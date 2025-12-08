Preview lanceert nieuwe textielsourcingbeurs: Preview Raw Materials

Het beursuniversum van Preview breidt uit. De organisatie kondigt aan dat deze winter een nieuwe beurs wordt toegevoegd aan de planning: Preview Raw Materials. De eerste editie van het evenement zal plaatsvinden op 24 en 25 februari 2026.

“Met dit nieuwe initiatief speelt PREVIEW in op de groeiende vraag naar regionale sourcing, traceerbare materialen en efficiënte samenwerking binnen de Benelux”, aldus de beursorganisatie. Het bekende ‘plug and play’-concept van de Preview beurzen wordt behouden. Preview zorgt voor alle beursmaterialen en standhouders hoeven alleen maar hun stand in te vullen. Er zal tevens een focus liggen op ‘duurzame en traceerbare materialen’.

Op de eerste editie zullen 80 internationale exposanten te vinden zijn. Deze zijn alleen zorgvuldig geselecteerd, zo meldt de organisatie.

Met Preview Raw Materials stapt Preview buiten de normale planning. De reguliere Preview beurzen gefocust op ready-to-wear mode voor dames, heren en kinderen vinden altijd maar gedurende een enkele dag plaats. Het zal wel op de vertrouwde locatie in Nieuwegein plaatsvinden.