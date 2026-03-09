PREVIEW lanceert nieuw event: PREVIEW SPORT & LEISURE op 6 juli 2026

CAST breidt haar succesvolle PREVIEW-reeks uit met een nieuw event: PREVIEW SPORT & LEISURE. De eerste editie van dit event vindt plaats op 6 juli 2026 in Nieuwegein. Na eerdere edities voor PREVIEW Kids, Men, Women en footwear & accessories, richt dit nieuwe event zich op sport-fashion merken die hun nieuwste collecties willen tonen aan retailers, inkopers en andere professionals uit de branche.

PREVIEW SPORT & LEISURE

06.07.26

From Function to Fashion

Sport- en leisure wear heeft de afgelopen jaren een enorme transformatie doorgemaakt. Wat ooit puur functionele trainingskleding was, is nu een combinatie van fashion, functionaliteit en innovatie. Vandaag de dag gaat sportswear verder dan alleen prestatie: het is een stijlstatement. Merken combineren fitness en fashion met strakke silhouetten, gedurfde prints en streetwear-geïnspireerde designs. Sportieve elementen zoals yogatops, joggingbroeken, sneakers en hoodies worden gecombineerd met blazers, trenchcoats en pantalons.

PREVIEW SPORT & LEISURE biedt een platform waar deze evolutie zichtbaar wordt en waar merken hun nieuwste trends en innovaties kunnen presenteren.

Focus op product

PREVIEW staat bekend om haar refined concept, eenvoud in presentatie, focus op het product en gastvrijheid als hoogste prioriteit. Ook PREVIEW SPORT & LEISURE blijft deze kernwaarden trouw en biedt een zorgvuldig samengestelde beursvloer waarin merken optimaal tot hun recht komen.

Inschrijving opent binnenkort

De inschrijving voor deelnemende merken gaat binnenkort van start. Merken die geïnteresseerd zijn om deel te nemen en hun nieuwste sport-fashion collecties te presenteren, kunnen zich voorbereiden op een inspirerende en professioneel georganiseerde showcase in een omgeving die volledig is afgestemd op productpresentatie en connectie met de branche.