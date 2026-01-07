ROOM 0126: drie inkoopdagen in Parijs met Who’s Next, Bijorhca, Shoppe Object Paris, Salon International de la Lingerie en Interfilière Paris

Enkele dagen voor de opening kondigt ROOM 0126 zich aan als een van de hoogtepunten op de inkoopkalender. Van zaterdag 17 tot en met maandag 19 januari 2026 brengt WSN in Paris Expo Porte de Versailles (Hal 7) vijf beurzen samen die de creatieve industrieën vormgeven: Who’s Next, Bijorhca, Shoppe Object Paris, Salon International de la Lingerie en Interfilière Paris. Voor inkopers is het voordeel direct duidelijk: één reis, één badge en drie dagen om een compleet inkoopplan samen te stellen — prêt-à-porter, accessoires, sieraden, beauty, lingerie, materialen, design en lifestyle.

In een markt waarin keuzes scherper moeten worden gemaakt, richt het evenement zich primair op zelfstandige boetieks, multibrandstores en conceptstores. Zij willen een aantrekkelijke selectie behouden en tegelijkertijd een solide prijs- en volumeopbouw waarborgen. ROOM 0126 sluit aan bij de visie van WSN: zichtbaarheid bieden aan merken, fabrikanten en retailers die een mode met karakter vertegenwoordigen, gebaseerd op bewuste keuzes, duurzame relaties en uniciteit.

1.750 merken en leveranciers, een aanbod gestructureerd per universum

Het format brengt meer dan 1.750 merken en leveranciers samen, met een indeling die aansluit bij de realiteit van de inkoop.

Who’s Next omvat 1.100 merken, verdeeld over 44 procent prêt-à-porter en 56 procent accessoires. De editie toont sterke namen voor inkopers: DK Company (Ichi, B Young) en La Fée Maraboutée bevestigen hun positie binnen het wholesalelandschap. Save The Duck benut de beurs om haar dameslijn te presenteren, terwijl Shaft het premium denimaanbod versterkt. Op het gebied van schoenen en lederwaren zijn er toonaangevende namen aanwezig, waaronder Naked Wolfe, G.H. Bass, het Scandinavische label Woden, de terugkeer van Anita Bilardi en de toetreding van BIASA. Voor sieraden en lifestyle-accessoires wordt de selectie aangevuld met merken als Cath’s, An-Née (tienjarig jubileum), Irene d’Arloz, Bon Dep en Okkia.

Credits: Bijorhca Satellite

Met Bijorhca voegt ROOM 0126 een essentieel sieradenperspectief toe voor de retail: 180 merken en leveranciers, waarvan 74 procent collecties en 26 procent Elements. De exposantenlijst zet de toon met namen als Satellite, Philippe Ferrandis, Sophie Goetsch, Francine Bramli, Muja Juma en YAY. De Elements-zone biedt daarnaast ruimte voor een andere benadering van productontwikkeling: componenten, stenen, vakmanschap en oplossingen voor merken of boetieks die een sieradenassortiment willen opbouwen of hun sourcing willen optimaliseren.

Het duo Salon International de la Lingerie & Interfilière Paris brengt 400 merken en leveranciers samen (220 merken en 180 leveranciers). Voor inkopers en merken ligt de meerwaarde in de complementariteit. Enerzijds zijn er collecties op het gebied van lingerie, loungewear, swimwear en activewear; anderzijds is er een diepgaande focus op materialen — zoals kant, borduurwerk, technische jerseys en textielinnovaties — en een Sourcing & Solutions-parcours dat is uitgebreid naar alle modecategorieën.

Shoppe Object Paris: design en lifestyle worden onderdeel van het inkoopplan

De grote nieuwigheid in januari is de komst van Shoppe Object Paris: 80 design- en lifestylemerken die zich rechtstreeks richten op conceptstores. Het aanbod is zorgvuldig gecureerd, met onder meer Serax (met creatieve samenwerkingen, waaronder Marni), Sabre met zijn Parijse visie op tafelcultuur, Mud Australia (handgemaakt porselein), Papier Tigre, Kerzon, Lavie en A Week Abroad. Via deze werelden — decoratie, tafelgerei, textiel, papierwaren, huisparfums en boeken — speelt de beurs in op een duidelijke realiteit: de modeboetiek ontwikkelt zich steeds meer tot een belevingsplek, waar het object fungeert als drager van verlangen en differentiatie.

Credits: Alfonso d´Este

Op het gebied van services zet de vernieuwde Welcome Buyer Lounge, ontwikkeld in samenwerking met Grazia, deze lijn voort. Het mediamerk presenteert ‘La Suite Grazia’ en een ‘Love Grazia 2027’-selectie van bijna 200 items uit de verschillende universa. De rode draad, transparantie, wordt vertaald naar een merchandisingbenadering: materialen, volumes, functionele details, de relatie met het lichaam en authenticiteit — een manier om inkoopbeslissingen te verbinden met het verhaal van de boetiek.

Praktische informatie: 17–19 januari 2026, Paris Expo Porte de Versailles, Hal 7. Openingstijden: zaterdag & zondag 9.00–19.00 uur, maandag 9.00–18.00 uur.

