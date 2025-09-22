Première Vision: Biedt de uitbreiding naar technologie en beauty nieuwe zakelijke kansen?

De sourcingbeurs Première Vision Paris (GL events) heeft voor de editie van september 2025 een ruimte geopend die is gewijd aan nieuwe technologieën, met een expositie van de concurrenten van de Andam Innovation Award 2025, en zich opengesteld voor de beautybranche. Welke zakelijke kansen bieden deze ontwikkelingen voor modeprofessionals?

Florence Rousson, die in februari 2024 president van de raad van bestuur van Première Vision werd, ontwikkelt de sourcingbeurs door deze open te stellen voor sectoren die tot nu toe ver verwijderd waren van textiel, leer en modeaccessoires. Nieuw in zijn soort: de Innovation & Technologie x Andam-ruimte.

Vanuit strategisch oogpunt is ze geïnteresseerd in een onderscheidende positionering met spelers die zich richten op innovatie of technologie. Deze spelers hebben Première Vision niet als doelbeurs geïdentificeerd en exposeren doorgaans op andere evenementen, zoals VivaTech of Change Now.

Het idee? Andere ecosystemen verkennen, nieuwe soorten exposanten naar de beurs brengen en diensten rondom dit aanbod ontwikkelen. En daarmee: extra omzet genereren.

Technologie & Innovatie: de Andam start-ups aanwezig op Première Vision Paris september 2025

Ruimte Innovation & Technologie x ANDAM Credits: Première Vision Paris

AI, nieuwe materialen, recycling/upcycling, optimalisatie van productieprocessen; dit zijn enkele van de nieuwe concepten die door jonge start-ups worden ontwikkeld en die de mode-industrie kunnen revolutioneren, de financiële grenzen kunnen verleggen en, niet onbelangrijk, antwoorden kunnen bieden op milieuvraagstukken.

Florence Rousson legt aan FashionUnited uit waarom de tien finalisten van de ANDAM Innovation Award 2025 (ruimte Innovation & Technologie x ANDAM) aanwezig zijn: "Het leek ons interessant om alle voorstellen die bij deze gelegenheid zijn gedaan, te kunnen waarderen. Naast zakelijke contacten en media-aandacht zijn er samenwerkingen ontstaan met de exposanten van Première Vision. Onze missie is ook om jonge bedrijven te begeleiden."

Eugène Riconneaus, oprichter van ER Ocean Recherche, bekijkt de weg naar resultaten met een filosofische blik. "De weg naar verandering is geplaveid met fouten. Ik voel me niet schuldig dat ik het heb geprobeerd", verklaart hij in zijn persbericht.

Beatrice Elsa Cociani, medeoprichter ER Ocean Recherche Credits: Première Vision Paris

ER Ocean Recherche streeft ernaar om mariene biomassa (invasieve algen, afval van zeevruchten) om te zetten in innovatieve en duurzame materialen. Hiervoor laat het bedrijf zich inspireren door biomimicry. De eerste twee materialen, SeiShell en SeiYarn, zijn bruikbaar als textielvezels (garens, stoffen), als coatings om leer te imiteren en in hoogwaardige toepassingen. Dit alles zonder gebruik van plastic, wat niet het geval is bij veel leer alternatieven die op basis van fruit worden gemaakt.

Onder de technologieën die de business van de merken die de beurs bezoeken, maar ook van de spinners, wevers, leerlooiers en fabrikanten, die de basis vormen van de exposanten, kunnen optimaliseren, zijn uiteraard de oplossingen die worden geboden door AI-analytics (beter databeheer, prototyping, enz.), waarvan het Comité Colbert onlangs het belang voor de industrie heeft benadrukt.

Zo controleert GoldenEye Smart Vision, een oplossing die is ontwikkeld door het Franse deep tech-bedrijf Apollo Plus, de kwaliteit van stoffen en huiden met behulp van kunstmatige intelligentie.

Thomas Isnard, medeoprichter van GoldenEye Smart Vision Credits: Première Vision

Weffan, opgericht in 2020 door Graysha Audren en gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, ontwikkelt het gebruikelijke model voor de fabricage van kleding. Dankzij een 3D-weeftechniek wordt het kledingstuk direct in volume of in vorm geweven. Dit proces beperkt textielverlies door de snijafval te verminderen.

Graysha Audren, Weffan Credits: Alex Gallosi

Ten slotte heeft Losanje, een Franse start-up waarover FashionUnited al eerder heeft geschreven, als missie om textiel (onverkochte artikelen, gebruikte kleding, slapende stoffen, dekzeilen, enz.) om te zetten in nieuwe producten. Hun oplossing maakt het mogelijk om het upcyclingproces te industrialiseren.

Justine Douvre, operationeel directeur, en Marie Cretel, Strategic and Business Developer, Losanje Credits: Première Vision Paris

Beauty, een experiment om het gebied van textiel uit te breiden naar andere activiteitensectoren

Het openstellen van de beurs voor de beautybranche is ook een toekomstgerichte stap. In dit stadium gaat het vooral om een visie op mogelijke aanvullingen.

Voor de editie van september 2025 heeft Première Vision samengewerkt met Fiabila. Dit Franse bedrijf, een belangrijke speler in de nagellakindustrie, heeft een reeks nagellakken aangeboden die past bij de trendkleuren van herfst-winter 2026-2027.

Kleurenpalet seizoen herfst-winter 2026/2027 Credits: Premiere Vision

Op het trendforum demonstreerde Fiabila zijn knowhow met nagellakbehandelingen, maar kon het ook in contact komen met bepaalde merken. Er zijn gesprekken gaande om hun assortiment nagellak te ontwikkelen als aanvulling op hun collectie, waarbij Fiabila als white label werkt.

Aanbrengen van Fiabila-nagellak Credits: Première Vision Paris

"Het doel is niet om de cosmeticabeurs te worden, maar om partners of dienstverleners te vinden die kunnen samenwerken met modehuizen of ontwerpers om hun waardepropositie te versterken", aldus Florence Rousson. "Hoewel textiel ons DNA blijft, is het de bedoeling om het kleurenpalet, bedacht door de modeteams, centraal te stellen in de overwegingen."

Betekent dit dat Première Vision een wereldwijde sourcingbeurs zal worden en niet alleen een sourcingbeurs voor leer/textiel/accessoires/manufacturing? Florence Rousson verzekert dat ze een aanbod wil behouden dat leesbaar is voor haar kernactiviteit, die textiel blijft.

Maar nu mode zich resoluut de lifestyle-sector (beauty, design, art de vivre) heeft toegeëigend, is de kans op een uitbreiding van de activiteiten van Première Vision vrij logisch. Première Vision Paris, de toekomstige lifestyle-sourcingbeurs? Het antwoord daarop volgt over een paar edities.