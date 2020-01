Plus size fashion is booming business op Europa’s grootste curvy B2B beurs

Op zondag 2 en maandag 3 februari wordt in het World Fashion Centre voor de 7e keer de WFC Big Brands beurs gehouden. Europa’s grootste curvy B2B beurs. Een van de standhouders is Yvette Smit van Fashion Brand Agent. “De WFC Big Brands beurs is twee keer per jaar hét moment om onze nieuwste collecties te laten zien. Een professionele en goed bezochte beurs waarvoor ik graag onze klanten uitnodig. De plus size vrouw is booming business en het aanbod wordt steeds hipper en meer fashionable.”

Yvette Smit is sinds 2008 fashion agent van een combi curvy labels met een showroom in Uitgeest. Met haar man runt ze Fashion Brand Agent (FBA). “We hebben inmiddels een cross-selling van drie labels: Kitana by Rinascimento, Fox Factor Jeans en October. Ons agentschap is gespecialiseerd in korte termijn leveringen. Door de snelle levering, kun je snel schakelen in het seizoen en ik merk hoe fijn mijn klanten dat vinden. Consumenten krijgen continue het gevoel, dat ze in de winkel komen waar steeds iets nieuws hangt. De aanloop wordt frequenter en dat is ook goed voor de omzet van de retailer.”

Passie voor jeans

“Sinds kort vertegenwoordig ik Fox Factor Jeans (maat 42-54). Als voormalig jeans designer weet ik wat het DNA van een goede spijkerbroek is. Jeans zijn mijn passie en Fox Factor Jeans heeft alles in huis voor de perfecte jeans. Op de WFC Big Brands beurs sta ik met Fox Factor Jeans en Kitana by Rinascimento (maat 40-48/50). Drie jaar geleden lanceerde het Italiaanse prêt-à-porter label Rinascimento dit nieuwe merk voor de curvy vrouw. De collectie wordt merendeels ontworpen door een eigen design team en is deels een vertaalslag van de collecties van Rinascimento. Supervrouwelijk en ingetogen chique. All-day-fashion met een extra touch en ook uitermate geschikt voor feestjes.”

Toffe Boutique-achtige stijl

Het team van BESTSELLER staat nu voor de derde keer op de WFC Big Brands beurs en dit keer met twee stands. Dit Deense Fashionbedrijf BESTSELLER heeft een portfolio van meer dan twintig modemerken, waaronder drie sterk groeiende curvy labels: VERO MODA CURVE, JUNAROSE by VERO MODA en ONLY CARMAKOMA. Sales representative Serana Moenen is verantwoordelijk voor VERO MODA CURVE (maten 42-54) en JUNAROSE by VERO MODA (maten 42-56). Serana: “De najaar/wintercollecties 2020 zijn te gek. Het is een toffe Boutique-achtige stijl met een duidelijk retro gevoel in kleurgebruik van okergeel met fuchsia roze, olijfgroen met gouden accenten en tabaksbruin. Naast basic-items horen statement pieces in onze collecties. Voor de retailer van nu is het onderscheidend vermogen belangrijker dan ooit. Naast een mooie collectie, hoog servicegehalte en een sterk team. We zien steeds meer conceptstores ontstaan, waarbij je naast kleding als klant ook een totaalbeleving krijgt. Naast kleding is er dan ook een mix van producten te koop die aansluit bij de stijl van de winkel.”

Beeld: Only Carmakoma en Vero Moda Curve.

Verdubbeling van stands

“Drie jaar geleden zijn we gestart met 30 stands en nu is dat verdubbeld. Bijna 60 stands verdeeld over twee hallen”, vult Mike Cats eventmanager van WFC Big Brands aan. Europa’s grootste curvy B2B beurs. Met dit keer onder meer naast BESTSELLER en Zizzi ook het voor Nederland nieuwe label Kitana by Rinascimento en voor het eerst het Nederlandse label YOEK. Twee keer per jaar is deze beurs het moment voor ruim 100 curvy labels en fashion agenten om hun nieuwste collecties te laten zien. Voor retailers en modeprofessionals uit binnen- en buitenland, is onze beurs-met dagelijks 6 modeshows en zondag na afloop een netwerkborrel-een moment van inspiratie en voor de inkoop van de nieuwe collecties.”