Preview Men Editie III Op 11 Juli 2022

Na het succes van de eerste twee edities van PREVIEW MEN staat de volgende editie staat gepland op 11 juli 2022. De mooiste collecties voor lente zomer 2023 worden getoond op een beursvloer van ruim 1.000m2 met heerlijke hapjes, drankjes die door de organisatie aan zowel bezoekers als deelnemers worden aangeboden. In een relaxte sfeer ‘previewen’, waar het om draait: product!

Ontwikkelingen voor PREVIEW dames editie zijn in volle gang

DAMESEDITIE Inmiddels is de organisatie druk bezig met de ontwikkeling van een aparte dameseditie die plaatsvindt begin juli 2022. Diverse merken hebben positief gereageerd op een deelname aan de eerste dames editie. “Een uitgebalanceerd aanbod in dezelfde opzet als de heren editie met aanpassingen op kleine details moeten van de dameseditie ook een sterk format gaan maken’’, aldus Marijn Verschure van de beursorganisatie. “Een beurs waar je als bezoeker én als merk graag de hele dag wilt zijn”. De organisatie komt binnenkort met meer informatie over de merkenlijst en de definitieve datum.

LET’S PREVIEW

PREVIEW bestaat sinds juli 2020 en is een nieuw initiatief van CAST, gelegen in Nieuwegein. In samenwerking met enthousiaste mode-agenturen en merken zijn er inmiddels twee edities met succes georganiseerd. Ontmoeten en vakkennis opdoen in een ongedwongen sfeer door mooie en op elkaar aansluitende merken van nú te bezoeken. Een overzichtelijke beursvloer met een eenduidig concept en eenvoudige presentatie voor elk merk. Een unieke samenkomst van relevante merken voor relevante winkels.

SAVE THE DATE

Heren editie PREVIEW - 11 juli 2022

AANMELDING

Merken kunnen zich aanmelden via deze link: https://cast.nl/preview-registration. Voor het deelnemen aan PREVIEW gelden toegangsregels. De deelname is definitief na bevestiging vanuit CAST.

OVER CAST

CAST is hét handelsplatform voor schoenen, sport en mode. Sinds 1984 wordt in het centraal gelegen Nieuwegein aan de A2 op een efficiënte manier vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Er zijn ruim 150 showrooms gevestigd van nationale en internationale merken. Met een vast aantal inkoopdagen kun je als inkoper ieder inkoopseizoen terecht om de nieuwe en doorlopende collecties te bekijken en in te kopen op voororder of uit voorraad. CAST is trots merkambassadeur voor meer dan 500 merken! Voor meer informatie zie: www.cast.nl

Follow PREVIEW on Instagram - @PREVIEW.refined #previewnl