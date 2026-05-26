Première Vision schuift september-editie naar voren

De sourcingbeurs Première Vision Paris vervroegt haar kalender voor de presentatie van de herfst-winter 2027/2028 collecties. De beurs vindt plaats van dinsdag een tot en met donderdag drie september 2026 in het expositiepark Paris Nord Villepinte. Dit is in plaats van de gebruikelijke data mid september.

Deze verandering past in de wens van GL events, de eigenaar van de beurs, om de transformaties in de sector te begeleiden. Dit gebeurt door middel van technologische innovatie, de kruisbestuiving tussen de mode- en beautysector en ondersteuning bij besluitvorming.

Inno-Tech: Première Vision Paris kondigt een editie aan gewijd aan innovatie en tech

Première Vision Paris versterkt haar 'Inno-Tech'-positionering, gericht op technologische innovaties voor de mode- en creatieve industrie. Dit gebeurt in samenwerking met The Interline, een media- en analysebureau gespecialiseerd in de technologische transformaties van de mode.

Het doel is de evolutie van deze innovaties van een 'conceptueel' stadium naar 'volledig operationele' oplossingen. Dit wordt bereikt door kunstmatige intelligentie, digitalisering van ontwerpprocessen, nieuwe industriële methoden en eco-innovatie.

De ruimte Smart Creation, gewijd aan technologieën voor de mode, breidt haar selectie uit. In het persbericht genoemde bedrijven zijn onder andere: Heuritech, gespecialiseerd in voorspellende trendanalyse met kunstmatige intelligentie; CLO, gericht op 3D-ontwerp en virtuele prototypes; en Ever Dye, dat biobased verfprocessen met een laag energieverbruik ontwikkelt.

Deze positionering omvat ook een partnerschap met ANDAM. Smart Creations verwelkomt de winnaar, Alphalyr, en de finalisten van de Innovatieprijs 2026.

Conferenties lichten het onderwerp verder toe. Ze behandelen thema's zoals kunstmatige intelligentie in design en voorraadbeheer, en de uitdagingen van het Digital Product Passport (DPP).

Cosmetic Village: Première Vision Paris breidt haar aanbod uit naar de beautysector

Het aanbod van Première Vision Paris, verspreid over drie hallen, omvat meer dan 800 exposanten. Zij dekken de gehele waardeketen van de mode in de voor bezoekers bekende sectoren: Yarns, Fabrics, Designs, Accessories, Leather, Smart Creation, Manufacturing, Bag & Shoe en Leatherwear.

Nu Première Vision zich positioneert in een breder ecosysteem dan alleen textiel, markeert de editie van september 2026 de komst van een nieuwe sector: het Cosmetic Village. Dit is ontwikkeld in samenwerking met Cosmetic Valley, het Franse competitiviteitscluster gespecialiseerd in de parfum- en cosmetica-industrie.

Dit dorp, gevestigd in Hal 1 op een oppervlakte van 150 vierkante meter, brengt een tiental Franse cosmeticamerken samen. Het idee is om de zakelijke kansen te vergroten. Het is de vraag of de trendkleuren voor herfst-winter 2027/2028 een overkoepelende code blijven, een gemeenschappelijk instrument voor verschillende industrieën, zoals het geval was tijdens de editie van februari 2026.

Espace Prospective: Première Vision Paris versterkt haar rol in besluitvormingsondersteuning

De nieuwe Espace Prospective ontcijfert de creatieve en technologische transformaties in de mode. Als een forum presenteert het materiaal-innovaties en helpt het bezoekers bij het identificeren van opkomende trends en oplossingen.

Hier presenteren Alexis Mabille en Victor Clavelly een selectie van baanbrekende materialen. Alexis Mabille heeft zijn visie op haute couture met integratie van kunstmatige intelligentie. Victor Clavelly ontwikkelt een aanpak die mode, technologie, speculatieve storytelling en 3D-printing voor kleding combineert.

In deze geest wordt op dinsdag een september de nieuwe webapp gepresenteerd, ontwikkeld in samenwerking met Paris Good Fashion. Deze tool is meer dan een eenvoudige milieudatabase. Het doel is besluitvormers te helpen bij de afweging tussen materiaalinnovatie, industriële haalbaarheid en milieu-impact.

Het doel is besluitvormers te ondersteunen bij hun sourcing door het samenvoegen van diverse gegevens. Denk aan kwaliteit, marktbeschikbaarheid, technologische volwassenheid en milieu-impact.