PREVIEW editie III komt dichterbij: Informele setting met focus op product

Op 11 juli 2022 vindt de derde editie van PREVIEW plaats, een initiatief van beursorganisatie CAST. Op een beursvloer van ruim 1.000m2 kunnen winkeliers de nieuwste herenmode ‘previewen’ en in ontspannen sfeer connecten met merkvertegenwoordigers.

PREVIEW is een beursconcept waarbij merken worden geserviced van A tot Z. “Leveranciers hoeven alleen hun producten op te hangen, wij doen de rest. Zo werkt het nu al twee edities en we verwachten dat de derde editie een nog groter succes gaat worden”, aldus Marijn Verschure van de beursorganisatie.

Image CAST

Handel in informele setting

Het totaalplaatje van PREVIEW is de beste producten en de meest enthousiaste agenten bij elkaar brengen. Het geheel vindt plaats in een intieme setting met gedurende de dag eten en drinken en parkeren inbegrepen in de prijs of toegang; alle drempels die er normaal gesproken zijn, worden weggenomen.

Zo’n sfeer dient volgens Verschure het doel van de beurs: “PREVIEW is een event waar je hartelijk wordt ontvangen, met een lach komt binnen gelopen, niet bang om een product te moeten kopen. Op een informele manier kom je in contact met elkaar. Als het product aanslaat en er ook nog een klik is, kunnen daar altijd nieuwe zaken uit ontstaan.”

Image CAST

Terug naar het product

De naam zegt het al: bij PREVIEW kun je komen ‘voorkijken’ en de focus ligt daarbij op het aandachtig bestuderen van collecties. Volgens Verschure moet een trade event uiteindelijk altijd om product draaien. “Als het product niet sterk is, kopen klanten het sowieso niet in.”

Kernwoord van PREVIEW is ‘refined’ en het beschrijft zowel het geraffineerde in de kleinschalige opzet van de beursvloer net als de focus op het merkenpallet en product wat daaraan gekoppeld is. Het resultaat van deze aanpak is een duidelijk overzicht van mooie merken die hun beste artikelen laten zien. “Kleinschalig is onze kracht, want je kunt zo echt in specs van het product duiken”, legt Verschure uit. “Als je als retailer een beurs in Berlijn of Kopenhagen bezoekt, moet je op 15.000m2 zoeken naar een relevant merk voor je winkel. Het is makkelijker als datzelfde aanbod al gesegmenteerd op één vloer staat, met het beste dat er in de markt verkrijgbaar is.” De beurs kent een wachtlijst van merken en nodigt winkels persoonlijk uit.

Image CAST

Educatieve noot: blijf oriënteren

Jezelf uitdagen door je te verdiepen, dat is de educatieve boodschap van PREVIEW. “Als je in de mode werkt moet je tijd nemen voor nieuwe initiatieven, en mag je eigenlijk niet ontbreken op een event als PREVIEW”, vindt Verschure. “De meeste bezoekers kijken vaak niet naar andere merken dan ze zelf al verkopen, maar juist door je te oriënteren kun je op basis van vernieuwing je eigen merken ook blijven uitdagen. Misschien zijn bepaalde merken die je bekijkt niet geschikt voor je winkel, maar het is een manier om de mode te volgen en te zien wat er gebeurt, bovendien kun je zo ontwikkelingen bijhouden.”

PREVIEW is dan ook een oproep aan winkeliers. “Blijf oriënteren, blijf kijken wat het aanbod is zowel op product technisch vlak, trends, kwaliteit en prijssegmentatie. Probeer verder te kijken dan de eerste indruk en voel het product.”

Als organisatie spoort CAST vertegenwoordigers tijdens het event aan om met die visie te handelen. “Laat bezoekers op hun gemak kijken, stap desnoods uit je stand om ruimte te geven. Als iemand vragen heeft, stapt hij of zij vanzelf wel op je af. Dat werkt in deze setting heel goed”, aldus Verschure. Het resultaat is voelbaar bij de klant. “Eén bezoeker zei vorig jaar heel raak: ik stap eigenlijk een soort clubhuis binnen. Dat is voor ons een groot compliment.”

Image CAST

CAST en PREVIEW

Preview is een initiatief van CAST, handelsplatform voor schoenen, sport en mode. Het bestaat sinds 1984 en heeft zijn oorsprong liggen in de schoenenbranche. Sinds een aantal jaar ligt de focus op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod binnen de schoenen, sport en mode branche. Dit gebeurt door middel van vaste showrooms die het hele jaar te bezoeken zijn en beurzen die CAST organiseert voor alle branches. De centrale locatie in Nieuwegein aan de A2 en het diverse aanbod aan merken en evenementen maken het inkoopcentrum uniek. De afgelopen drie jaar is er hard gewerkt om het pand opnieuw in te richten met een ‘fashion approach’. Initiatief PREVIEW sluit op de nieuwe visie aan.

Voor meer informatie zie: www.cast.nl

Brandlist

● ANERKJENDT (M)● BASK IN THE SUN (M)● BBOOM (UNISEX)● BON PARFUMEUR (F & M)● BLUE DE GENES (M)● BREAD & BOXERS (F & M)● CLEAN CUT KOPENHAGEN (M)● COLORFUL STANDARD (M)● DR. DENIM (F & M)● EDWIN (M)● ELVINE (F & M)● FAGUO (F & M)● FAT MOOSE (M)● FORÉT (M)● FRNCH (F)● GABBA (M)● GARMENT PROJECT (M)● GOFRANCK (F & M)● HERSCHEL (F & M)● HEROES ON SOCKS (UNISEX)● INDI & COLD (F)● KAPTEN & SON (UNISEX)● KangaROOS (F & M)● KOMONO (UNISEX)● KnowledgeCottonApparel (F & M)● KRONSTADT (M)● KUYICHI (F & M)● KULTIVATE (M)● LAW OF THE SEA (M)● MADS NØRGAARD (F)● MAIUM RAINWEAR (F & M)● MESSY WEEKEND (F)● MINIMUM (F & M)● MOVES (F)● NARWAL (M)● NOWADAYS (M)● ORGANIC BASICS(F)● PEAK PERFORMANCE (M)● PLAIN (M)● RESTERÖDS (UNDERWEAR) (M)● REVOLUTION (M)● SAINT STEVE (M)● THE GOODPEOPLE (M)● THE SHORT UNDERWEAR (M)● TIGER OF SWEDEN JEANS (M)● WOODBIRD (M)● YOKO WOOL (F)