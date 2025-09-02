Premiere Classe Paris Fashion Week – Jardin des Tuileries 3 t/m 6 oktober 2025

Van vrijdag 3 tot en met maandag 6 oktober 2025, parallel aan Paris Fashion Week Damesmode, keert Premiere Classe terug naar de prestigieuze Jardin des Tuileries voor een nieuwe editie. Gedurende vier dagen brengt dit iconische evenement meer dan 250 accessoire- en confectiemerken samen om het werk van modeontwerpers te presenteren, waarbij innovatie, expertise en opkomende creaties worden gecombineerd.

Voortbouwend op de selectie en curatie die afgelopen maart is begonnen, bevestigt Premiere Classe dit seizoen opnieuw haar wens om de meest unieke en veeleisende ideeën binnen de hedendaagse mode te belichten.

Door de grenzen tussen disciplines en schalen te doorbreken, heeft Premiere Classe zich gevestigd als hét professionele evenement van de modeweek, dat een platform biedt voor presentatie, reflectie en geprivilegieerde connecties tussen de belangrijkste spelers in de branche.

Originaliteit cureren, creativiteit vieren

Sinds 1989 viert Premiere Classe de rijkdom van accessoires en de merken die hun uniekheid tot hun kracht maken. Het evenement, dat twee keer per jaar plaatsvindt tijdens Paris Fashion Week Damesmode, brengt gevestigde ontwerpers en veelbelovende jonge labels samen in een setting die is ontworpen als een levend laboratorium van stijl.

Elke editie verwelkomt zo'n 13.000 vakbezoekers van over de hele wereld – invloedrijke inkopers, stylisten, gespecialiseerde journalisten, agenten, concept stores en trendbureaus. Door een strenge selectie en meeslepende scenografie stimuleert Premiere Classe de opkomst van creatieve dialogen, originele samenwerkingen en internationale netwerken. *Premiere Classe editie maart 2025

(On)zichtbare lijnen

Voor de editie van oktober 2025 biedt Premiere Classe een gevoelige en radicale interpretatie van modeaccessoires, waarbij ze het rijk van het onzichtbare betreden. Meer dan een symbolische scan, is het een duik in de structuur van stijl, in de verborgen lijnen die het object met het lichaam verbinden, de vorm met het doel.

Via het thema '(On)zichtbare lijnen' verkent deze editie de onzichtbare lagen van het creatieve gebaar: wat er onder de oppervlakte wordt gefluisterd, de discrete energieën, de interne spanningen. De scenografie, ontworpen door Studio Costa-Molinos, zal dit thema ondersteunen met een sensorische ruimte die speelt met contrasten van dichtheid, licht en perceptie.

Speciale gasten

RUN x ANDAM — De hybride showroom bereikt een nieuw niveau

In de Louvre-tent in de Jardin des Tuileries beleeft de RUN showroom zijn derde editie in samenwerking met ANDAM. Dit hybride format, ontworpen om de nieuwe internationale dames- en genderneutrale confectiescene te ondersteunen, combineert een showroom - op afspraak - met gestructureerde verkoopondersteuning.

Met een selectie die is uitgebreid tot ongeveer twintig merken, bevestigt RUN dit seizoen haar wens om meer zichtbaarheid te bieden aan betrokken en visionaire ontwerpers. Het is een stap die een duidelijke ambitie illustreert: van dit evenement een duurzaam platform voor expressie en verbinding maken, als aanvulling op Premiere Classe in haar kwalitatieve, deskundige en gerichte aanpak.

EXPOSED — Monolithe intime

EXPOSED vestigt zich bij Premiere Classe en bevestigt bodywear als een territorium van kracht en intieme architectuur. Ongesierd en compromisloos presenteert EXPOSED een radicale en conceptuele visie, opgevat als een visueel en tactiel manifest.

Bedacht als een nieuwe ruimte, presenteert EXPOSED een originele selectie van merken voor wie kleding als een tweede huid evenzeer een bescherming als een statement is. De intieme structuur van het textielstuk wordt hier benadrukt, evenals de textuur van de materialen en de rechttoe rechtaan snit.

Brut Icon – De nieuwe garde en unieke visies

Brut Icon is een emblematische ruimte bij Premiere Classe, gewijd aan een vernieuwde selectie van opkomende ontwerpers die gevestigde codes op hun kop zetten. Sieraden, tassen, confectie: hier komen disciplines samen in een vrije, instinctieve en resoluut hedendaagse aanpak.

Ontworpen als een showcase voor opkomend talent, zet Brut Icon de schijnwerpers op sterke signaturen met een rauwe esthetiek - in termen van vormen, materialen en intenties - maar altijd belichaamd. Deze "brut" - rauwheid - is een taal, een veld voor experimenten, soms radicaal, altijd oprecht.

De selectie van dit jaar omvat winnaars en finalisten van het Hyères Festival, naast veelbelovende jonge labels. De sieraden van Tal Maslavi en Lucas Bauer ontlenen aan beeldhouwkunst en vertellen een organische relatie met het lichaam. Tassen van Pat Studio en Bombelli herinterpreteren de codes van utilitair design in een minimalistische, architecturale geest. Op modegebied valt het werk van Gaëlle Lang Halloo, Chiyang Duan en Carlotta Cahis op door zijn formele vrijheid en narratieve of conceptuele benadering van kleding.

Brut Icon heeft zich gevestigd als een referentiepunt voor internationale inkopers op zoek naar unieke benaderingen, zeldzame stukken en nieuwe stemmen. Een levendige, instinctieve en betrokken creatieve capsule in het hart van de opkomende modescene.

40 jaar Jack Gomme — een levende erfenis

Jack Gomme, een trouwe exposant bij Première Classe sinds de oprichting in 1989, viert dit seizoen 40 jaar design. Ter gelegenheid hiervan presenteert het merk zijn lente-zomercollectie 2026 op de beurs, evenals een exclusieve samenwerking met ontwerpster Marianna Ladreyt voor twee iconische modellen die een nieuwe bestemming hebben gekregen door middel van upcycling.

Deze ontmoeting tussen de functionele elegantie van Jack Gomme en het subversieve universum van Marianna Ladreyt belichaamt de essentie van Première Classe: creatieve generaties samenbrengen rond een bewuste aanpak, iconen heruitvinden door middel van materialen en de overdracht van kennis vieren als een vector voor vernieuwing.

Naast Jack Gomme keren een aantal historische namen van de beurs terug voor de editie van dit jaar, wat getuigt van een zeldzame loyaliteit en een sterke identiteit: Alienina, Mariana Mendez, Alt Paris, Zorzetto, Maria La Rosa, Matilda Headpieces, Van Den Abeele Paris, evenals Relax Re-Lux, Mii, Vdevinster, Liberadd en Nicholson and Nicholson.

Nieuwe merken om te ontdekken

Première Classe is nu de grootste bijeenkomst van accessoireontwerpers tijdens Paris Fashion Week. Elk seizoen speuren de teams de opkomende scenes wereldwijd af om inkopers een nieuwe visie op accessoires te bieden. Hier zijn enkele van de merken die dit seizoen voor het eerst te ontdekken zijn:

Mayrena Paris, een merk van modulaire sieraden, ontwikkelt een verfijnde, geometrische esthetiek voor een eigentijdse, vrije en assertieve vrouw.

OPVS verkent sieraden als manifest object, met een conceptuele benadering waarin structuur en textuur interageren in expressief minimalisme.

Ariadne biedt een verfijnd, architectonisch ontwerp geïnspireerd op oude mythen, waarbij strakke lijnen en uitzonderlijk leer worden gecombineerd.

Kroon 02 bedenkt sieraden die eruitzien als een modern talisman, op de grens tussen het organische en het experimentele.

Avsten, een Frans-Zweeds label, verzoent utilitair design en esthetische visie in tassen met een verfijnde stijl, tussen stad en natuur.

Guglielmo Rotta belichaamt de uitmuntendheid van Italiaans schoeisel, waarbij traditioneel vakmanschap wordt gecombineerd met moderne styling.

Amorphose herdefinieert het accessoire als een vloeiende verlenging van het lichaam, met een sculpturale benadering en verschuivende lijnen.

Pampa The Brand biedt zonnige, inclusieve prêt-à-porter die diep geworteld is in de mix van culturen tussen Parijs en Buenos Aires.



Meer dan een beurs is Première Classe een bestemming: een strategisch kruispunt tussen creatie en markt, opkomst en legitimiteit, storytelling en innovatie. Tot ziens van 3 tot 6 oktober 2025 in de Jardin des Tuileries. Volledige lijst van exposerende merken en persaccreditaties.

