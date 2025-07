FASHIONCLASH Festival 2025 – 17e editie op 14-16 november in Maastricht

Op diverse locaties in Maastricht biedt dit internationale en multidisciplinaire modefestival een podium aan een nieuwe generatie ontwerpers, kunstenaars en performers uit binnen- en buitenland.

Tijdens dit driedaagse festival worden bezoekers ondergedompeld in een inspirerend programma vol performances, tentoonstellingen, films, workshops, talks en participatieprojecten. Met programmaonderdelen als The Clash House (mode-performance), de tentoonstelling New Fashion Narratives bij Bureau Europa, het Fashion Film Program & Awards bij Lumière Cinema, en het participatieprogramma Fashion Makes Sense bij Centre Céramique én het Amarte x FASHIONCLASH-project, toont het festival een veelzijdig palet aan perspectieven op hedendaagse modecultuur.

Voorproefje programma

Deelnemers aan het festival zijn onder andere ontwerpers Arva Bustin, Rakee Chen, POViS en het duo Maxence Guenin & Thibault Villard, die in The Clash House performances presenteren waarin mode, klimaat, identiteit en activisme samenkomen. In het Fashion Film Program gaat onder meer de co-creatiefilm The Sneeze in première, gemaakt door jonge makers in samenwerking met jongeren. De tentoonstelling New Fashion Narratives, samengesteld door de curatoren Jonas Zitter, Paula Dischinger, Rafael Kouto en Tjerre Lucas Bijker, onderzoekt hoe mode kan functioneren als middel voor verbinding, verzet en collectieve actie.

Het volledige programma wordt na de zomer bekendgemaakt.

De campagne voor FASHIONCLASH Festival 2025, ontwikkeld door ULKUHAN, onderzoekt de veranderende rol van identiteit en auteurschap in het tijdperk van digitale creatie. Werkend op het snijvlak van mode, digitale technologie en kritisch ontwerp, creëerde Ülkühan Akgül een serie door AI gegenereerde portretten en stillevens, elk gebaseerd op een symbolisch archetype – zoals De Dichter, De Performer en De Ontwerper. Deze archetypen weerspiegelen de deelnemende ontwerpers en worden elk vergezeld door een gedicht, waarmee een multi-sensorisch narratief ontstaat waarin tekst, beeld en digitaal proces samensmelten.

Geworteld in Ülkühans conceptuele en speculatieve ontwerppraktijk, daagt de campagne conventionele mode-esthetiek uit door vragen te stellen als: Wie creëert? Wie wordt gezien? En hoe wordt identiteit verbeeld? Deze multimediale compositie weerspiegelt de missie van FASHIONCLASH om interdisciplinaire uitwisseling en kritische reflectie te stimuleren, en dient als visuele en poëtische toegangspoort tot de editie van 2025. Het nodigt het publiek uit om zich te laten meenemen in nieuwe vormen van storytelling die de grenzen vervagen tussen mens en machine, zelf en eigenaarschap, maker en representatie.

Noteer alvast in je agenda: 14 – 16 november 2025 – Maastricht

FASHIONCLASH Festival is een platform voor makers die zich bewegen op het snijvlak van mode, performance, beeldende kunst en sociaal ontwerp. Zij bevragen de status quo en laten zien hoe mode kan functioneren als kunstvorm én als maatschappelijk instrument. De programmering is samengesteld op basis van open calls en coproducties, in samenwerking met diverse (inter)nationale partners en communities. Met zijn focus op talentontwikkeling, grensverleggend werk en actieve publieks­participatie draagt FASHIONCLASH bij aan een inclusieve, meerstemmige en toekomstgerichte modepraktijk. Het festival is toegankelijk voor een breed publiek via kaartverkoop en gratis programmaonderdelen.