SHIFT: Het ultieme B2B-event voor mannenmodemerken

Ben jij een fashion professional die altijd op zoek is naar de nieuwste trends, innovatieve concepten en merken die écht het verschil maken in mannenmode? Dan is SHIFT een event die je niet mag missen. Op 29 en 30 juni transformeert het iconische MUZA-gebouw in Zaandam, een voormalige munitiefabriek met rauwe industriële allure, opnieuw tot hét podium voor vooruitstrevende mannenmodemerken.

Na een succesvolle lancering brengt SHIFT deze keer een nog sterkere en frissere beleving. Dit event is veel meer dan een traditionele inkoopbeurs. Het is een curated experience waar retailers en inkopers worden uitgedaagd om verder te denken dan alleen productselectie. Hier staat het leggen van betekenisvolle connecties centraal, met creatieve partners die jou helpen met branding, storytelling en het ontwerpen van onvergetelijke winkelbelevingen.

Credits: SHIFT

Ontmoet toonaangevende merken – én ontdek nieuwe talenten

SHIFT presenteert een indrukwekkende line-up van merken die vakmanschap, innovatie en stijl hoog in het vaandel hebben staan. Onder de eerste deelnemers vind je gevestigde iconen als Michael Kors Tailoring, Roy Robson, en U.S. POLO Assn. Maar ook frisse en gedurfde nieuwkomers zoals Blue Rivet, Genius Saints en PURE PATH maken deel uit van de selectie. Dit is slechts een greep uit het aanbod – op onze website staat de complete en voortdurend bijgewerkte lijst met alle deelnemende merken.

THE BORREL – Netwerken op z’n best, helemaal gratis

Na een dag vol inspirerende gesprekken en nieuwe inzichten is het tijd om af te sluiten met THE BORREL. Dit gezellige after-hours event vindt plaats op zondag 29 juni van 17:00 tot 20:00 uur, ook op locatie bij Taets. Hier geen formele gesprekken of stijve pakken, maar juist een ontspannen sfeer met gratis hapjes, drankjes en goede muziek. Dé perfecte gelegenheid om in een informele setting waardevolle contacten te leggen met vakgenoten en creatieve ondernemers.

Credits: SHIFT

Alles gratis én exclusief voor professionals

De toegang tot SHIFT is exclusief voor modeprofessionals en volledig gratis, net als het parkeren én de toegang tot THE BORREL. Wil je erbij zijn? Registreer je dan vandaag nog via onze website: www.shift-now.nl