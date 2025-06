SHIFT: Over twee dagen barst het los – en dit is allesbehalve een doorsnee mode-event

Nog maar twee dagen te gaan en dan trapt SHIFT af in de rauwe, industriële setting van de oude munitiefabriek MuZa. Geen gladgestreken beursvloer, geen voorspelbare merken, geen lege marketingpraat. SHIFT is een nieuw hoofdstuk voor B2B menswear. Een reset. Een rebelse koerswijziging voor wie durft te vernieuwen, te verbinden en vooruit te kijken.

SHIFT is ontstaan vanuit de overtuiging dat de mode-industrie toe is aan iets echts. Geen façade, maar inhoud. Geen kopieën, maar karakter. Meer dan tachtig zorgvuldig geselecteerde merken laten zien wat er mogelijk is als stijl en visie samenkomen. Van uitgesproken streetwear tot slimme urban designs en relaxte casual collecties, alles met een duidelijke signatuur en een doel.

Maar SHIFT gaat verder dan wat je draagt. In het Reframe-programma ontdek je hoe retail opnieuw vorm krijgt: verrassende diensten, creatieve oplossingen en frisse ideeën van visionaire denkers en doeners. Hier worden niet alleen producten gepresenteerd, maar ook perspectieven.

Wie op zoek is naar gelijkgestemde partners, nieuwe klanten of inspirerende samenwerkingen, vindt die via de speed-date sessies van For Believers. Of op de Meet & Greet van Modint Credit & Finance en Modint Logistiek die maandag van 13.30 uur tot 14.30 uur wordt gehouden in de pop-up bar. Gericht, snel en waardevol. Want slechts één juiste ontmoeting kan jouw bedrijf in beweging zetten.

En op zondag? Dan laten we de formaliteit achter ons tijdens The Borrel, een laid-back afsluiter van het weekend met goede muziek, gratis eten en drankjes, en vooral de ruimte om samen te komen. The Borrel wordt mede mogelijk gemaakt door Flatline Agency: een global disruptor in custom development & design experiences die gebruik maakt van de nieuwste technologieën om grenzeloze digitale ervaringen te creëren. Hun vernieuwende aanpak en creatieve energie sluiten naadloos aan bij waar SHIFT voor staat. SHIFT is namelijk ook geen evenement dat je bezoekt. Het is een ervaring die je meemaakt en voelt.

Nog twee dagen. Dit is het moment om in te stappen.

Meld je nu aan. Gratis toegang. Vol energie. Geen excuses.