PREVIEW zet in op stevig merkenaanbod

Het inkoopseizoen SS26 van CAST zal starten met het event PREVIEW KIDS op 16 juni 2025. PREVIEW is in Nederland marktleider in het samenbrengen van een breed merkenaanbod in het midden- tot hoogsegment, perfect afgestemd op de behoeften van leveranciers en retailers.

Dit eendaagse event is dé plek voor inkopers om zich te oriënteren, netwerken, inkopen te doen en inspiratie op te doen binnen een steeds groeiend en verrassend assortiment aan modemerken. Met een compleet overzicht van nieuwe collecties en waardevolle netwerkmogelijkheden, voorziet PREVIEW inkopers in alles wat ze nodig hebben om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Bezoekers kunnen rekenen op een zorgeloze dag, met gratis entree, hapjes, drankjes en parkeren. Deze gastvrije omgeving zorgt ervoor dat merken en retailers in een ontspannen sfeer met elkaar kunnen verbinden.

Upcoming events:

PREVIEW KIDS IV 16.06.25

PREVIEW MEN IX 23.06.25

PREVIEW WOMEN VI 30.06.25

PREVIEW FOOTWEAR & ACCESSORIES II 25.08.25 – 26.08.25

Kwalitatief aanbod van merken

PREVIEW blijft het merkenpakket zorgvuldig samenstellen. De focus ligt niet op zoveel mogelijk merken aanbieden maar dat merken elkaar versterken om de kwaliteit van het event te blijven waarborgen. Een wachtlijst is daarom onvermijdelijk. Tijdens de MEN & WOMEN editie wordt er zoals bij de voorgaande editie wel meer ruimte gecreëerd voor leveranciers door ze ook al op de routing naar de beurszalen te plaatsen. Hierdoor begint de beleving en oriëntatie gelijk bij binnenkomst.

Upgraden voor bezoekers

Een van de kernwaarden van PREVIEW is hospitality. Bezoekers en exposanten rekenen op een zorgeloze dag, met gratis hapjes en drankjes. Toch liggen hier nog verbeterpunten volgens de organisatie. “De afgelopen edities werden als druk en chaotisch ervaren. We willen het voor de bezoekers overzichtelijker maken door een duidelijker floorplan aan te bieden en te ondersteunen om ze naar de juiste plek te krijgen”, aldus Marijn Verschure. Ook de knelpunten met betrekking tot parkeren worden verholpen bij de aankomende edities.