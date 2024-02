Simona Severini, algemeen directeur bij White, bespreekt de merkselectie van de show

"Toen Massimiliano en Brenda Bizzi en ik vele jaren geleden White oprichtten, hadden we misschien wat overmoedig de ambitie om iets anders te doen, aangezien er al zoveel shows waren. Vandaag de dag blijft onze wens om een merkselectie te creëren die kopers opwindt en hen aanmoedigt om Milaan te bezoeken, specifiek het Tortona-gebied, sterk." Met deze woorden benadrukt Simona Severini, algemeen directeur van White, hoe belangrijk het kiezen van de juiste merken is voor het evenement, dat plaatsvindt in het Tortona Fashion District in Milaan van donderdag 22 februari tot zondag 25 februari. De FW24/25-collecties worden tijdens de show getoond. "We hebben een mix van merken gecreëerd die frisheid, innovatie en stijl bieden zonder afbreuk te doen aan de verkoopbaarheid van de kledingstukken en de functionaliteit. Het is in feite een merkenmix die White omvormt tot een modehub, waar kopers die al bijna alles in de winkel hebben toch nog opwinding kunnen vinden," legt Severini uit.

De White-show, gesponsord door de regio Lombardije en de gemeente Milaan, ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking (Maeci) en Ice, een agentschap voor buitenlandse promotie en internationalisering van Italiaanse bedrijven, biedt een breed scala aan zowel Italiaanse als internationale aanbiedingen. Meer dan 300 bedrijven van over de hele wereld zullen hun collecties presenteren in Superstudio (via Tortona 27), Base Ex Ansaldo (via Tortona 54) en Padiglione Visconti (via Tortona 58). Hier komt de realiteit van White Village tot leven en wordt voor het eerst gehost in samenwerking met East Market. "De show bevestigt zich opnieuw als een internationaal referentie platform voor bedrijven en als een showcase voor nieuwe trends," zei de algemeen directeur van White. Hij benadrukt dat de merken, geselecteerd door een verkoopteam van zeven personen, gevonden werden tijdens modeweken over de hele wereld. "De grote modesteden, maar ook Los Angeles, Riyad, Seoul, Tokio."

Voor dit seizoen heeft White besloten zich te concentreren op een team van jonge en getalenteerde creatievelingen, die de krachten hebben gebundeld door samen te werken aan de creatie van de campagnebeelden. Het thema van dit seizoen, bedacht door Massimiliano Bizzi, oprichter en artistiek directeur van White, is "Vrouwen... Magische Wezens." Het evenement benadrukt de waarde en het belang van vrouwen, die altijd de belangrijkste protagonisten van de mode zijn geweest. Het zijn niet de ontwerpers die kiezen wie ze kleden, maar het zijn de vrouwen die kiezen hoe ze zich kleden, hoe ze zich uitdrukken, hoe ze zichzelf verbeteren. "Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat we door een moment van belangrijke verandering gaan en dat wij als groep vandaag meer toegewijd zijn om onze strategische evolutie af te stemmen op de verandering, in plaats van alleen grote aantallen te behalen. Ik hoop en vertrouw erop dat Milaan de kans zal grijpen om met deze transformatie mee te gaan en dat het de onbetwiste hoofdstad van de Europese mode zal worden," zei Bizzi.

Een van de vele nieuwe projecten van White zijn de Secret Rooms. Dit zijn vijf verborgen kamers waarin internationale talenten van de nieuwe generatie hun collecties presenteren in ruimtes die passen bij de persoonlijke visie van het merk. Voor de editie van 24 februari 2024 heeft Simona Severini ontwerper Alberto Ciaschini geselecteerd en zijn iconische schoenen met sigarettenhakken; Samanta Virginio met haar pop- en hyperfeministische collectie; Miao Ran, die speelt met mannelijkheid en vrouwelijkheid; En Yangkehan, een Chinese ontwerper die inspiratie put uit traditionele oosterse esthetiek en deze omzet in etherische vormen met zachte kleuring. Prototype: Am, een high-end ready-to-wear merk voor bovenkleding uit Berlijn dat experimenteert met nieuwe silhouetten, overlays en volumes, zal ook aanwezig zijn.

Samanta Virginio Credits: White

De show zal ook een selectie van Spaanse ontwerpers presenteren door de langdurige samenwerking met Icex España Exportación e Inversiones. Een andere internationale samenwerking van White is met Kfashion82. Dit is een Koreaans business-to-business verkoopplatform, gelanceerd in mei 2023 en beheerd door het warenhuis Shinsegae, de eerste promotor van Koreaanse mode. De collecties van zes getalenteerde merken (Ryu Classic, Jiminlee, Liberadd, Kimoui, HANNAH SHIN en MAN.G) zullen worden gepresenteerd bij White.

"Maar er zijn nog veel meer nieuwigheden aanwezig, zoals de creaties van de Nederlandse ontwerper Yume Yume, tot de Britse kunstenaar Ia.London," zegt Severini. Ook binnen Superstudio bevinden zich de Lofts, waar de samenwerking met Avant Toi en Stefano Mortari doorgaat. Het is altijd verrassend om het savoir-faire van deze merken aan het werk te zien en te ontdekken hoe ze hun eigen verhaal hebben ontwikkeld. In deze ruimtes, aangepast door de individuele ontwerpers, kunnen kopers zich onderdompelen in het verhaal dat het merk seizoen na seizoen naar voren brengt. De derde Loft-ruimte van de editie die begint op 22 februari 2024 zal de terugkeer verwelkomen van het gevierde sieradenmerk Goti, opgericht door meester juwelier Riccardo Goti met de bedoeling zijn creatieve visie te realiseren: een kleermakerssieraden die stoffen en leersneden mengt met handgemaakt zilver en andere kleine kostbare elementen.

De kelder zal gewijd zijn aan onderzoek en avant-garde collecties. Hun verhaal zal verteld worden door M1978 met zijn handgemaakte sieraden en speciale technieken zoals het gebruik van mallen van echte bloemen waarin zilver wordt gegoten om opvallende bloemvormen te bereiken. Vuscichè biedt daarentegen een agender garderobe gemaakt van antieke en geredde stoffen. Tot slot zullen de creaties van de Nederlands-Italiaanse ontwerper Marianne Vanderwilt worden getoond. Het merk Vanderwilt staat bekend om het werken met leer, dat zij vormt tot sculpturale kledingstukken voor vrouwen. De merkenmix zal worden aangevuld met aanbiedingen die aan verschillende marktvragen voldoen. Haine Inside Us is een avant-garde made-in-Italy collectie met een donkere smaak, waar all-black tinten, stofoverlays en asymmetrische sneden de overhand hebben. De collectie vond snel internationaal succes en mengde streetwear en avant-garde elementen. Atelier Hamza is een in Roemenië geboren merk opgericht door Stefan Hamza. In de kern van zijn visie ligt de productie van milieuvriendelijke (zoals biologisch katoen) en hoogwaardige kledingstukken.

Marianne Vanderwilt Credits: White