Sieradenbeurs Bijorhca Paris annuleert septembereditie

Reed Expositions France, de organisator van Bijorhca Paris, annuleert de september 2020-editie van hun juwelenbeurs vanwege de Covid-19-pandemie. Bijorhca Parijs zou van 4 tot 7 september in Paris Expo, Porte de Versailles, plaatsvinden. Hoewel de lockdownmaatregelen in Frankrijk zijn versoepeld, hebben de voortdurende onzekerheden en de beperkte reisvoorwaarden voor internationale exposanten en bezoekers hebben geleid tot het besluit de vakbeurs te annuleren, zo is te lezen is een persbericht.

Eerder deze maand maakte Messe Frankfurt France bekend dat de septemberedities van Apparel Sourcing, Avantex, Leatherworld, Shawls & Scarves, Texworld and Texworld Denim Paris niet doorgaan, maar van 1 tot 4 februari in 2021 zullen plaatsvinden.