Première Vision debuteert in Montreal

Voor het eerst organiseert Première Vision een beurs in Canada, op 22 en 23 april 2025 in Montreal. Dit evenement brengt meer dan 100 exposanten samen in het Grand Quai du Port, in samenwerking met de Grappe Mmode. Het maakt deel uit van een Noord-Amerikaanse expansiestrategie en is bedoeld om de banden tussen de spelers in de waardeketen voor textiel op lokaal en internationaal niveau te versterken.

De beurs biedt toegang tot zes hoofdsectoren, een trendruimte voor voorjaar-zomer 2026, en een programma van 24 conferenties over duurzaamheid, sourcing, innovatie en nieuwe technologieën.

Montreal is gekozen vanwege de sterke mode- en kledingsector in Quebec, die 7,9 miljard Canadese dollar (omgerekend 4,99 miljard euro) bijdraagt aan het BBP en meer dan 77.000 banen omvat.

Een nieuw ankerpunt voor de mode-industrie in Noord-Amerika

Na New York is Montreal de tweede Noord-Amerikaanse stad die een Première Vision-beurs organiseert. Dit evenement getuigt van de wens om nieuwe zakelijke connecties te bevorderen in een complexe internationale omgeving. Het biedt professionals de kans om de trends, materialen en innovaties in de sector te ontdekken. Het biedt ook een bevoorrechte toegang tot een actieve Noord-Amerikaanse markt, ondersteund door handelsovereenkomsten tussen Canada, de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Een programma ontworpen voor professionals

Bezoekers van de beurs krijgen toegang tot een aanbod dat is georganiseerd in zes hoofdsectoren: stoffen, leer en bont, accessoires, confectie, textieldesign en verantwoorde innovatie. Daarnaast is er een trendruimte gewijd aan voorjaar-zomer 2026, evenals een programma van 24 conferenties over de structurele uitdagingen van de industrie - duurzaamheid, sourcing, innovatie, consumptie, nieuwe technologieën.

Twee speciale sessies getiteld "One Day, One Chef, One Designer" zullen de kruisbestuiving tussen culinair design en mode behandelen, waarbij Montrealers uit verschillende creatieve disciplines samenkomen.

Een gevestigde industrie in Quebec

De keuze voor Montreal als gastheer van deze eerste Canadese editie is gebaseerd op solide fundamenten. De mode- en kledingsector in Quebec vertegenwoordigt 7,9 miljard Canadese dollar (omgerekend 4,99 miljard euro) aan toegevoegde waarde aan het BBP van de provincie, volgens het Speciale Dossier Canada 2024 van Première Vision. De sector omvat meer dan 77.000 banen, waarvan tweederde zich in de regio Montréal bevindt, en telt meer dan 6.500 werkgevers - voornamelijk MKB-bedrijven.

De metropool herbergt verschillende grote hoofdkantoren, waaronder Aldo (merk gelanceerd door Aldo Bensadoun, een alumnus van McGill University), Gildan, Mackage, Ssense, Frank & Oak, Logistik Unicorp, en het kostuumatelier van Cirque du Soleil. Het staat op de derde plaats in Noord-Amerika voor de productie van kleding, na New York en Los Angeles.

Een op export gerichte economie

Canada behoort tot de 12 grootste markten ter wereld in termen van inkomsten gegenereerd door de kledingindustrie (35 miljard USD in 2019), en op de 11e plaats voor de gemiddelde jaarlijkse uitgaven aan kleding en schoenen. Consumenten besteden er gemiddeld 953 US dollar per jaar aan.

De Canadese modesector is sterk gericht op buitenlandse markten, met 79 procent van de export uit Quebec bestemd voor de Verenigde Staten. De ondertekening van de CUSMA en de CETA (vrijhandelsovereenkomst met de Europese Unie) ondersteunt deze openheid, terwijl nieuwe overeenkomsten de diversificatie van de toeleveringsketens verder zouden kunnen bevorderen, met name naar landen als Vietnam of Bangladesh.

Door Montreal te kiezen voor de eerste Canadese editie, versterkt Première Vision een gestructureerd lokaal ecosysteem dat vakmanschap, creativiteit, productie en internationale handel combineert. De beurs biedt spelers in de sector een concrete kans om hun netwerk te versterken, de trends te volgen en hun aanbod te positioneren op een Noord-Amerikaanse markt met een groot potentieel.

Met zijn duizenden bedrijven, zijn flexibele economische structuur en zijn internationale connecties, profileert Canada zich steeds meer als een interessant gebied voor de textiel- en mode-industrie - een dynamiek die wordt versterkt door de recente geopolitieke ontwikkelingen.