PREVIEW MEN XI: De kracht van kwaliteit en service

Ondanks de uitzonderlijk hoge temperaturen vond op maandag 22 juni in Nieuwegein een bijzonder succesvolle editie van PREVIEW MEN plaats. Bezoekers en exposanten lieten zich niet weerhouden door de weersomstandigheden en kozen massaal voor een dag waarop ontmoeten, oriënteren en zakendoen centraal stond. Met een bezoekersaantal dat behoort tot de op 1 na hoogste van alle zomeredities ooit, kijkt de organisatie terug op een editie die bevestigt waar jarenlang aan is gebouwd: een professioneel en toegankelijk platform waar kwaliteit, service en efficiëntie hand in hand gaan.

Hospitality als fundament

Vanaf de start van PREVIEW staat gastvrijheid centraal. Niet als extra service, maar als voorwaarde om bezoekers en exposanten optimaal te laten functioneren. Ook tijdens deze editie werd de organisatie veelvuldig aangesproken op de persoonlijke benadering, de verzorging op de vloer en de prettige sfeer waarin gewerkt kon worden. "Alle verbeterpunten die we in de afgelopen jaren hebben verzameld, hebben we stap voor stap doorgevoerd. "Het is mooi om te zien dat bezoekers en exposanten dat herkennen en waarderen", zegt Caroline Beitler namens de organisatie. "De positieve reacties bevestigen dat onze focus op kwaliteit, service en persoonlijke aandacht nog altijd relevant is." "Dat is waar PREVIEW voor staat."

Credits: PREVIEW

Kwaliteit van bezoekers maakt het verschil

Hoewel de weersomstandigheden buiten uitzonderlijk waren, bleef het binnen comfortabel en aangenaam. Belangrijker nog was de kwaliteit van de gesprekken op de beursvloer. Exposanten gaven aan veel directe contacten met inkopers te hebben gehad en waardeerden de zakelijke focus van het event. De buyer-only policy blijft daarbij een belangrijke pijler onder het concept. Hierdoor kunnen merken hun tijd besteden aan waar PREVIEW voor bedoeld is: het presenteren van collecties, het voeren van inhoudelijke gesprekken en het leggen van nieuwe commerciële contacten.

Credits: Oakfield Media

Ruimte voor nieuwe merken en nieuwe verhalen

Een opvallende ontwikkeling tijdens PREVIEW MEN XI was de openheid waarmee inkopers kennismaakten met nieuwe merken. Niet alleen gevestigde namen trokken veel belangstelling; ook nieuwe exposanten en deelnemers die nog maar enkele seizoenen actief zijn binnen het platform kregen volop kansen om zich te presenteren. Juist deze combinatie van vertrouwde marktpartijen en nieuwe initiatieven zorgt voor een dynamische beursvloer en geeft de branche nieuwe impulsen. Tegelijkertijd presenteerden gevestigde merken hun nieuwste ontwikkelingen op het gebied van materialen, silhouetten en pasvormen, waardoor bezoekers een compleet beeld kregen van de markt voor het komende seizoen.

Credits: Oakfield Media

Jarenlange investering werpt vruchten af

Voor de organisatie vormt PREVIEW MEN XI een bevestiging dat de gekozen koers werkt. Niet door de grootste te willen zijn, maar door consequent te investeren in kwaliteit, service en een omgeving waarin de business centraal staat. De organisatie bedankt alle exposanten, inkopers, partners en betrokkenen die hebben bijgedragen aan deze editie. Samen hebben zij gezorgd voor een event waarin inspiratie, commercie en ontmoeting op natuurlijke wijze samenkwamen. Om de branche ook in de toekomst optimaal te kunnen bedienen, nodigt de organisatie merken en leveranciers uit zich aan te sluiten bij het platform en gezamenlijk verder te bouwen aan een nog sterker en breder aanbod voor komende edities.