SHIFT introduceert nieuw showroomconcept: Meer rust en ruimte voor gerichte verkoopgesprekken

Tijdens de komende editie van de internationale mannenmodebeurs SHIFT wordt een nieuw pilot gelanceerd: de SHIFT Showrooms. Dit nieuwe concept biedt merken de mogelijkheid om een aparte ruimte te reserveren voor verdiepende gesprekken en orderafspraken in een rustige, professionele setting.

“Vooruitgang hoeft niet altijd groots of radicaal te zijn,” aldus de organisatie. “Soms zit de kracht juist in eenvoud. Een afgesloten ruimte, weg van de hectiek van de beursvloer, biedt merken de kans om de diepte in te gaan met hun klant.”

Van indruk naar actie: van stand naar showroom

De Showrooms bevinden zich ook in het Muza. Ze worden aangeboden in verschillende afmetingen en worden ingericht met rekken, tafels en stoelen. Merken kunnen op voorhand afspraken inplannen of geïnteresseerde retailers uitnodigen om later op de dag langs te komen.

Credits: SHIFT

Ook mogelijk zónder beursstand

Een belangrijke toevoeging: merken hoeven niet per se een beursstand af te nemen om gebruik te maken van een showroom. Het is dus ook mogelijk om uitsluitend een showroom te huren. Dat maakt het concept extra laagdrempelig, bijvoorbeeld voor internationale merken ie zich op een efficiënte manier willen richten op gerichte verkoopgesprekken.

Merken krijgen de kans om ter plekke orders te schrijven of relaties te versterken, wat resulteert in directe omzet en zakelijk rendement.

Internationaal, zelfstandig, modulair – flexibel inzetbaar

Het showroomconcept is met name interessant voor internationale merken zonder Nederlandse agent, die vaak beperkt de kans krijgen om direct in gesprek te gaan met retailers. Maar ook gevestigde merken met grotere of modulaire collecties profiteren van de extra ruimte om in alle rust zaken te doen.

SHIFT trekt een gericht publiek aan: bezoekers die bewust tijd vrijmaken om merken te bekijken en te ontdekken. Dat maakt hun bezoek direct productiever en efficiënter.

Credits: SHIFT

Pilotfase: flexibel en open

De SHIFT Showrooms worden voorlopig aangeboden als pilot. Dat betekent: geen vaste formats, ruimte voor feedback, en volop mogelijkheid om het concept verder te verfijnen.

“We staan open voor ideeën. De eerste reacties zijn positief, maar we willen vooral ontdekken of dit écht van meerwaarde is voor onze deelnemers. SHIFT is geen statisch format, maar een platform dat zich continue blijft ontwikkelen en aanpassen aan omstandigheden – net als de markt.” aldus de organisatie.

Meer weten of reserveren?

Merken die interesse hebben in een SHIFT Showroom en/of meer willen weten over beschikbaarheid en tarieven, kunnen contact opnemen via: info@showprojects.nl