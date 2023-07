Première Vision: Duurzaam inkopen en educatie met het oog op de realiteit van de markt

Voortaan zal de internationale sourcingbeurs Première Vision optreden als een toegewijde en toonaangevende bijdrager aan ecologische verandering ten dienste van de mode-industrie. Dit werd bewezen door de huidige editie, die plaatsvond in Parijs van 4 tot 6 juli 2023.

Ter gelegenheid van de presentatie van stoffen, leer, accessoires voor Herfst/Winter 2024-2025 en productie, onderging de Première Vision beurs een grote facelift.

Het Sourcing Solutions Forum in hal 6 strekte zich uit over de hele lengte en toonde de belangrijkste thema's van het seizoen door middel van stofstalen gepresenteerd waren als een traditionele stand en waren ingedeeld naar productgebieden zoals borduurwerk, zijde en overhemden, evenals naar marktsegmenten zoals casual wear, sport & outdoor en denim. Als je bedenkt dat er meer dan 11.000 stalen te zien zijn op de beurs, is het duidelijk hoe divers het aanbod is.

Première Vision FW 2024/2025 Credits: Florence Julienne

Vervolgens vond men het hoogtepunt van de beurs: het nieuwe eco-innovatieforum. Hier wordt de presentatie van de stoffen aangevuld met grote panelen met uitleg, die bezoekers de mogelijkheid bieden om meer te weten te komen over innovaties op het gebied van onderzoek. Want wat gisteren revolutionair leek, kan vandaag nieuw zijn, maar morgen waarschijnlijk alweer achterhaald.

Première Vision FW 2024/2025 Credits: Florence Julienne

Toch is dit ongekende forum uniek en verdient het applaus. Enkele voorbeelden: "Polyurethanen, polyesters, polyamiden en harsen kunnen worden afgeleid van maïszetmeel, ricinusolie, suikerrietresten, appels of druiven, waaraan verschillende additieven worden toegevoegd. Het aandeel hernieuwbare bronnen kan variëren van materiaal tot materiaal en er is geen minimumdrempel vereist om deze benaming te gebruiken. Certificeringen - zoals OK biobased of USDA certified biobased - bevestigen hun inhoud en het percentage dat afkomstig is van biomassa."

Of nog een keer over de nieuwe generatie elastaan (de meeste kledingstukken bevatten elastaan, maar het is een niet-recyclebare vezel): "Biologisch afbreekbare elastanen, zoals Roica™ V550, zijn innovaties die ontworpen zijn om sneller af te breken dan hun conventionele tegenhangers, zonder schadelijke stoffen achter te laten in het milieu."

Deadstock stands barstensvol

Is deze gevarieerde educatieve aanpak genoeg om ontwerpers te overtuigen om over te stappen op duurzame inkoop? Vanuit een puur intellectueel standpunt, ja. Concreet ligt het ingewikkelder, zoals de jonge ontwerper Benjamin Benmoyal uitlegt. "Mijn toegevoegde waarde komt van exclusieve weefsels. Ik kan geen winst maken met deze nieuwe generatie stoffen die voor 25 tot 70 euro per meter worden verkocht. Daarom neem ik liever mijn toevlucht tot deadstock, zoals die worden aangeboden door Nona Source."

Première Vision FW 2024/2025 Credits: Florence Julienne

Op de stand van Nona Source, een bedrijf dat behoort tot de luxegoederengroep LVMH, legde medeoprichter Romain Brabo uit: "We spelen in op een echte marktvraag: kleine hoeveelheden - we verkopen per rol, twee, vijf, tien meter enzovoort - geen productietijd en kwaliteit tegen prijzen die 70 procent onder de marktprijzen liggen."

"De modehuizen hebben overschotten - 15.000 rollen stof met 2.500 stuks opgeslagen in ons magazijn bij Tours - en dit is de kans voor jonge mensen om ze te recyclen en iets te maken van bestaand afval," voegt hij eraan toe terwijl zijn kraam zich blijft vullen. Het was dus een geslaagde eerste oefening voor Première Vision, ook al had de industrie zich er tot dan toe tegen verzet.

Première Vision FW 2024/2025. Romain Brabo Credits: Florence Julienne

Woolmark: focus op wol

Er is ook een vraag op de show over welk natuurlijk materiaal al bestaat, geen dure innovatie vereist en de minste impact heeft op het milieu. Een van de antwoorden is wol, geproduceerd door de Woolmark Company, een Australisch non-profit bedrijf voor technologische expertise en onderzoek.

De meeste mensen stellen zich vragen over het houden van dieren en in het bijzonder over het mulesing van Merinoschapen. "We zijn erg gevoelig voor deze kwestie," zegt Damien Pommeret, die verantwoordelijk is voor Woolmark in West-Europa. "We proberen dieren te selecteren die resistent zijn tegen parasieten en er worden vaccins ontwikkeld om dit dierenleed te voorkomen."

Première Vision AH 2024/2025. Woolmark Crédits: Florence Julienne

Woolmark presenteert wollen materialen die zo dun zijn dat ze gebruikt kunnen worden voor zwemkleding (Vilebrequin), maar toch duurzaam zijn. Een voorbeeld is een sneaker van het merk Circle waarvan de bovenkant voor 65 procent uit merinowol bestaat. Sommige stoffen vereisen chemische behandelingen, andere niet of nauwelijks, zoals Optim. Het hangt allemaal af van het beoogde gebruik.

Modetrends: Winter 2024-2025 straalt dankzij zonne-energie

Première Vision FW 2024/2025. Solar Vision Credits: Florence Julienne

Solar Vision gaat over het kapitaliseren op een alternatieve bron, schone energie. Dit wordt getoond in donkere kettingen en roosters waaruit heldere, gouden lichtflitsen tevoorschijn komen. De muur van oranje stoffen van alle kwaliteiten roept deze stralende intensiteit op.

Première Vision FW 2024/2025 Credits: Florence Julienne

Nouvelle Élégance benadrukt de kwaliteit van materialen die lang meegaan en passen bij het filosofische streven naar "minder produceren, duurder inkopen, maar het beter doen". Monochrome stoffen benadrukken de verfijnde manier van werken. Het is het verlangen naar een nieuw understatement dat zich afzet tegen de bling-bling trend.

Het derde thema, de dialoog tussen natuur en digitaal, werd geïllustreerd door de scenografie van de kamer, die liet zien hoe de natuur kan worden getransformeerd door digitale hulpmiddelen. Hier werden ook borduurwerken, zijden of gebreide jacquards, moiré-effecten, flock op fluweel, reliëfs, ribbels, celbewegingen of microscopische visies van elementen uit de natuur gepresenteerd.

Een betere manier voor het verspreiden van informatie over klimaat en sociale uitdagingen in de mode-industrie

In hal 3 is een overzicht te zien van het A Better Way programma dat door Première Vision is gelanceerd en waaraan 290 van de 1313 exposanten deelnemen. Een pictogram - twee handen die een lidmaatschapskaart omsluiten - identificeert de fabrikanten die de vragenlijst hebben beantwoord om hen te identificeren als actoren in een duurzame productieketen. Toegegeven, velen ontwijken ter plekke de relevante vragen omdat ze "niet de juiste contactpersoon zijn en de persoon in kwestie helaas niet aanwezig is". Dit maakt het onderzoek er niet eenvoudiger op.

Op de stand van het Spaanse bedrijf Texless Ecofabrics, dat aan alle criteria voldoet, staat echter iemand klaar om een getuigenis te geven. Hij produceert gerecycled polyester van garens uit Alicante. Zijn leverancier certificeert dat de vezels gerecycled zijn, maar hij heeft geen directe invloed op deze informatie.

"We verwelkomen een nieuwe categorie bezoekers: de MVO-managers van de merken", legt Gilles Lasbordes, algemeen directeur van Première Vision, uit. "Zij komen hun potentiële leveranciers identificeren. In deze context is het essentieel dat er gekwalificeerde mensen op de stands aanwezig zijn om hun vragen te beantwoorden. Zij moeten hun aanpak uitleggen en de boodschap overbrengen aan de verkoopteams. Helaas kunnen we deze trainingsplicht niet vervangen".

Is het recyclen van oude kleding een oplossing voor de toekomst?

Teruggaan naar de bron - de oorsprong van het garen - lijkt in feite de beste manier om een discussie over duurzame materialen te voeren die niet te technisch is, maar toch informatief. De eerste exposant met het genoemde pictogram was Hirasim & Simsan uit Turkije. Op zijn stand zijn de garens te vinden met het label PES voor polyester en katoen, PAN voor acryl (aardoliederivaat) en PP voor polypropyleen (plastic). De enige milieuvriendelijke vezel hier, zo blijkt, is linnen, wat geen nieuws is.

Première Vision FW 2024/2025. Hirasim & Simsan Credits: Florence Julienne

Het zou veel meer dan drie dagen in beslag nemen om alle exposanten te ondervragen die beweren een betrokken houding aan te nemen en objectief verslag uit te brengen over de realiteit van hun aanbod. In werkelijkheid zal het jaren duren voordat het onderwerp voor iedereen vanzelfsprekend wordt. "Net als hout kunnen we oude katoenen kleding omzetten in pulp om een Tencel-vezel te maken. Het probleem is dat de meeste kledingstukken mengsels zijn, vooral polyester en katoen," vat Johannes Stefan, senior sales manager voor de Oostenrijkse reus Lenzing, samen. "Tot nu toe is het voor ons technologisch niet mogelijk om de samenstelling van de materialen te achterhalen, vooral niet wanneer consumenten de etiketten binnenin afscheuren."

Het is ook een tijdrovend proces, omdat knopen handmatig moeten worden verwijderd en naden moeten worden opengesneden. Lenzing gebruikt daarom liever oude hotellakens, uniformen of stofresten van patronen. Nieuw maken van oud is bewerkelijker en kostbaarder dan helemaal opnieuw beginnen. "Zonder wettelijke regels is de vooruitgang traag," zegt de expert.

Première Vision FW 2024/2025. Lenzing Credits: Florence Julienne

"De ambities van de Europese Unie zijn relatief hoog en kunnen alleen worden bereikt door het ontwikkelen van technologieën voor onderzoek en ontwikkeling," concludeert Gilles Lasbordes. De industrie moet een hoge productiecapaciteit opbouwen om de prijzen te kunnen verlagen. Dit is de uitdaging voor de industrie die wij begeleiden."

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.