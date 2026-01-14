SHIFT NOW: ontdek de merken van de toekomst

Maandag 19 januari verandert de Kromhouthal in Amsterdam in een ontmoetingsplek voor modeprofessionals en retailers uit de mannenmodebranche die nieuwsgierig zijn naar wat er nu speelt. SHIFT brengt op de derde editie meer dan 100 bekende en onbekende merken samen die op hun eigen manier opvallen in een steeds competitievere retailmarkt.

Van high-end collecties in CURATED tot andere merken, van workshops en presentaties tot praktische sessies: SHIFT is een plek om inspiratie op te doen, nieuwe merken ontdekken, contacten te leggen en ideeën mee te nemen voor een toekomstbestendige winkel.

"Ik ben erg trots op de mix van merken die deelnemen, en op ons team en partners die dit evenement mogelijk maken. Het is mooi om te zien dat nu steeds meer sterke en bekende merken en agenturen hun weg naar ons weten te vinden. Zeker voor een evenement dat nog maar één jaar bestaat. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat er behoefte is aan een nieuwe ontmoetingsplek die inspirerend en vernieuwend is," zegt Rick van Rijthoven.

Merken die je winkel helpen onderscheiden

In een tijd waarin winkels steeds meer op elkaar lijken, laat SHIFT zien hoe retailers hun eigen identiteit kunnen behouden. Van high-end herenkleding tot denim en sneakers: deze merken bieden mogelijkheden om het aanbod uniek en onderscheidend te houden.

Daarnaast zien we dat steeds meer sport- en outdoor merken deelnemen. Merken die vroeger vooral functioneel waren, presenteren zich nu vaker als lifestyle-merken. Sport, outdoor en mode lopen steeds vaker in elkaar over: functionaliteit en performance gaan samen met stijl, identiteit en design.

"Events veranderen hierdoor ook: ze worden plekken waar functionaliteit, stijl en lifestyle samenkomen, en waar bezoekers zowel inspiratie als praktische ideeën kunnen opdoen", aldus Van Rijthoven.

CURATED

In CURATED presenteren zes agenturen op zo'n 500m2 veertig zorgvuldig geselecteerde collecties. Bezoekers kunnen hier de nieuwe collecties bekijken, merken en trends ontdekken en in contact komen met de agenten achter de merken. Wat deze zone extra bijzonder maakt, is dat het een unieke samenwerking voor de komende jaren betreft.

Het garandeert dat deze sterke merken weer aanwezig zullen zijn. Zo kan de line-up voor toekomstige edities nog sterker en completer worden. Bezoekers kunnen vertrouwen op een consistent hoogwaardig aanbod, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe en verrassende merken blijven ontdekken. De samenwerking biedt dus niet alleen inspiratie voor nu, maar vormt ook een basis voor een toekomstbestendig overzicht van merken die het verschil kunnen maken in de retail.

WORKSHOPS, PRESENTATIES EN NETWERK MOGELIJKHEDEN

Naast merken biedt SHIFT volop mogelijkheden om kennis en inspiratie op te doen:

In REFRAME , een speciaal concept binnen SHIFT, tonen vijf bedrijven hun innovatieve diensten voor retailers en merken.

, een speciaal concept binnen SHIFT, tonen vijf bedrijven hun innovatieve diensten voor retailers en merken. Speed Dating met Frenzy van den Berg van For Believers is bedoeld voor iedereen die een nieuwe stap in de modewereld overweegt.

met Frenzy van den Berg van For Believers is bedoeld voor iedereen die een nieuwe stap in de modewereld overweegt. House of Denim verzorgt workshops over denimtrends, technieken en styling.

verzorgt workshops over denimtrends, technieken en styling. Meet & Greet met Modint, Credit in Finance en Greenway Logistics. Zij bieden een informele gelegenheid om vragen te stellen over financiering, logistiek en andere praktische zaken.

met Modint, Credit in Finance en Greenway Logistics. Zij bieden een informele gelegenheid om vragen te stellen over financiering, logistiek en andere praktische zaken. SHIFT FRANKFURT: Thimo Schweinzfeier, Show Director Duitsland, aanwezig om merken en bezoekers te informeren over SHIFT FRANKFURT.

WAAROM SHIFT BEZOEKEN?

SHIFT is een plek waar retailers, merken en modeprofessionals elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen en inspiratie kunnen opdoen. Van merken tot workshops en presentaties: SHIFT laat zien hoe winkels zich kunnen onderscheiden en zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Het is een kans om trends en merken te ontdekken, nieuwe contacten te leggen en praktische tips mee te nemen naar de eigen winkel.

Praktische informatie: