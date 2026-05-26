PREVIEW lanceert nieuw format: PREVIEW Raw Materials

PREVIEW breidt zijn beursportfolio uit met een nieuw event: PREVIEW Raw Materials. Hoewel de komst van de vakbeurs eerder al werd aangekondigd, kon de eerste editie afgelopen voorjaar niet plaatsvinden vanwege de korte voorbereidingstijd en reeds geplande internationale beurzen. Het evenement staat nu gepland voor dinsdag 1 en woensdag 2 september 2026.

PREVIEW Raw Materials is een nieuw sourcing- en netwerkevenement voor de schoenen-, mode-, en meubelindustrie in de Benelux. Deze compacte en professioneel georganiseerde vakbeurs brengt leveranciers en inkopers samen op één centrale locatie. Gedurende twee inspirerende dagen staan innovatie, sourcing, materialen en waardevolle netwerkmogelijkheden centraal.

Volgens de organisatie speelt het evenement in op actuele ontwikkelingen binnen de sector: “Met dit nieuwe initiatief speelt PREVIEW in op de groeiende vraag naar regionale sourcing, traceerbare materialen en efficiënte samenwerking binnen de Benelux,” aldus Wessel Delfgou.

Plug & play

Het vertrouwde ‘plug & play’-concept van PREVIEW blijft ook bij deze beurs behouden. De organisatie verzorgt alle beursmaterialen, waardoor standhouders zich volledig kunnen richten op de invulling van hun presentatie. Daarnaast ligt er een duidelijke focus op duurzame en traceerbare materialen.

Tijdens de eerste editie worden circa 80 zorgvuldig geselecteerde internationale exposanten verwacht. Hiermee wil PREVIEW de kwaliteit en relevantie van het aanbod waarborgen. Inmiddels hebben de eerste merken zich aangesloten bij het concept: Poleva, Atlanta Steps, Bolflex & Gruppo Mastrotto SPA.

Met PREVIEW Raw Materials wijkt de organisatie af van haar gebruikelijke format. Waar de reguliere PREVIEW-beurzen gericht op ready-to-wear mode voor dames, heren en kinderen doorgaans eendaagse events zijn, beslaat dit nieuwe concept twee dagen. De beurs vindt plaats op de vertrouwde locatie in Nieuwegein.

Informatie

PREVIEW Raw Materials

1 en 2 september 2026

10:00 – 16:00