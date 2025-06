SHIFT introduceert REFRAME: nieuw concept zet retailbeleving centraal

REFRAME is een nieuwe onderscheidende pilot van SHIFT, volledig gericht op innovatie en winkelbeleving. In een markt waar het steeds moeilijker wordt om écht op te vallen, ondersteunen de REFRAME-deelnemers retailers bij het creëren van een onvergetelijke winkelervaring — zowel fysiek als online.

Ontdek bedrijven die expert zijn in slimme winkelinrichting, verlichting, creatieve merkbeleving en digitale strategieën. Je herkent ze aan de opvallende rode kubussen op de beursvloer. Ze vormen samen een inspirerende route vol direct toepasbare oplossingen voor jouw winkel. Er zijn specialisten in winkelontwerp en -verhuur, grafisch ontwerpers die jouw merkverhaal tot leven brengen, online experts die klanten aantrekken én behouden, én een sneaker customizer die beleving in jouw winkel als uitgangspunt nemen.

Waarom je SHIFT als retailer niet mag missen?

Omdat dit dé plek is waar je ontdekt hoe je jouw winkel onderscheidend én toekomstbestendig maakt. Je doet frisse ideeën op, ontmoet vooruitstrevende merken en partners en gaat naar huis met concrete tools om je klantbeleving te versterken.

THE BORREL – Netwerken zoals het hoort

Na een dag vol inspiratie is het tijd voor ontspanning: THE BORREL. Op zondag 29 juni van 17:00 tot 20:00 uur sluiten we de dag af in een ongedwongen sfeer bij LAB 44 met hapjes, drankjes, goede muziek, waardevolle gesprekken met vakgenoten, creatieve ondernemers en andere retailprofessionals. Informeel en inspirerend.

Gratis toegang – exclusief voor professionals

SHIFT is volledig gratis toegankelijk voor detaillisten en modeprofessionals. Ook parkeren én deelname aan THE BORREL zijn kosteloos. Zo verlagen we alle drempels om inspiratie op te doen, kennis te delen en nieuwe connecties te leggen.

Ben jij klaar om jouw winkel opnieuw vorm te geven?

In een tijd waarin ‘gewoon goed genoeg’ niet meer volstaat, ontdek je op SHIFT wat kan werken. Kom op zondag 29 of maandag 30 juni naar Taets Art and Event Park in Zaandam.

Bekijk de volledige line-up en registreer je via www.shift-now.nl

Laat je verrassen, uitdagen en inspireren.

REFRAME + REVIEW + RETHINK = SHIFT

Credits: SHIFT