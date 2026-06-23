Preview Men: sfeervolle beurs, weinig 'nieuw’ voor de man

Op maandag vond de elfde editie van Preview Men plaats bij CAST in Nieuwegein. Verspreid over vier zones stonden vertegenwoordigers van ruim 150 herenkleding merken paraat voor een goed gesprek. FashionUnited proefde de sfeer en vroeg naar vernieuwing in de mannenmode.

Beurzenmaand

De eerste bezoekers druppelen binnen op een jazz-cover van 'Billie Jean' en loungemuziek – Tems 'Burning'. Tegen de lunch speelt Britney Spears 'Hit me baby one more time'. Een relaxte sfeer, met focus op de handel en verse koffie, is een consistente belofte van CAST, tevens een vaste showroomlocatie voor honderd lokale en internationale merken, waarvan het merendeel schoeisel.

Een deel van de standhouders staat nog uit te blazen van Florence. Van 16 tot 19 juni was daar die andere mannenbeurs, Pitti Uomo, vele malen prestigieuzer, groter en opgedirkt. Dat heeft ook zijn nadelen, geeft Maurice Kochendoerfer toe. Hij is internationaal sales directeur bij Mustang, het oudste Europese denimmerk. (De merkregistratie kwam in 1958 een paar maanden eerder dan die van Lee Cooper). "Op Pitti is de mood goed. Iedereen is happy, maar dat maakt de gesprekken die je hebt ook luchtiger. 'Less binding.'"

In Nieuwegein verwacht hij goede zaken te doen. Door de onrust in de wereld is de markt omgeklapt, ten goede van het middensegment. "Een tijd stond de Nederlandse markt in het teken van 'trading up'. Winkeliers zeiden ons: 'ik wil geen jeans onder de honderd euro'. Nu keert het tij." In Frankrijk wist Kochendoerfer de naamsbekendheid van het merk uit de nineties en zeroes al nieuw leven in te blazen. Nu probeert hij hetzelfde trucje in de Benelux. Om half elf heeft hij al vijf serieuze verkoopgesprekken gehad.

Goede sfeer bij Preview Men. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Tegelijk met Preview Men loopt nog een beurs, Shift, in de hoofdstad, en dat is jammer, vinden veel standhouders. Wie in Nieuwegein staat, spreekt daarmee een voorkeur uit, stelt Gijs Hooijer van Hooijer Footwear Group uit Oldenzaal, distributeur van onder anderen Hunter regenlaarzen – een 'Gorpcore' bestseller, voor stedelingen die om de goede stijl buitensportwear dragen.

Hooijer weet te vertellen dat de oprichters van Shift, Rick van Rijthoven en Lucel van den Hoeven, gratis plekken uitdelen op Shift. "Voor een merkeigenaar of een vertegenwoordiger is dat heel interessant. Zo verleiden ze mensen om naar Amsterdam te komen. Wij ondersteunen Team CAST."

Man op safe

Met een indeling in vier segmenten – Originals, Gentlemen, Premium en Everyday Casual – wil de organisatie achter Preview Men, aangestuurd door Marijn Verschure, het spectrum van de mode op de herenmarkt benadrukken. Hoewel ze dat zorgvuldig hebben aangepakt, spat de diversiteit er niet van af. "Mannenmode gaat ook heel traag", zegt Sander Defoer, account manager bij Duitse broekenmaker Mac Jeans. De verwijding van de broek in de afgelopen seizoenen getuigt daar van, legt hij uit. Zo relaxt als op de catwalk loopt de Nederlandse man er nog lang niet bij. "Nu zie je Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder op tv in wijde broeken, dus het komt wel, maar niet in het tempo van vrouwen."

Hij houdt de man die bestsellermerken Profuomo en Cavallaro draagt in de gaten. "Die gaat niet met een heel wijde broek naar z'n werk, zolang collega's nog in strakke chino's lopen." Wijd vraagt ook om ander schoeisel, dat is ingewikkeld voor de man. "Het heeft nog wel een jaar of twee nodig voordat de mode anders wordt."

Chino's en licht verwijde straight fits voeren de boventoon op de beurs. Ook van boven speelt de man op safe met nette overhemden en gestreepte polo's. Variatie zit in de textuur en kleur: aaibare stoffen als een waffle sweatshirt, jacquard en bouclé, shirts van grof linnen of gebreide breisels met geometrische patronen, alleen goed te zien van dichtbij.

Britse waxjassen zijn weer in. Credits: Anna Roos van Wijngaarden

Outdoor

Outdoor is een thema; in de kleding moet bewogen kunnen worden. Je ziet het aan het aandeel Scandinavische merken als Fat Moose, alsook Britse merken met weersbestendige mode voor een respectvolle man. Naast Barbour is ook Belstaff zo'n naam die weer opleeft. Naast de stand staat Sven van Soest, van distributeur NL Diffusion uit IJsselstein. Voor hem ligt een waxjas op een blok uitgespreid. "Die is echt authentiek Engels", zegt hij erbij.

"De laatste jaren hebben we Italiaanse producten het goed zien doen, nu mag het allemaal weer wat grover, met meer patronen; Engelse dikke truien. Je tekkel uitlaten in het bos, en dan zo'n jachtjas erbij."

Maurice L'ortye, eigenaar van modeagentschap Mlo7, ziet ook die shift van het Italiaanse naar het Engelse gentleman-esthetiek. Op Pitti zag hij het ook: rugby shirts, bredere strepen, witte boordjes. "Dat ietwat stijve gaat langzaam weer terugkomen." Blij is hij met de toevoeging van kleur, waardoor de uitstraling vrolijker wordt. Hij wijst ze aan in de nieuwe collectie van Hechter, een heel Frans merk met nog altijd het hoofdkantoor in Parijs: lavendelblauw en paars, warm oud roze, groen en okersgeel.

Nostalgie

Afgaand op de stijlsignalen ziet het ernaar uit dat de man met een gezin en een tiny house in een bosrijk gebied het wint van de happy-single carrièreman met topbaan op de Zuidas. Ook de genderrollen zijn weer naar hun startpunt teruggedrongen; stukken met een vrouwelijke touch, zoals kant en tanks, liggen niet in Nieuwegein.

Over de beurs hangt een roze wolk van nostalgie. Bob Rijnders neemt vintage zelfs als vertrekpunt voor elke collectie van zijn merk, Butchers of Blue. Op het kantoor in Amersfoort hangen zijn vondsten van rommelmarktjes tentoon, ter inspiratie. Hij vertaalt ze in moderne uitvoeringen: vaak wijder, van innovatieve stoffen met textuur. "Dit was een oude legerjas", zegt hij over zijn favoriete item. "We hebben de klassieke versie opnieuw gemaakt, maar dan in deze grijze bewerkte katoenkwaliteit." Commerciëler is een kort sportjack, de gestileerde versie van de jaren-60 bomber, ontworpen als compact jasje voor piloten. Ze zijn allebei essentieel, zegt de merkeigenaar-retailer. "Je moet spanning zien te houden. Dat levert goede handel op."