SHIFT zomer 2025 – meer dan een mannenmode event

Op zondag 29 en maandag 30 juni 2025 vindt de tweede editie van SHIFT plaats. Na een succesvolle lancering, verhuist SHIFT deze editie naar een nieuwe locatie: het indrukwekkende MUZA-gebouw op het terrein van Taets in Zaandam. Deze voormalige kogelfabriek biedt de perfecte sfeer voor een event dat draait om ontmoeting en beleving.

Een groeiend platform met bekende namen

De organisatie van SHIFT is momenteel volop bezig met de voorbereidingen. Er is al veel enthousiasme voelbaar onder deelnemers: meer dan 80% van de merken die vorig jaar aanwezig waren, keren terug. Tegelijkertijd sluiten zich nu ook nieuwe, bekende merken aan die voor het eerst deelnemen aan het event – een teken dat het platform groeit en aan relevantie wint binnen de Benelux en daarbuiten.

De deelnemende merken worden zorgvuldig geselecteerd, met een focus op kwaliteit, identiteit en diversiteit. Van klassiek tot contemporary, van streetwear, sport tot denim en avant-garde.

Plug & play – met een reden

SHIFT kiest bewust voor een plug & play opzet. Merken hoeven geen dure stands en constructies te bouwen: de basisfaciliteiten staan klaar. Dat is niet alleen makkelijk en kosten besparend, het past ook bij de visie van het event.

Het draait om openheid, contact, gelijkheid en een impressie van de collectie. Een setting die ontmoeting en gesprek stimuleert – in plaats van belemmert.

SHIFT jan'25 Credits: Daphne Ponsteen

Meer dan mode alleen

Wat SHIFT verder voor ogen heeft, is dat het zich niet uitsluitend richt op mode. Het event zoekt actief de samenwerking op met bedrijven en professionals buiten de sector, die een toegevoegde waarde kunnen bieden aan mannenmode retailers. Denk aan partners op het gebied van winkelbeleving, branding, digitale zichtbaarheid of klantbetrokkenheid.

Retailers worden uitgedaagd om verder te denken dan inkopen alleen. Er worden nieuwe verbindingen gelegd met creatieve partijen die helpen bij het oplossen van concrete vraagstukken in de winkelpraktijk – van positionering en content tot het creëren van beleving op de winkelvloer.

Nieuwe stap: van inspiratie naar actie

SHIFT is in beweging. Achter de schermen hard gewerkt aan nieuwe mogelijkheden die het event nóg relevanter maken. Eén van de concrete stappen die nu wordt onderzocht, is de inrichting van aparte orderruimtes en tijdelijke showrooms tijdens het event zelf.

Deze ontwikkeling is ontstaan vanuit gesprekken met retailers én buitenlandse merken, die aangeven dat er behoefte is aan efficiëntie in het inkoopproces. SHIFT wil merken de extra mogelijkheid bieden om – indien gewenst – op de locatie afspraken met retailers in te plannen zodat ze orders kunnen schrijven.

Een unieke sfeer die inspireert

De rauwe, industriële uitstraling van de voormalige kogelfabriek Muza creëert een krachtige, creatieve setting die perfect aansluit bij de dynamiek van de modewereld. De grote, open ruimtes en de creatieve sfeer van het gebouw vormen de ideale omgeving voor een event dat draait om vernieuwing en samenwerking.

Credits: Muza, SHIFT

“Dit is geen conventionele evenementen locatie, maar een inspirerende plek die bijdraagt aan de hele beleving van het event. Het is de perfecte achtergrond voor merken om hun identiteit tot leven te brengen en voor retailers om nieuwe ideeën en samenwerkingen te ontdekken in een omgeving die hun creativiteit prikkelt en verandering stimuleert’, aldus de organisatie.

SHIFT vindt plaats op zondag 29 en maandag 30 juni.

De toegang is volledig gratis voor retailers, net als het parkeren.

Registreren kan kosteloos via www.shift-now.nl