Premium steekt beurs in nieuw jasje met nieuw programma en focus op netwerken

De Premium Group wil afstappen van het klassieke beursconcept en doelgerichte netwerkactiviteiten aanbieden tijdens haar evenementen. Daarnaast moet de informatieve evenementen weer meer op de voorgrond verschijnen.

Op de komende editie van de Berlijnse modebeurzen Premium en Seek - 11 en 12 juli - wordt een gericht en divers netwerkaanbod aangeboden dat een meer persoonlijke uitwisseling mogelijk maakt, zo maakt de organisator van Premium Group bekend. Ook komt er meer aandacht voor het communiceren van relevante trends in de vorm van paneldiscussies en lezingen.

“Wij luisteren, onderzoeken en cureren de belangrijkste trends voor de branche. Daarvoor reist ons team van deskundigen door heel Europa en wisselt ideeën uit met vertegenwoordigers uit de hele branche. De resultaten van maanden werk kunnen in twee dagen worden ontdekt”, aldus Maren Wiebus, directeur van Premium Group, in het persbericht.

Premium zet meer evenementen op de agenda, netwerken wordt belangrijker

Het programma voor lezingen staat vol onderwerpen zoals Gen Z, het korte videoplatform TikTok, techthema’s waaronder ChatGPT en Virtual Dressing, maar ook Re-Commerce en het EU-wetgevingsinitiatief Green Deal. Met de focus op netwerken en trendcommunicatie speelt de Premium Group in op het veranderende beurslandschap. Sinds de pandemie zijn veel modemerken en inkopers meer digitaal gaan bestellen en sommigen reizen selectiever.

Het idee om als beurs meer inhoudelijk te communiceren is niet helemaal nieuw. In januari vond de duurzaamheidsconferentie 202030 - The Berlin Fashion Summit - voor het eerst plaats op hetzelfde beursterrein als Premium en Seek. Eerder organiseerde Premium ook al de Fashiontech Conference met deels internationale topsprekers. Maar deze keer zijn er niet alleen lezingen die gegeven worden op één podium, er vinden ook kleinere en intiemere evenementen plaats die verspreid zijn over het hele terrein van de Berlijnse Gleisdreieck - zoals gesprekken op stands, live interviews en presentaties.

Natuurlijk kan de beursorganisatie niet zonder de core business van de stands. Na de kritiek en feedback op de vorige editie belooft de Premium Group de exposerende merken in de zomer strenger te cureren.