PREVIEW maakt nu ook debuut met event voor schoenen en accessoires

Er komt een nieuw en uniek event voor schoenen en accessoires: PREVIEW Footwear & Accessories, dat op 10 en 11 februari 2025 wordt georganiseerd. Dit nieuwe tweedaagse event, georganiseerd door CAST en al bekend van de succesvolle PREVIEW Men, Women & Kids, vormt een waardevolle aanvulling op deze reeks Kwalitatief en relevant aanbod vormt de kern in de opzet van dit event.

Compleet winkelen aanbod

PREVIEW Footwear & Accessories komt in de plaats van de Schoenendagen en Goods, welke CAST voorgaande jaren georganiseerd heeft. “Met dit event creëren we een hedendaags platform waar de nieuwste schoenen, lederwaren en accessoires voor het volgende seizoen centraal staan, en waar retailers de kans krijgen om in een relaxte sfeer de nieuwste trends te ontdekken." zegt Marijn Verschure van CAST. Met het nieuwe format richt de organisatie zich ook op nieuwe bezoekers uit de mode die worden geïnspireerd om hun huidige productaanbod uit te breiden om op deze manier hun klanten van top tot teen een complete outfit te bieden. Met het samenvoegen van de events tot één sterk format wil de organisatie voor de merken en de bezoekers een compleet aanbod bieden.

Credits: CAST

Let's PREVIEW

In Nederland is PREVIEW marktleider in het samenbrengen van een breed merkenaanbod in het midden- tot hoogsegment, perfect afgestemd op de behoeften van leveranciers en retailers. Dit eendaagse event is dé plek voor inkopers om zich te oriënteren, inkopen te doen en inspiratie op te doen binnen een steeds groeiend en verrassend assortiment aan modemerken. Met een compleet overzicht van nieuwe collecties en waardevolle netwerkmogelijkheden, voorziet PREVIEW inkopers in alles wat ze nodig hebben om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Bezoekers kunnen rekenen op een zorgeloze dag, met gratis hapjes, drankjes en parkeren. Deze gastvrije omgeving zorgt ervoor dat merken en retailers in een ontspannen sfeer met elkaar kunnen verbinden.

Meer dan een platform

Naast het organiseren van PREVIEW biedt CAST extra ondersteuning aan merken en inkopers door middel van marketingtools, brandpages en samenwerkingen met vakbladen. Dit versterkt niet alleen het landschap voor schoen-, mode-retail, maar bouwt ook een betrokken community waarin merken en inkopers elkaar ontmoeten en inspireren. "De afgelopen zes jaar is de manier van inkopen sterk veranderd, en met PREVIEW spelen we in op deze nieuwe behoeften van inkopers," zegt Marijn Verschure, General Manager bij CAST. "We volgen dagelijks wat er in de winkelstraat gebeurt en begrijpen de marktproblematiek waar retailers mee te maken hebben. Onze kennis van consumententrends en inzichten in het veranderende koopgedrag helpen ons om een platform te bieden dat niet alleen inspireert, maar ook concrete oplossingen en ondersteuning biedt voor de uitdagingen in de huidige retailmarkt." Naast het organiseren van events zoals PREVIEW, biedt CAST extra ondersteuning aan deelnemende merken en inkopers middels marketingtools, zoals brandpages, marketingmogelijkheden in en rondom het pand en samenwerkingen met vakbladen. Op deze manier creëert CAST een sterk landschap voor alle stakeholders. Dit maakt de diensten van CAST compleet; het is een community waar merken en inkopers elkaar vinden in een inspirerende en verbindende omgeving.

Credits: CAST

Bezoek PREVIEW

De voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn alweer in volle gang, ontdek de nieuwste collecties op:

6 januari PREVIEW Men

13 januari PREVIEW Kids

20 januari PREVIEW Women

10 en 11 februari PREVIEW Footwear & Accessories