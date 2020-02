Première Vision Paris verhuist van september naar juli in 2021

Organisatie Première Vision verandert het beursschema. Het grootste evenement van de organisatie, Première Vision Paris, zal in 2021 verhuizen van september naar juli.

Niet alleen de editie voor de winter-collecties, die traditiegetrouw dus in september plaatsvindt, krijgt een nieuwe plaats op de kalender, ook de editie eerder in het jaar is verplaatst. Première Vision Paris voor de lente/zomer-collecties vindt normaal gesproken halverwege februari plaats, maar zal in 2021 verplaatsen naar de eerste week van februari.

Door de verandering wordt ook de planning van Blossom Première Vision aangepast. Deze beurs voor de pre-collecties voor luxe merken stond altijd op het schema voor de eerste week van juli, maar zal nu verplaatsen naar de tweede week van september. De organisatie denkt eraan om Blossom Première Vision een nieuw concept te geven en een nieuw evenement daardoor op te zetten, zo vertelt de organisatie tegen FashionUnited FR. De exacte invulling van het evenement zal de komende maanden bekend worden.