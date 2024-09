Profuomo wint de Circular Sourcing Challenge en zet stappen naar een duurzame toekomst

Tijdens de Circular Textile Days werd Profuomo aangekondigd als winnaar van de Circular Sourcing Scorecard, een initiatief geleid door The Fabric Connector, tex.tracer en Clean & Unique. De Circular Sourcing Score is een eenvoudige en toegankelijke tool waarmee modemerken hun sourcingprocessen kunnen beoordelen op circulariteit. Door het invullen van een vragenlijst krijgen deelnemende merken inzicht in hun sterke punten en verbeterpunten op het gebied van circulaire stoffen sourcing.

Profuomo's inzet voor transparante en circulaire inkoop

Profuomo kwam als winnaar uit de bus na het succesvol invullen van de vragenlijst en het tonen van een sterke toewijding aan het verbeteren van hun sourcing processen. Als onderdeel van de prijs zal tex.tracer de toeleveringsketen van 100 producten van Profuomo in kaart brengen. Deze uitgebreide supply chain mapping zorgt ervoor dat elke productiefase, van grondstof tot eindproduct, zichtbaar en traceerbaar is. Door licht te werpen op elke schakel in de keten, zal Profuomo in staat zijn om geïnformeerde beslissingen te nemen die duurzaamheid en circulariteit op elk niveau ondersteunen.

“Profuomo krijgt gratis begeleiding van The Fabric Connector, die helpt bij het identificeren van de meest circulaire stofoplossingen voor elke mapping. Hun advies wordt ondersteund door de expertise van Clean & Unique, een toonaangevend platform voor duurzame praktijken. Al meer dan 17 jaar helpt Clean & Unique merken vooruit op het gebied van duurzaamheid.”

Harry van der Zee, CEO Profuomo - “Het winnen van deze award is een prachtige erkenning van de tijd en moeite die wij als merk besteden aan het transparanter en duurzamer maken van onze supply chain. Bovenal gaan mijn felicitaties uit naar het hele team van Profuomo, wiens inzet echt het verschil maakt.”

Roosmarie Ruigrok, oprichter van Clean & Unique, verklaarde: “Deze uitdaging is een unieke kans voor Profuomo om diepgaand inzicht te krijgen in hun inkoopprocessen en de stappen die ze kunnen zetten naar een duurzamere toekomst. We zijn er trots op samen te werken met The Fabric Connector en tex.tracer om Profuomo te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.”

De Circular Sourcing Scorecard is bedoeld om modebedrijven te ondersteunen op hun reis naar duurzaamheid en circulariteit. Profuomo's overwinning benadrukt hun toewijding aan een circulaire toekomst en dient als inspirerend voorbeeld voor andere merken in de mode-industrie.

Voor meer informatie: Contact persoon: Bas Slootman

Email: 'Bas Slootman'

Telefoon: +316 40799741