrap voor de Pitti”, aldus Gianni Giannini. De directeur van het Italiaanse schoenenmerk Doucal's verwelkomt ‘veel bezoekers en allerlei soorten klanten’ die de tijd nemen om rond te kijken en de collecties te ontdekken, zo vat hij samen. Op basis hiervan rekent hij op een ‘volledig succes’ voor de rest van de beurs.

Welke thema's de mode-industrie bezighouden op Pitti Uomo en welke trends de herenmode in Florence bepalen, leest u vrijdag in ons uitgebreide overzicht.