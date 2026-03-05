Sneak Peek Shift Frankfurt: Dit onthullen de beursorganisatoren vooraf

De start van Shift Frankfurt nadert: met een sneak peek in de industriële locatie Fredenhagen in Offenbach geeft Shift Frankfurt vandaag een eerste voorproefje van de nieuwe Duitse modebeurs waarbij het concept is overgevlogen vanuit Nederland. Modeprofessionals, merken en agentschappen krijgen de kans om de sfeer van het terrein vooraf te ervaren en de eerste stand- en lichtconcepten te ontdekken.

Meer over het concept, de voorbereidingen en de visie onthult Thimo Schwenzfeier, Show Director van Shift Frankfurt, in een interview.

U presenteert vandaag de locatie van Shift. Wat kunnen bezoekers verwachten?

Op 5 maart start nog niet de volledige beurs, maar openen we de deuren naar de mindset ervan. Ongeveer honderd geselecteerde gasten uit de retail, merken, agentschappen en de vakpers zullen de locatie Fredenhagen in haar ruwe staat ervaren, gecombineerd met de eerste gecureerde ruimtelijke indrukken.

We presenteren voorbeeldige standconcepten in verschillende formaten en tonen hoe licht en architectuur de sfeer bepalen. Belangrijker nog: bezoekers krijgen een gevoel voor de Shift-spirit: gefocust, open en eigentijds. Een ontmoetingsplek gebaseerd op dialoog en sfeer.

Waarom is deze beurs nodig in Duitsland?

Duitsland is de grootste modemarkt van Europa, maar het ontbreekt momenteel aan een centraal, neutraal trefpunt voor de branche. De afgelopen maanden kregen we herhaaldelijk de vraag wanneer er een nieuw platform voor de Duitse markt zou komen.

Shift beantwoordt deze vraag. Het creëert een gecureerde, hoogwaardige omgeving voor uitwisseling en oriëntatie. Iets waar de Duitstalige markt actief naar op zoek is.

Kunt u ons iets meer vertellen over het concept van de beurs voor Duitsland?

Shift Frankfurt is primair ontworpen voor de Duitstalige moderetail. Onze focus ligt op inspiratie, toekomstgerichte concepten en zinvol netwerken.

We brengen gevestigde merken, vooruitstrevende nieuwkomers, agentschappen en technologiepartners samen in een omgeving die samenwerking in plaats van concurrentie bevordert. Het doel is het identificeren van relevante impulsen, het versterken van partnerschappen en het gezamenlijk vormgeven van de toekomst van de moderetail.

Welke opties zijn er voor de standbouw?

We bieden drie deelnameformats aan, helder gestructureerd en transparant: Open Space (30–40 m²) – voor merken die volledige creatieve vrijheid wensen. Dit omvat de oppervlakte, basisverlichting, uniforme merkidentificatie en een vermelding op de plattegrond.

Plug & Play Basic (5–40 m²) – een instapklare systeemstand inclusief roestvrijstalen rekken, verlichting, uniforme identificatie, tafel en stoelen. Plug & Play+ (5–40 m²) – een uitgebreide versie met een gepersonaliseerde achterwand (logo of afbeelding) en uitgebreide uitrusting. Daarnaast zijn er speciale Co-Initiator-pakketten (S–XL) met verhoogde zichtbaarheid en een prioriteitsplaatsing voor merken die zich voor meerdere edities vastleggen.

Het idee is flexibiliteit met duidelijkheid.

Hoe moeten de stands zich visueel idealiter tot elkaar verhouden?

We willen dat elk merk zich authentiek presenteert, maar binnen een evenwichtig totaalplaatje. Bij Shift gaat het niet om ‘hoger, sneller, verder’.

De Plug & Play-systemen creëren visuele consistentie en architectonische rust. De maximale standgrootte van 40 m² voorkomt een escalatiedynamiek en houdt de focus op inhoud en product. De algehele indruk moet gecureerd, samenhangend en inspirerend zijn, maar niet overweldigend.

Waarom heeft u besloten om zowel heren- als damesmode aan te bieden?

Omdat de beste inspiratie voortkomt uit kwaliteit en breedte. Retailers denken steeds meer in concepten in plaats van in strikte categorieën.

Een retailer in herenmode is vaak nieuwsgierig naar ontwikkelingen in damesmode en andersom. Door beide samen te brengen, creëren we synergie en verbreden we de perspectieven.

Hoe moet de verhouding tussen beide zijn?

Er is geen vaste verhouding. Wat telt, is de algehele compositie: segmenten, stijlen, prijsniveaus en merkpositionering moeten een overtuigend ecosysteem vormen.

De mix moet relevant en evenwichtig aanvoelen, niet wiskundig correct.

Meneer Schwenzfeier, u staat in de modebranche bekend om uw expertise op het gebied van duurzaamheid. Hoe zal dit segment op Shift vertegenwoordigd zijn?

Duurzaamheid zal aanwezig zijn via de merken, de partners en het randprogramma. We zien een sterke interesse van merken met een verantwoorde en toekomstgerichte aanpak.

Tegelijkertijd vermijden we bewust om duurzaamheid als een niche te isoleren. Verantwoordelijkheid wordt vandaag de dag in de hele branche als basis verwacht. Shift stelt daarom marktconformiteit en toekomstgerichte bedrijfsmodellen voorop. Daarbij blijft duurzaamheid een integraal en alomtegenwoordig element.

Nadat de datum is uitgesteld, is het zeker dat Shift voor het eerst op 1 en 2 juli zal plaatsvinden?

Op basis van de feedback en de groeiende betrokkenheid die we zien – vooral rond de sneak peek – zijn we zeer optimistisch. De reacties uit de markt zijn bemoedigend.

Wanneer wordt de definitieve datum bevestigd?

We plannen definitief met 1 en 2 juli 2026.

Is er een minimumaantal exposanten dat u wilt bereiken?

Vakbezoekers verwachten een relevant merkenlandschap. Daarom streven we naar een aantal exposanten dat de honderd nadert.

Kwaliteit en samenhang blijven echter belangrijker dan puur volume.

Hebben er al merken toegezegd?

We ontvangen zeer positieve feedback, wat ook blijkt uit de grote belangstelling voor de sneak peek. Het is nog te vroeg om concrete cijfers of namen te noemen, maar de signalen uit de markt zijn veelbelovend.

Wat voor soort bezoekers en hoeveel verwacht u er?

Ons primaire publiek is de Duitstalige moderetail: retailers, winkeleigenaren, inkopers, retaildirecteuren en category managers.

Shift is bewust ontworpen voor besluitvormers, professionals die actief de strategie bepalen en de richting van hun retailconcepten en collecties vormgeven.

We streven ernaar een zeer gecureerde mix van retailers met meerdere winkels, middelgrote bedrijven en zorgvuldig geselecteerde boetieks uit Duitsland en de bredere DACH-regio samen te brengen.

Deze samenstelling is bewust gekozen. Het is het resultaat van een gericht en datagedreven selectieproces in plaats van een open, op volume gebaseerde werving van bezoekers.

Kunt u iets preciezer uitleggen hoe u als beurs datagedreven wilt werken?

In samenwerking met Hyperscout hebben we uitgebreide profielen van Duitse retailers ontwikkeld. Via deze AI-gestuurde intelligentie worden exposerende merken op Shift actief gekoppeld aan de juiste retailers.

Het doel is simpel: ruis wegnemen en relevantie creëren. Door ervoor te zorgen dat de juiste merken de juiste retailers ontmoeten, verhogen we de kwaliteit van de dialoog en de return on investment voor deelnemende merken aanzienlijk. Deze intelligente en selectieve matchmaking-aanpak markeert een duidelijke evolutie van het traditionele beursmodel en positioneert Shift als de nieuwe standaard voor B2B-mode-evenementen.

U spreekt over het wegnemen van ruis. Betekent dit een strikte focus op het samenbrengen van retail en merken bij Shift?

Naast de retail verwelkomen we ook technologieleveranciers, producenten, vakmedia en modeprofessionals uit alle disciplines.

Shift is ontworpen als een trefpunt voor zowel gevestigde marktleiders als opkomende innovators – een platform waar business, inzicht en toekomstvisie op een natuurlijke manier samenkomen.

Tot slot een vraag over uw visie. Over tien jaar is Shift Duitsland…

Over tien jaar is Shift Duitsland het natuurlijke trefpunt van de branche. Een platform dat de markt niet alleen weerspiegelt, maar ook actief vormgeeft.

Het zal bekendstaan om duidelijkheid, relevantie en sfeer. Een plek waar business, cultuur en innovatie samenkomen.

En idealiter zullen mensen zeggen: “Hier begonnen de echte gesprekken over de toekomst van de mode in Duitsland.”

Zo zag het eruit op de zusterbeurs Shift Amsterdam in januari. Credits: FashionUnited

Het interview is schriftelijk afgenomen.