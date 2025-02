Samen versnellen naar een Circulaire Textielindustrie

De circulaire textielindustrie is volop in beweging. Bedrijven die vooruit willen, moeten zichtbaar zijn, samenwerken en hun innovatiekracht tonen. Circular Textile Days biedt bedrijven die actief zijn in de circulaire textielketen een internationaal B2B-platform om kennis te delen, oplossingen te presenteren en nieuwe partnerships aan te gaan.

Tot 1 maart geldt de Early Bird-actie op exposantenpakketten:

Gratis Classic pakket

50% korting op het Premium pakket

Alle details over de pakketten zijn te vinden op de website van Circular Textile Days.

Credits: Circular Textile Days

Internationaal podium voor circulaire pioniers

Circular Textile Days is de ontmoetingsplaats voor bedrijven die vooroplopen in circulaire innovatie. Een stand is meer dan een plek op de beursvloer; het is een strategisch visitekaartje richting internationale partners en opdrachtgevers. Hier ontstaan nieuwe samenwerkingen die bijdragen aan de circulaire transitie binnen de textielindustrie.

Actie is nodig – Laat zien wat het bedrijf bijdraagt

De omslag naar circulariteit vraagt om actie van de hele keten. Circular Textile Days nodigt bedrijven uit om te laten zien hoe zij bijdragen aan deze transitie. Welke circulaire innovaties, processen of materialen maken het verschil? Wat maakt de aanpak van het bedrijf toekomstbestendig?

Financieel steuntje in de rug?

Voor bedrijven die willen deelnemen maar drempels ervaren in de kosten, biedt de SIB-subsidie (Individuele beursdeelname) via de RVO mogelijk uitkomst. Deze regeling kan deelname financieel haalbaarder maken. Bekijk de voorwaarden op de SIB-subsidie pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland website.

Aanmelden voor 1 maart

De circulaire transitie wacht niet. Bedrijven die deel willen uitmaken van Circular Textile Days en de Early Bird-korting willen benutten, kunnen zich tot 1 maart aanmelden via de website van Circular Textile Days.

Circular Textile Days – Where Circular Partnerships Begin.