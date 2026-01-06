Preview Men: kleine hoopvolle signalen voor herenmode onder een pak sneeuw

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar lag Nederland onder een dik pak sneeuw. Treinen reden amper en wegen waren spekglad, wat voor de tiende editie van Preview Men in Nieuwegein resulteerde in een gehalveerde opkomst. Desondanks waren de sfeer en reacties positief, aldus algemeen directeur Marijn Verschure van de organisator, CAST.

Gehalveerde opkomst

Van de 445 inkopende bedrijven waar CAST op gerekend had, zijn er 185 komen opdagen. (Grote bedrijven als Omoda stuurden twee vertegenwoordigers; die tellen als één.) “We hadden het veel erger verwacht”, zegt Verschure, die zelf al glibberend aan kwam rijden op zondagavond. “Ik hield mijn hart vast, want het was een ijsbaan bij beide afslagen naar Nieuwegein. We zijn heel dankbaar voor alle bezoekers die ondanks het weer de moeite hebben genomen om te komen.”

“Het klinkt misschien gek, maar het was een mega-positieve en ook succesvolle dag”, stelt Verschure. Het succes van de beurs draait volgens hem niet louter om aantallen. “Leveranciers vonden het juist relaxt dat er minder bezoek was; er was meer tijd om dieper in de collecties te duiken, prospects te spreken en afspraken in te plannen. Ze gaven aan weer geïnspireerd te zijn geraakt, omdat het gewoon een goede en overzichtelijke beurs is.”

De tekst gaat door onder de afbeelding

De taartjes stonden al klaar voor de 10e editie van PREVIEW MEN Credits: CAST

Wisselend sentiment

In de wandelgangen klonken ook zorgelijke verhalen over de toekomst van de mode-industrie en de moeizame verkoop. Toch typeert Verschure het sentiment als positief. “De consument in dit segment is kritisch; hij denkt twee keer na over wat hij koopt en waar hij het koopt. Het gaat hem bovendien steeds meer om kwaliteit.”

Als feedback van toonaangevende spelers als Bastiaansen Modestad en Broekman kreeg Verschure te horen dat het merkaanbod uitgebalanceerd was en dat de materialen luxer aanvoelden dan in voorgaande seizoenen. “De merken die wij onderbrengen zitten bovenop de ontwikkelingen”, zegt hij. “Dat vind ik knap voor een markt die onder druk staat.”

Blijf beurzen bezoeken

Het belang van beursbezoeken blijft groot, ziet Verschure. Het valt hem op dat toonaangevende inkopers buitenlandse beurzen zoals Pitti Uomo, dat over een week plaatsvindt, soms overslaan en lokale varianten prioriteit geven. Zolang ze maar blijven gaan om geïnformeerd te blijven, stelt hij. “Bij herenmode in het hogere segment is er altijd behoefte om nieuwe dingen te zien, en vanuit winkeliers om uiteindelijk ook over te stappen naar een nieuw modebeeld. We willen de gevestigde orde niet inruilen, maar wel op zoek gaan naar vernieuwing.”

De tekst gaat door onder de afbeelding

Preview Men editie 10 Credits: CAST

Drie awards

Nieuw aan de jubileumeditie was het uitreiken van awards tijdens de afterparty. “Dat was voor ons ook een nieuwe modus”, zegt Verschure, alweer in evaluatiestand voor volgend jaar. “We wilden erkenning geven aan bedrijven en personen die het exceptioneel goed doen in de markt.”

Kandidaten werden aangedragen via stemformulieren op de website, waaruit CAST vervolgens de winnaars koos. “De groep die kon blijven was kleiner dan gehoopt (zo’n honderd man, red.), maar het was een mooi moment om te vieren wat er in de branche is bereikt.”

Er waren drie prijzen te vergeven. Canip Simsek van Studio C Company, met merken als Crossley en AT.P.CO, werd uitgeroepen tot Beste Sales Rep. “Vanwege zijn zeer sympathieke houding richting alle stakeholders, zijn openheid voor feedback en verbetering, zijn zelfkritische blik en het geslaagde merkenpakket”, aldus Verschure, die hem ook persoonlijk zo heeft ervaren.

Daan Broekman won de prijs voor Best Buyer, “want hij is altijd goed ingelezen, altijd aanwezig bij presentaties, bovendien een goede samenwerkingspartner en eigenaar van een prachtige zaak: De Rode Winkel. Hij denkt graag mee en is sterk in partnerships.”

Het merk Dstrezzed won de Best Brand Award, vanwege de stabiele merkontwikkeling en de geslaagde recente collectie, aldus het juryoordeel. “Ze gaan goed met hun tijd mee en hebben zich opnieuw uitgevonden voor de modebewuste, trendvolgende man”, zegt Verschure. “Ze presenteren hun collecties iedere keer weer op een leuke, ludieke manier – zowel bij ons als op andere beurzen.”