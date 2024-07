Resortkleding, aanpassingen en huishoudelijke artikelen: Scoop brengt de Franse kust naar Londen

Het is niet elke dag dat je een handelsbeurs binnenkomt op de klanken van melodieuze harpmuziek, maar Scoop is dan ook niet zoals andere handelsbeurzen. Elk seizoen bevestigt organisator Karen Radley dat het evenement eigenlijk bedoeld is als een "showroom", wat te zien is aan de zorgvuldig samengestelde selectie van exposanten en Radley's persoonlijke benadering van het hosten, wat duidelijk wordt door haar seizoensgebonden thema's.

Hoewel de februari-editie zich richtte op typisch Brits karakter, haalde Radley deze keer inspiratie uit Bastille Day, een Franse feestdag die samen viel met de opening van Scoop, en daardoor het ontwerp van de beurs beïnvloedde. Zoals altijd kwam Radley's voorliefde voor theater al tot uiting bij de ingang van de beurs, waar een kleine jachtsculptuur te midden van groen stond. In de hoofdhal nam Parijse flair het over. Onder een rij kroonluchters stonden tafels en stoelen versierd met grote boeketten waar gasten konden genieten van macarons, wat de sfeer van een Franse 18e-eeuwse tuin opriep.

Over het algemeen waren de bezoekersaantallen echter vergelijkbaar met de laatste editie, toen de beurs naar verluidt terugkeerde naar pre-Covid-niveaus. Daarentegen waren de aantallen gestegen voor het Hosted Buyers-programma van Scoop. “Hier waren de aantallen aanzienlijk hoger, wat volgens mij bijdraagt aan het zorgen dat het publiek het juiste is,” merkte Radley op in een interview met FashionUnited. “We weren specifiek het verkeerde publiek af om de opkomst echt gezuiverd te houden. Er is hier niemand die hier niet zou moeten zijn, de kwaliteit van de kopers is essentieel.”

Scoop editie juli 2024. Credits: Scoop.

Resortwear staat in de schijnwerpers bij Scoop

Onder deze kopers waren vertegenwoordigers van bekende Britse warenhuizen zoals John Lewis, Harvey Nichols en Browns, terwijl ook internationale namen aanwezig waren, zoals het Franse Galeries Lafayette, dat zijn aanwezigheid duidelijk maakte bij veel exposanten. De verhouding tussen lokale en internationale bezoekers is in de loop van de tijd steeds meer in balans gekomen bij Scoop, en werd dit jaar versterkt door retailers uit Zuid-Afrika, de VS en met name Japan. Dit biedt zowel een uitdaging als een kans voor Scoop, dat dit seizoen voornamelijk Resort- en Cruise-wear lijnen herbergde, markten die grotendeels afhankelijk zijn van het weer en de reismarkt.

De vraag naar dergelijke collecties blijft echter sterk, vooral gezien de huidige marktschommelingen, aldus Radley, die zei: “Toen ik Scoop begon, was het aanvankelijk voor de Britse en Ierse markt, maar ik denk dat winkels die hun klanten kennen ook voor hen kopen om op vakantie te gaan. Het hele 'Winterzon'-concept is momenteel enorm, dus ik denk dat veel leveringen vrij vroeg zullen plaatsvinden.” Met dit in gedachten bood de toenemende internationalisering van de beurs zowel uitdagingen als kansen voor Resortwear-merken die probeerden een markt te betreden die werd gekenmerkt door zijn grillige weer.

Self Service Showroom, dat een aantal resortwear-merken vertegenwoordigde op de beurs, waaronder de Australische labels Spell en, nieuw in het VK, Bohemian Traders, richtte zich op eigentijdse boetieks. Hoofd groothandel Polly Pritchett was zich ervan bewust dat de hogere prijsniveaus en de binnenlandse seizoensgebondenheid van de merken een nadeel zouden kunnen vormen. “Het is moeilijk voor deze merken om zich aan te passen aan een internationale esthetiek wanneer ze hun kernklanten in eigen land tevreden willen houden,” zei Pritchett. “Dat is de grootste uitdaging, en een die wat tijd kost om op te lossen omdat ze resultaten in de nieuwe markt moeten zien om vertrouwen te krijgen.”

Scoop organisator Karen Radley (rechts) met klanten op Scoop's editie juli 2024. Credits: Scoop.

Agenten streven naar uitbreiding van hun portfolio in moeilijk klimaat

Voor Spell zijn de VS en het Midden-Oosten de grootste markten, waarbij de laatste ook goed bijdraagt aan de zaken van Bohemian Traders, dat in een aantal winkels in de regio is gelanceerd. In het VK maakte het teleurstellende zomerweer het echter lastig om sterkere banden te smeden, omdat bezoekers van Scoop vaak moeite hadden om te visualiseren wat volgend jaar nodig zou zijn. Desondanks bleef Pritchett hoopvol en zei: “Iedereen gaat op vakantie en heeft iets nieuws in zijn garderobe nodig. Zelfs als je als koper voorzichtig bent, is er altijd ruimte voor iets nieuws. Je moet dit blijven toevoegen aan je winkel en positief blijven. In de detailhandel kun je je niet teveel focussen op hoe moeilijk iets is geweest vanwege het weer.”

Het weer was ook in de gedachten van Uri Living, een Indiaas label dat biologisch afbreekbare en organisch geproduceerde designer kleding maakt. Tijdens de eerste keer dat het merk deelnam aan Scoop afgelopen februari, zagen de vertegenwoordigers minder rendement door de selectie kleurrijke resortwear die een nichemarkt en warmer klimaat aanspreekt. Deze keer ging het beter, met een sterkere bezoekersstroom, ondanks een gevoel van voorzichtigheid onder de bezoekers. Bedrijfshoofd Manaswini Kondapalli zei: “Veel klanten moeten investeren in een nieuw merk dat ze voor de eerste keer zien. We zijn relatief nieuw, dus proberen we [bezoekers] te laten bestellingen plaatsen is het moeilijke deel. We proberen relevanter te worden door hier elk seizoen te zijn, zodat ze het merk beter leren kennen.”

Scoop editie juli 2024 - fotoshoot. Credits: Scoop.

Dit gevoel van aarzeling was te voelen bij veel stands en had vaak invloed op de bezoekersstroom bij sommige exposanten. Dit was het geval voor de Britse agent van Scandi Studio, Davina Davidoff Kristensen, die Esmé Studios en MSCH naar de show had gebracht. “[Retailers] zijn bang om geld uit te geven vergeleken met het verleden, toen ze dat zonder nadenken deden,” zei Kristensen, voordat ze opmerkte dat haar bureau zich ook moest aanpassen door meer merken op te nemen om een ijzersterk portfolio te verzekeren dat een breed scala aan klanten kan bedienen, van wie sommigen zelfs hun gebruikelijke ordergroottes halveren.

Kristensen voegde toe: “We hebben meer merken aan ons aanbod moeten toevoegen, en dat is slechts één manier om het te doen. Ik pas me aan en luister naar mijn klanten.” Toen haar werd gevraagd of ze terug zou keren naar Scoop, zei Kristensen dat dit zou afhangen van hoe het seizoen afloopt, aangezien deelname een grote uitgave is. Vergeleken met andere handelsbeurzen in Europa, zijn die in het VK duurder, maar veel exposanten van Scoop hadden ook een teruglopende bezoekersstroom ervaren bij de meeste internationale handelsbeurzen die ze al hadden bijgewoond, waaronder die in Nederland en New York.

Er was meer stabiliteit in de accessoiresafdeling van Scoop, een categorie die Radley benadrukte als een belangrijk presterende categorie voor de beurs. Een langdurige deelnemer en vertegenwoordiger van Goldfinch agency, dat onder vele andere labels het Italiaanse schoenenmerk Date, het Ierse merk Aléo, de Deense teenslippermaker Sleepers en het Britse merk Laidback London meenam, zei dat haar bekendheid met de beurs haar in staat heeft gesteld om een goed begrip te ontwikkelen voor bestaande klanten terwijl ze ook nieuwe klanten aantrekt. “Ik hou van deze omgeving omdat we allemaal op hetzelfde niveau zitten en het een open show is,” zei ze. “De relaties en de mode zijn hier zo belangrijk.”

Exposanten bij Scoop's editie juli 2024. Credits: Scoop.

Aanpassing is de sleutel tot langdurigheid

Hoewel de gevoelens van Goldfinch ten opzichte van Scoop positief waren, erkende de vertegenwoordiger dat de periode een uitdagende was voor accessoires en de mode-industrie als geheel. “Er zijn zoveel factoren die mensen het moeilijk maken, maar de uitdagingen bieden ons ook de kans om nieuwe merken aan boord te halen en dynamische veranderingen aan te brengen in kooppatronen,” voegde ze eraan toe. “Dit is een beurs voor vooruitbestellingen, geen voorraadbeurs. Wij zijn serieuze merken die hier vooruitbestellingen moeten doen. Maar zoals alles in de industrie, moeten we onszelf herzien. We moeten momenteel buiten de gebaande paden denken. Je kunt niet stil blijven staan, je kunt niet zelfgenoegzaam zijn - je moet constant evolueren.”

Het veteranen Franse merk Poupette St Barth is een ander merk dat de huidige marktomstandigheden beoordeelt om beslissingen te nemen. Het 30-jarige merk biedt twee collecties per jaar van resortkinderkleding en dameskleding, allemaal geproduceerd in hun eigen fabriek in Bali, met de lente/zomer-lijn als kern. Al aanwezig in een aantal boetieks in het VK, was de drie keer Scoop-deelnemer op zoek naar meer onafhankelijke winkels en warenhuizen voor groothandel. De bezoekersaantallen voor het merk waren veelbelovend, vooral in de richting van potentiële Ierse klanten. Toch waren de vertegenwoordigers van het merk zich bewust van de onvoorspelbare resortdivisie.

Hoewel dit segment in Frankrijk opkomt en daarom veel nieuwe gezichten in de markt ziet, vereist de resortcategorie in het VK iets meer aanpassing, inclusief het samenvoegen van dergelijke collecties met een meer toegankelijke ready-to-wear feel. De verschillen tussen deze markten hebben Poupette, en anderen, ook aangespoord om in het VK landed prijzen voor producten te presenteren, waar eenvoudige kosten kunnen helpen om verwarring over belasting en heffingen na Brexit te verminderen. Uiteindelijk is flexibiliteit echter de sleutel voor de nieuw aangestelde agent van het merk, die zei: “Het gaat erom je klant te begrijpen en samen te werken met merken die echt ontvankelijk zijn. Ze moeten openstaan voor feedback en bijvoorbeeld stijlen toevoegen die geschikt zijn voor de markt die ze willen betreden. Het is echt belangrijk om open en reactief te zijn.”

Scoop editie juli 2024. Credits: Scoop.

Bij Palladio Agency, dat zes merken tentoonstelde op het evenement, variërend van resort- tot dames- en schoeisel, benadrukte directrice dameskleding Alex Radford het Brits-Koreaanse merk Emin en Paul, dat op het punt stond een groothandelsherlancering te ondergaan om uit te breiden buiten zijn drie eigen winkels in Londen. Scoop was daarom een lanceerplatform voor het merk. Radford, die zei dat ze “kwaliteit” kopers uit alle velden had verwelkomd, voegde eraan toe dat de Koreaanse ontwerpwaarden en productie van Emin en Paul een unieke verkooppropositie waren, die een andere handschrift bood aan de aanwezigen. Ze vervolgde: “Het past goed bij eigentijdse coole winkels. We dachten dat we het terug zouden brengen omdat de markttrends zijn veranderd en het voelde als een goed moment, omdat het duurzamer is en goede separates biedt, wat iets is waar de markt om vraagt.”

Kunst, woningdecoratie en unisex merken: Wat kunnen we verwachten voor het komende seizoen?

Evolutie en aanpassing waren ook in de gedachten van Radley. Voorheen gevestigd in de Saatchi Gallery, was de opname van kunst ooit een natuurlijk onderdeel van de identiteit van Scoop. Het is daarom Radley's bedoeling gebleven om de beurs terug te brengen naar haar artistieke wortels in haar nieuwe thuis van Olympia, een missie die ze dit jaar kon bereiken door een samenwerking met Paul O'Farrell. De kunstenaar leverde een selectie van zijn eigentijdse kunstkorsetten die verspreid waren over het evenement, wat artistieke intervallen bood voor de aanwezigen en verdere ontdekking aanmoedigde. “Toen ik Scoop begon, ging het om mode en kunst. Het is geen handelsbeurs; het is een showroom, een platform. Kunst en mode zijn zo nauw met elkaar verbonden, en als ik een permanente showroom had, zou ik ook interessante kunst en textielontwerpers willen tentoonstellen,” zei Radley, voordat ze suggereerde dat kunst een rol zou kunnen blijven spelen in toekomstige shows.

Scoop editie juli 2024. Credits: Scoop.

Als het gaat om categorieën, is unisex kleding in opkomst bij Scoop en kan worden verwacht als een belangrijke speler in de komende seizoenen. Hetzelfde kan gezegd worden voor woningdecoratie, een nieuwe categorie voor de juli-beurs, geïntroduceerd als reactie op de toegenomen interesse van boetieks en concept stores die hun aanbod willen uitbreiden. “Het is iets dat enigszins ambachtelijk is en mensen kunnen gewoon iets meenemen voor sommige van de kleinere boetieks. Het is momenteel slechts een proef en er is interesse geweest, dus het kan een gebied zijn dat we uitbreiden,” zei Radley.

Een merk in deze momenteel beknopte selectie was het in Parijs gevestigde Villa Del Rosa, een twee jaar oud tafelwarenlabel van voormalig architect Juliette Rouillé, die haar producten in Spanje produceert. Via Scoop had Rouillé als doel concept stores in het VK te bereiken, een doel dat over het algemeen werd bereikt toen kleine boetieks naar haar stand kwamen in de hoop hun momenteel modegerichte collecties uit te breiden. Omdat het voor woningdecoratie de eerste keer was, waren veel bezoekers zich echter niet volledig bewust van de aanwezigheid van de categorie en waren daarom niet meteen bereid zich vast te leggen.

Een ander probleem was dat veel kopers niet premium genoeg waren voor het merk, dat aan de hogere kant van het prijsspectrum zit en daarom beter presteerde op de beurs Maison&Objet in Parijs, waar een meer premium klant aanwezig was. Dit betekent niet dat Rouillé Scoop uitsluit voor toekomstige deelname. Wijzend op de wens voor een relevanter klantenbestand, voegde Rouillé toe: “Ik hou echt van de show, voor de retailers en voor ons, maar ik moet zien wat er gaat gebeuren met lifestyle en of ze het een beetje meer openstellen. Ik denk dat ik terugkom, maar ik moet de resultaten over een of twee maanden zien om de beslissing te nemen.”

Wat zeker is, is dat de vraag naar een plekje op Scoop hoog blijft. Radley merkte op dat ze voor deze laatste editie een wachtlijst moest hanteren, en verwacht hetzelfde voor de volgende keer. Eén ding dat duidelijk is, is een gevoel van loyaliteit dat lijkt te bestaan onder de teams van veel exposanten, van wie sommigen al sinds het begin naar de beurs komen. “De meerderheid van mijn exposanten zijn vrienden en we werken samen buiten Scoop om. Het is gewoon leuk om iedereen samen te zien,” concludeerde Radley. Haar aandacht richt zich nu op de volgende editie van Scoop, die van 9 tot 11 februari zal plaatsvinden in Olympia West.

Scoop editie juli 2024. Credits: Scoop.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door Susan Zijp.