Salon International de la Lingerie & Interfilière Paris: het lingerie- en materialenevenement van de market week (17–19 januari 2026)

Enkele dagen voor de opening van ROOM 0126 bereidt de Porte de Versailles zich voor op een van de hoogtepunten van de Parijse market week. Van 17 tot en met 19 januari 2026 brengt WSN in Hal 7 vijf complementaire beurzen samen: Who’s Next, Bijorhca, Shoppe Object Paris, en de door de groep georganiseerde Salon International de la Lingerie en Interfilière Paris. Binnen deze gezamenlijke opzet is het duo lingerie en materialen een essentieel onderdeel voor Franse en internationale inkopers. Collecties, textielinnovaties, trends en tijdbesparende formats helpen hen hun selectie aan te scherpen.

De kracht van deze beurzen ligt in een zeldzame combinatie: een gelijktijdig overzicht van zowel de toeleverings- als de productiekant. Interfilière Paris brengt fabrikanten, kant- en borduurspecialisten en experts in technisch textiel samen. De Salon International de la Lingerie presenteert de merken en collecties die deze materialen omzetten in eindproducten. Voor inkopers van warenhuizen, gespecialiseerde lingerie- en badmodeboetieks, conceptstores en multibrand-retailers biedt dit een completere ervaring. Het geeft inzicht in opkomende innovaties en laat zien hoe deze zich vertalen in kledingstukken, pasvorm en merchandising.

Een markt gedreven door waarde en beleving

De huidige marktomstandigheden zijn gunstig voor kwalitatieve en technische lingerie, ondersteund door een goede winkelervaring. De cijfers van 2025 (Kantar) bevestigen een solide markt in Frankrijk, met een fundamentele verschuiving naar het hogere segment en meer doordachte aankopen. Lingerie blijft goed presteren, maar de verkoop verbetert met een zorgvuldig samengesteld aanbod, aandacht voor pasvorm en een vertrouwenwekkende aankoopervaring.

Shows: vijf shows als leidraad voor het seizoen

Het programma voor 2026 is ontworpen als een praktisch hulpmiddel voor de inkoopsessies. In samenwerking met agentschap Hermana (Caroline Lefrere) presenteert de beurs vijf shows. Er zijn drie trendshows voor winter 26/27, die dagelijks plaatsvinden (zaterdag, zondag, maandag). Daarnaast zijn er twee ‘THE SELECTION’-shows (zaterdag- en zondagmiddag) gericht op it-producten en favorieten. De trendshows ‘EVERYDAY SENSUALITY’ draaien om twee thema's: lingerie voor dagelijks gebruik (comfort, eenvoudige silhouetten, zachte materialen) en meer uitgesproken items (kleur, transparantie, verfijnde details). Dit biedt een duidelijke visie om het assortiment in balans te brengen tussen essentials en signature items.

The Lingerie Shop: concrete hulp bij merchandising

Een ander hoogtepunt is The Lingerie Shop, opgezet als een conceptstore voor intieme mode. De ruimte dient als inspiratiepunt voor inkoop, met een gecureerde selectie van key-items, seizoensessentials en merchandisingideeën die aansluiten bij de huidige consumentenvraag. Nieuw in 2026, en bijzonder nuttig voor inkopers, zijn de paskamers. Hier kunnen items in een realistische setting worden getest om aankoopbeslissingen te bevestigen. Er worden ook persoonlijke rondleidingen aangeboden. Het doel is duidelijk: de beurs verlaten met een visie op maat en aanbevelingen die passen bij het eigen type verkooppunt.

Gevestigde merken, verwachte terugkomsten en jubileumeditie

De Salon International de la Lingerie presenteert een internationaal aanbod met gevestigde namen als Aubade Paris, Dim, Simone Pérèle, Maison Lejaby, Lise Charmel, Louisa Bracq, Chantelle, Empreinte, Wacoal en Zimmerli of Switzerland. Ook Marie Jo, Mey, Freya, Dorina, DKNY, Fila, Derek Rose, Coco de Mer en Fleur of England zijn aanwezig. Deze editie staat in het teken van meerdere jubilea: Chantelle (150 jaar), Anita (140 jaar), en Empreinte en Le Chat (80 jaar). Dit benadrukt de veerkracht van een sector die evolueert met behoud van vakmanschap. Voor nieuwe ontdekkingen bevestigt de EXPOSED-ruimte haar rol als modeplatform voor intieme kleding, met merken als Ernest Leoty, Maria Lucia Hohan, Nette Rose, Organic Basics, Atelier Amour en Le Boudoir Los Angeles. De Wellness Corner breidt het aanbod uit met wellnessmerken (AIA, Crave, HighOnLove, Iroha, Soak), wat de toenemende vervlechting van lingerie, verzorging en lifestyle weerspiegelt.

Interfilière Paris: materialentrends, forum en materialenbibliotheek

Voor inkopers en merken blijft Interfilière Paris het belangrijkste evenement voor materialen en innovatie. De beurs biedt een trendforum dat is opgezet als een meeslepende ervaring, gevoed door de analyses van Nelly Rodi. Daarnaast is er een materialenbibliotheek die functioneert als een praktisch hulpmiddel: voelen, vergelijken, selecteren en textielinnovaties koppelen aan creatieve en commerciële behoeften. Persoonlijke rondleidingen door het forum zijn op afspraak beschikbaar om de sourcing te optimaliseren en inspiratie om te zetten in concrete keuzes.

Enkele dagen voor de opening is de boodschap duidelijk: binnen ROOM 0126 bieden de Salon International de la Lingerie en Interfilière Paris een compleet overzicht van producten, pasvorm, trends en materialen. Dit stelt professionals in staat om hun inkopen en het komende seizoen met een voorsprong voor te bereiden.

Praktische informatie: 17–19 januari 2026, Paris Expo Porte de Versailles. Hal 7.1 (Salon International de la Lingerie) & Hal 7.2 (Interfilière Paris). Zaterdag en zondag van 9:00 tot 19:00 uur, maandag van 9:00 tot 18:00 uur.

