Première Vision Paris: Vakmanschap centraal in editie februari 2025

Tijdens de Première Vision Paris beurs, die donderdag 13 februari 2025 eindigde, onthulde Florence Rousson, algemeen directeur van de modedivisie van GL events, de naam van de nieuwe entiteit die de modebeurzen van GL events samenbrengt: The Creative Pole. Het is een ontwikkeling die de veranderingen binnen de mode-industrie onderstreept.

De komst van Florence Rousson als voorzitter van de raad van bestuur van Première Vision luidde veranderingen in in het beheer van de evenementen die door GL events worden georganiseerd (Première Vision, Tranoï, Fashion Source). Na het stopzetten van bepaalde partnerships en de reorganisatie van de PR met de keuze voor Olivier Bourgis (The Lede Company), is het tijd om nieuwe strategische richtingen te onthullen.

The Creative Pole vertaalt de wens van Première Vision om zich open te stellen voor beauty

De Première Vision editie van februari 2025, gewijd aan de lente/zomercollecties van 2026, benadrukt vakmanschap en zet, voor het eerst, ambacht in de schijnwerpers. Zo zet het inspiratieforum het handwerk van bepaalde ambachtslieden samen met exposanten van de ruimte "Uitzonderlijke Materialen" en de tentoonstelling van trendstoffen van het seizoen.

Soy Como Soy, een atelier gevestigd in Duitsland, nodigt uit om de Zwitserse kunst van het strovlechten te (her)ontdekken. Het Freiamt, een regio in het kanton Aargau, produceerde uniek werk dat Christiane Englsberger, als hoedenmaakster, herinterpreteert door er nieuwe technieken aan toe te voegen. Haar werken resoneren met de stoffen die in het Inspiratieforum worden gepresenteerd.

Soy Como Soy Credits: F. Julienne

Re-fresh Première Vision februari 2025 Credits: F. Julienne

Focus op vakmanschap, centraal thema van Première Vision februari 2025 en toekomstige februari-edities

Een ander voorbeeld: Mathilde Héron. Finalist van het Festival de Hyères in 2023, herinterpreteert deze jonge Française traditionele weeftechnieken met een eco-verantwoordelijke aanpak door het gebruik van slapende materialen, overtuigd dat "ethiek in de materiaalkeuze kan rijmen met prestige en luxe".

Voor de editie van februari 2025 vroeg Première Vision deze jonge kunstenares om een installatie te maken die de Re-fresh trend van het SS26-seizoen illustreert. "Re-fresh staat voor de wens om de geest te verfrissen, net zoals je een pagina op internet refresht", legt Lucie Jeannot, modeprojectmanager (PV) aan FashionUnited uit. "Maar het is ook de behoefte aan verkoeling die zich opdringt met de klimaatverandering. Het beeld van het seizoen is daardoor veel ijziger en minder zorgeloos. Het neigt naar blauwer landschappen dan het thema 'strand en tropen'."

Mathilde Héron uit haar wens om het bestaande textielerfgoed op te frissen door middel van exclusieve en soms monumentale werken.

Mathilde Héron, Première Vision februari 2025 Credits: F. Julienne

Daarnaast onderstrepen verschillende talks op het programma de keuze van PV. "Een paar jaar geleden spraken we niet over vakmanschap", zegt Jean-Pierre Blanc, oprichter van het Festival de Hyères, tijdens de talk "De nieuwe creatieve registers van vakmanschap". "Maar de eco-verantwoordelijkheid heeft ze in de schijnwerpers gezet en heeft ontwerpers ertoe aangezet om zich ermee te verbinden." Hij noemt zijn partners, Maison Chanel en 19M, eigenaren van gerenommeerde confectieateliers (Goossens, Lesage, Lemarié, enz.), die garant staan voor de overdracht van ambachtelijke beroepen.

Première Vision februari 2025 Credits: F. Julienne

"We praten vaak over onze producten, weinig over onze geschiedenis", voegt Adeline Sapin, creatief directeur van Solstis borduurwerk, toe. Niettemin erkent ze dat dit vakmanschap grotendeels te danken is aan de "grote modehuizen" die, voor sommigen, hun verhaal hebben opgebouwd rond ambachtelijk vakmanschap, terwijl het algemeen bekend is dat hun economische realiteit gebaseerd is op andere sectoren, zoals parfums en lederwaren.

De nieuwe Creative Pole wil inspelen op de behoeften van wereldwijde merken

Het is precies op deze economische realiteit en de daaruit voortvloeiende behoeften dat de nieuwe strategie van GL events binnen het kader van haar "Creative Pole" is gebaseerd. "Achter dit idee van ambacht schuilt de wens om uitmuntende beroepen te tonen die onze creatieve industrieën dragen, maar er is een logica om expertise te waarderen die verder gaat dan handwerk en om oplossingen te bieden voor modemerken die op zoek zijn naar nieuwe groeimogelijkheden", legt Florence Rousson uit.

Eerste onderzochte businessoplossing: beauty. "Het idee zou zijn om dit concept van beauty uit te werken rond inspiratieforums, gebaseerd op het feit dat onze core business kleur is. In kleur zit het concept van pigment, dat een lijn lipsticks of nagellak kan inspireren."

Betekent dit dat de beurs zich zal openstellen voor andere sectoren dan textiel? "Nee", verdedigt de directeur. "We worden geen cosmeticabeurs, maar we zouden wel enkele white label bedrijven kunnen verwelkomen. Het gaat erom het modebedrijf centraal te stellen in de reflectie om de sourcing te heroverwegen en ons aanbod te verduidelijken in termen van stoffen, maar ook lederwaren, schoenen en beauty. We willen presentatie- en deelruimtes creëren om de beurs levendiger te maken."

De andere ontwikkelingsas die GL events voorstelt, is de valorisatie van een database met 440.000 namen. "We gaan thema's identificeren op basis van de behoeften van bedrijven (welke gegevens missen ze? wat hebben ze nodig?) en samenwerken met partners om enquêtes te organiseren en jaarverslagen te produceren."

Smart Creations, de sector die in opkomst is

Hoewel de keuze om ambacht centraal te stellen zinvol is, mag Première Vision niet worden gereduceerd tot deze nichemarkt. Het bewijs hiervan zijn de start-ups die opbloeien in de zone "Smart Creations". Hier richt het aanbod zich op deadstock (een sector die nu integraal deel uitmaakt van de beurs) en neomaterialen.

Een voorbeeld hiervan is Pelinova, ontwikkeld door Recyc Leather, dat restanten van gerecycled leer combineert met Tencel-vezels van de Oostenrijkse gigant Lenzing, bedekt met een dunne laag (10 procent) polyurethaan. Dit nieuwe materiaal heeft het dubbele voordeel dat het ecologisch verantwoord en diervriendelijker is (omdat er geen nieuwe dieren worden gebruikt).

Recyc Leather (Olivier Grammont), Première Vision februari 2025 Credits: F. Julienne

Als actueel onderwerp bij uitstek zet PV start-ups in de schijnwerpers die kunstmatige intelligentie-oplossingen ontwikkelen. Van assistenten voor het creëren van collecties (Refabric) tot nieuwe trendwatchers die zich baseren op data verkregen via sociale media (Heuritech) en degenen die merken helpen hun koolstofvoetafdruk te berekenen (Greenly), het is zeer waarschijnlijk dat deze start-ups de nieuwe generatie modeontwerpers zullen enthousiasmeren.

Degenen die niet bang zijn voor AI, want "het is de toekomst" (letterlijk zo vaak gehoord dat we dit niet aan één persoon kunnen toeschrijven). We durven te wedden dat de knowhow van deze 3.0-ingenieurs het onderwerp zou kunnen zijn van een focus op een volgende editie van PV. Maar dat is weer een ander verhaal.

Heuritech, Première Vision februari 2025 Credits: F. Julienne

Greenly, Première Vision februari 2025 Credits: F. Julienne