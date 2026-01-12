SHIFT: menswearbeurs op 19 januari in Amsterdam

SHIFT, het B2B-menswear event dat gevestigde high-end labels en eigentijdse merken samenbrengt, luidt het nieuwe jaar in met een nieuwe editie op maandag 19 januari 2026. De beurs vindt plaats van 10.00 tot 17.00 uur en verhuist dit jaar naar een nieuwe locatie: De Kromhouthal aan het Gedempt Hamerkanaal in Amsterdam.

Na twee succesvolle edities bij TAETS in Zaandam zet SHIFT een volgende stap in haar ontwikkeling. De verhuizing naar De Kromhouthal sluit aan bij de groei van het event en de ambitie om verder te bouwen aan een sterk, inspirerend platform voor menswear in Nederland.

De industriële locatie aan het IJ biedt een open en lichte setting met hoge plafonds en grote ramen, wat zorgt voor een eigentijdse en toegankelijke sfeer. Dankzij de centrale ligging is De Kromhouthal goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.

Tijdens SHIFT Amsterdam presenteren uiteenlopende merken hun collecties, variërend van denim en footwear tot knitwear, outerwear en accessoires. Een mix van gevestigde namen, nieuwkomers en innovatieve labels. Tot de deelnemende merken behoren onder andere Antony Morato, Baldessarini, Converse, DR. MARTENS, Gabbiano, Gramicci, ICE PEAK, Karhu, Lee 101, Maison Mihara Yasuhiro, McGregor, Pyrenex, Red Wing Heritage, Saucony Originals, Universal Works, Vans, Veja en Wrangler Blue Bell.

Ontdek de volledige SHIFT deelnemerslijst.

Met deze nieuwe editie wil SHIFT opnieuw een ontmoetingsplek creëren waar professionals uit de mode-industrie elkaar vinden, ideeën uitwisselen en actuele menswear-collecties ontdekken.

Praktische informatie