Kom van 18 tot 20 januari 2025 naar Parijs, Porte de Versailles, Hal 3

Van 18 tot 20 januari 2025 nodigen SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE en INTERFILIÈRE PARIS alle nationale en internationale inkopers uit voor een nieuwe editie vol creatieve en zakelijke ontmoetingen, conferenties, modeshows en trendanalyses. Nieuwe aandachtspunten zullen de branche inspireren en stimuleren.

Als wereldmarktleiders in lingerie, loungewear, badmode en activewear hebben de twee beurzen een nieuw tijdperk in bodywear ingeluid. De unieke presentatie toont de dynamiek, creativiteit en innovatie van de branche en brengt invloedrijke spelers samen.

In nauwe samenwerking met andere WSN-mode-evenementen bieden de beurzen een geherinterpreteerd format. In lijn met hun nieuwe visuele identiteit, die het talent van Bryan Liston viert, tonen SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE en INTERFILIÈRE PARIS een indrukwekkend samenspel van licht en schaduw. Een interieurontwerp van Studio Costa-Molinos brengt een elegante en minimalistische lounge. Het creatieve duo herinterpreteert de entree met zijn architecturale taal en structureert de ruimte door middel van grafische elementen en schaduwspel.

Inspiratie en toekomstgerichtheid staan op de agenda: nieuwe gespreksformats, conferenties, paneldiscussies en masterclasses verrijken het beursprogramma door de centrale en fundamentele vragen van snel veranderende markten aan te pakken.

SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE: Een essentieel evenement

Als drijvende kracht in de sector en ambassadeur voor verandering verenigt SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE gevestigde merken, belangrijke spelers in de branche, jonge labels en uitzonderlijke ontwerpers van over de hele wereld. De beurs trekt internationale inkopers van warenhuizen, concept stores, onafhankelijke lingeriewinkels, evenals hotel- en resortwinkels, die op zoek zijn naar innovatie en nieuwe ontmoetingen. Naast een divers en creatief aanbod biedt het evenement unieke ervaringen, waaronder exclusieve shows en content die maatschappelijke trends analyseren.

NIEUW! THE LINGERIE SHOP

Een innovatieve tour in de stijl van een concept store voor intimiteit, om de it-producten van het seizoen te ontdekken.

SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE presenteert een nieuwe ruimte waar u de belangrijkste producten en merken kunt ontdekken in een boetiekformat: The Lingerie Shop. Deze nieuwe, inspirerende tool is ontwikkeld om retailers te helpen een holistische benadering te vinden voor productaanbod, presentatie en merchandising. De inspirerend vormgegeven "shop"-ruimte is een belangrijke plek voor inkopers om snel trendstukken in de lingerie- en bodywearmarkt te ontdekken. Met zijn speciale aanbod houdt SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE zijn belofte om creativiteit en opkomende merken in de schijnwerpers te zetten.

Ontdek nieuwe shows

SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE, in samenwerking met het bureau Hermana – vertegenwoordigd door oprichter Caroline Lefrere – blijft de modieuze evolutie van zijn modeshows stimuleren. Hermana ondersteunt de meest populaire jonge ontwerpers van dit moment en is een vaste waarde op Fashion Week. Ze heeft onder andere de shows van Ester Manas, Jeanne Friot en Prototypes geproduceerd.

UITGEBREID EN CREATIEF AANBOD

SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE presenteert een zorgvuldig samengestelde selectie, met het beste van de internationale markt.

Het wellnessaanbod wordt uitgebreid met de presentatie van ongeveer twintig merken en ideeën uit de wellness- en intieme wereld. Het concept, dat al in 2020 werd getest, was een groot succes, met name dankzij de deelname van Gapianne, het eerste Franse platform voor intiem welzijn, ontworpen door vrouwen voor vrouwen. Met de herlancering in januari 2023, is dit aanbod relevanter dan ooit met een selectie van ongeveer twintig concepten die de groeiende trend weerspiegelen. Lingerie, verzorgingsproducten en seksspeeltjes komen op een natuurlijke manier samen.

Maison Lejaby maakt een comeback. Na het faillissement en de overname afgelopen mei keert het iconische Franse merk terug met zijn traditionele knowhow om een nieuw collectie-concept te presenteren en zijn aanbod veilig te stellen.

Populair bij fashionista's en content creators, komt het Chinese lingeriemerk Ubras nu naar Frankrijk. Met zijn slogan "Let your body be free first", die de onafhankelijkheid van vrouwen promoot, onderscheidt het merk zich en wil het internationale inkopers overtuigen met zijn eerste deelname.

Trendsetters zullen enthousiast zijn: De "New Sexy" is in opkomst. Een sensueel tijdperk onthult lichamen en brengt nieuwe producten en innovatieve manieren om ze te dragen met zich mee. Het Parijse label Atelier Amour, dat de codes van traditionele lingerie heeft gerevolutioneerd met luchtig kant, strategisch geplaatste knopen en magneten, viert zijn tiende verjaardag op de beurs. Parallel daaraan presenteert het Amerikaanse merk Kiki de Montparnasse, dat provoceert met zijn burleske stijl, zijn meest boeiende en esthetisch verleidelijke stukken. Niet te missen is het Oekraïense label Anoeses, voor het eerst aanwezig met zijn erotisch-chique leer- en latexcreaties – waaronder jurken, body's, korsetten, bh's en harnassen – die momenteel door it-girls worden gedragen.

Met een exclusieve selectie van creatieve merken zet de Exposed-ruimte op de beurs opnieuw de standaard in lingerie en badmode. Hiertoe behoren Candice Fauchon, een van de meest luxueuze loungewearmerken met ultra-elegante pyjama's, en Swedish Stockings, dat terugkeert naar de show met zijn hoogwaardige panty's gemaakt van gerecyclede materialen.

INTERFILIÈRE PARIS: KNOWHOW EN INNOVATIES

Tegen de achtergrond van ingrijpende veranderingen in de textielindustrie blijft INTERFILIÈRE PARIS de enige ontmoetingsplaats voor materialen, accessoires en sourcing voor lingerie, sportkleding, badmode en bodywear. Elk seizoen trekt het een spraakmakend publiek aan, variërend van key accounts tot grote retailketens – waaronder Etam, H&M en Monoprix – en niet te vergeten: de grote luxehuizen zoals Chanel, Hermès en Saint-Laurent. Meer dan ooit weerspiegelt het een markt in constante evolutie, gedreven door innovatie en performance. INTERFILIÈRE PARIS brengt alle internationale spelers samen in een beheersbaar evenement, dat de diverse krachten symboliseert van een industrie die veerkrachtig en vastberaden is om zich aan te passen en de toekomst te visualiseren. Dit jaar innoveert de beurs met een nieuwe ruimte om de toekomst van de textielindustrie vorm te geven.

THE CREATIVE HUB by Pascal Gautrand: Een nieuw concept om samenwerking te stimuleren THE CREATIVE HUB is een van de belangrijkste nieuwe onderdelen van INTERFILIÈRE PARIS 2025 en een niet te missen evenement voor professionals in de textiel- en kledingindustrie. Deze nieuwe ruimte, gepositioneerd voor ontmoetingen en inspiratie, bevindt zich op het snijvlak van creativiteit, innovatie en verantwoordelijkheid en brengt internationale spelers uit de industrie samen die zich inzetten voor de duurzame transformatie van waardeketens.

Voor materiaalleveranciers, ontwerpers, ambachtslieden en innovators biedt THE CREATIVE HUB een podium om hun unieke knowhow en disruptieve oplossingen te tonen. Meer dan een tentoonstellingsruimte is THE CREATIVE HUB opgevat als een levend laboratorium waar de grote uitdagingen van de textielindustrie collectief worden beschouwd: Het ontwikkelen van verantwoorde, mooie en duurzame producten Het benadrukken van lokaal vakmanschap en wereldwijde innovaties Het verkennen van nieuwe sectoroverschrijdende samenwerkingen

Als platform voor kansen streeft THE CREATIVE HUB ernaar talenten te verbinden, innovatie te bevorderen en te voldoen aan de groeiende verwachtingen voor meer verantwoorde mode. Met een programma van lezingen en workshops werpt het licht op actuele en toekomstige vraagstukken in de branche en herdefinieert het de contouren ervan.

LE FORUM INTERFILIÈRE PARIS by Concepts Paris and Jos Berry.

EVOLUTION 44 // LENTE-ZOMER 2026 Parallel aan de opkomst van minimalistische bodywear zal het trendforum van INTERFILIÈRE PARIS de terugkeer van ornamenten en versieringen markeren. Deze renaissance van het "decoratieve" gaat hand in hand met innovatieve kleurenpaletten, materiaaleffecten en elasticiteit. Het is ook tijd om zich te bevrijden van stress en spanning, dankzij geavanceerde technologieën die zorgen voor discrete en comfortabele compressie en naadloze looks, terwijl nieuwe zachte vezels en breisels puur plezier bieden. De Alpha-generatie brengt een frisse wind en heldere kleuren met een gedurfd gevoel voor 'mix & match' en prints.

De deelname van Petit Bateau Fabricant geeft ook vorm aan het beursaanbod. Het bedrijf biedt luxemerken en -huizen zijn Franse textielkennis op het gebied van breiwerk, die voldoet aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, traceerbaarheid en eco-verantwoordelijkheid. Als breiexpert gedurende 130 jaar beheerst Petit Bateau de volledige productieketen in eigen ateliers, van garenselectie tot breien, verven, bedrukken, zeefdrukken, borduren, snijden, naaien en leveren.

Feat Coop, een coöperatie die zich inzet voor de bestrijding van industrieel textielafval in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, zal ook aanwezig zijn. Dit geweldige initiatief, waarvan de belangrijkste actie is om de aandacht te vestigen op slapende textielvoorraden, keert terug na zijn eerste deelname afgelopen september.

Bovendien zal de verfijning van Solstiss-kant, wereldwijd tentoongesteld en geëxporteerd, opnieuw vertegenwoordigd zijn op INTERFILIÈRE PARIS. Het bedrijf, dat in 2011 de titel "Entreprise du Patrimoine Vivant" (Levend Erfgoedbedrijf) kreeg, is in een paar jaar tijd een symbool geworden van Franse excellentie, synoniem voor kwaliteit, vakmanschap en voorouderlijke knowhow. Juist daarom behoren de meest prestigieuze merken in de modewereld tot de klanten van Solstiss.

Salon International de la Lingerie en Interfilière Paris – Hal 3 Datum: Zaterdag 18 januari tot maandag 20 januari 2025, Porte de Versailles, Parijs 15ème.

Openingstijden:

Zaterdag-zondag: 9.00-19.00 uur

Maandag: 9.00-18.00 uur

Haal hier uw gratis badge op met de code FASHIONUNITEDSILFILJANV25. Met uw badge krijgt u ook toegang tot Who’s Next, Bijorhca, IMPACT en Neonyt Paris in Hal 1.