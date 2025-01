Specialisatie en reuring op de beursvloer: De inzichten van mannenmodebeurs Preview Men

Preview Men is het officiële startschot voor het Nederlandse beursseizoen. Met de nieuwe datum helemaal aan het begin van januari vindt de beurs nu zelfs voor Pitti Uomo plaats. “Dit is de nieuwe Modefabriek voor mannenmode”, zo klinkt het zelfs bij diverse bezoekers en standhouders. De beurs heeft na een kleine vijf jaar de plek in het beurslandschap stevig verankerd, zeker nu er zoveel verandert in dat landschap.

De Preview-beurzen van organisator Cast staan bekend om de gemoedelijke sfeer en de focus op producten. Deze mannenmode-editie is dat ook niet anders. Het is feedback die te horen is van veel van de standhouders. De beurs telt inmiddels ruim 170 merken die (een deel) van hun collectie tonen. Diverse nieuwe smaakmakers zijn toegevoegd die ook winkeliers aantrekken die normaal gesproken alleen inkopen doen in Parijs. De toevoeging van de extra merken betekent dat de beursvloer is uitgebreid naar de gangpaden tussen de showrooms op de eerste verdieping. De bezoeker loopt meteen tegen een tiental merken aan nadat ze de roltrap afkomen.

Op de eerste verdieping komt men vanaf de roltrap meteen tussen de stands terecht. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

De route loodst de bezoeker langs meer mainstream merken zoals Cast Iron, Lyle & Scott en Chasin’, waarna op het eerste niveau men eerst langs de duurzamere merken komt. Wie geen blik op de plattegrond heeft geworpen zal dit feit wellicht ontgaan want er is niet gewerkt met signing zoals ‘sustainable area’ of groene kleuren. Op de plattegrond staat simpelweg een groen blaadje die de duurzamere aard van het merk aanduidt. De beurs laat de merken voor zich spreken, maar plaatst ze wel redelijk vooraan in de route zodat de bezoeker er simpelweg niet omheen kan. In gesprek met FashionUnited deelde Marijn Verschure eind 2024 al dat de beurs de duurzame merken meer onder het voetlicht wilde brengen en dat lijkt met deze subtiele manier wel gelukt.

Preview Men bijt spits af van spannend beursseizoen

Een van de agentschappen die met de merken in dit gebied staat is Sole Agency. Xenia Oppier van het agentschap vertegenwoordigt die dag merken zoals Kapten & Son, Rotholz, Faguo en Klitmøller. “Ik kan de hele middag over duurzaamheid praten,” zo lacht ze. Ze geeft aan dat de merken in dit gebied op Preview Men allemaal hun eigen verhaal vertellen over duurzaamheid en dat dit aan de vertegenwoordiger is om te doen. Geen groene blaadjes bij de stand of andere aanduidingen. “Elke retailer en inkoper ziet duurzaamheid ook anders. Ik heb inkopers die geheel vegan inkopen en dus geen wol of leer gebruiken in het assortiment. Er zijn inkopers die alleen merken willen met productie in Nederland of Europa. De criteria zijn bij iedereen anders.” Elk merk zal daarom een inkoper op een andere manier aanspreken. Daarbij gaat het natuurlijk om de mate van verduurzaming, maar ook nog steeds om het ontwerp van het product en de prijs - dat is immers ook waar de meeste consumenten naar kijken.

Eveneens in dit gebied staat familiebedrijf Roosenstein Wolke met de wollen truien. Daar is vijfde generatie Hessel van der Laan te vinden bij de stand. Het is de eerste keer dat het merk op de beurs staat. “We liggen nu voornamelijk bij sport en zeil-winkels, dat komt voornamelijk door het erfgoed van ons merk met de visserstrui. We zien nog heel veel kansen in de modesector, dus staan we daarom vandaag hier.” Van der Laan is positief verrast en heeft al veel nieuwe afspraken kunnen maken met potentiële klanten en herhaalklanten.

Wie de aangegeven route op de grond volgt loopt vanzelf langs enkele niche-merken door naar streetwear en vindt op het tweede niveau klassiekere merken zoals State of Art, Zuitable, A Fish Named Fred, Zilton en Barbour.

Een gedeelte van de beursvloer van Preview Men. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Preview Men voelt nog geen concurrentie van nieuwkomer Shift

Bij State of Art vragen we onder andere naar het soort klanten dat langskomt op de beurs. Het zijn voornamelijk Nederlanders, iets dat ook gereflecteerd wordt in de geluiden op de beursvloer, maar ook best wel wat Belgen. Het merk heeft nog niet echt Duitsers gezien, hoewel Preview Men het evenement wel in het Duits promoot.

Dat er meer Belgen te zien zijn op de beurs is te horen bij meerdere stands. Het ‘helpt’ dat België niet zelf meer een modebeurs heeft, dus de inkopers moeten bijna wel naar het buitenland. Zo zijn er ook inkopers van E5, de bekende keten voor mannen en vrouwen. Ze zijn er om nieuwe merken te spotten die het assortiment aanvullen. “We hebben bij de dames al diverse merken die mensen de winkel intrekken, dat soort merken zoeken we ook voor de mannenmode. Preview is een goede beurs om te oriënteren wat er gebeurt in de markt. Het is niet te groot, maar er is wel genoeg om te ontdekken.” De inkopers gaan later in januari ook nog naar Pitti Uomo.

De beursagenda brengt de gesprekken uiteindelijk ook op nieuwkomer Shift, dat aan het einde van januari plaatsvindt gelijktijdig met Modefabriek. De bekendheid van de beurs is nog niet al te wijdverspreid, want niet iedereen die ernaar gevraagd wordt, is op de hoogte van de nieuwkomer. Ook veel merkvertegenwoordigers geven aan de kat uit de boom te kijken en deze editie niet op Shift de collectie te tonen. Wél geven ze aan dat ze met collega’s een bezoek gaan brengen aan Shift om te zien of de beurs eventueel een optie is voor hen. Omdat de beurs zo nieuw is, weet ook nog niet iedereen wat ze kunnen verwachten. “Het wordt toch Modefabriek 2.0?” is het ene antwoord, terwijl de ander zegt: “Ze zijn bij Preview komen kijken, dus ze zullen vast wel wat af hebben gekeken”.

Ook de timing van Shift is een gespreksonderwerp. Eind januari hebben retailers veelal hun budgetten grotendeels uitgegeven, zo meldt ook Oppier van Sole Agency. “Dat geldt ook voor de Deense beurs CIFF. Dat is eigenlijk al meer een oriëntatie voor het seizoen erna.” Hoe eerder de beurs in het seizoen, hoe handiger. Zo klinkt het ook bij Forét, waar positief gereageerd wordt op de beslissing van Preview Men om naar voren te schuiven. “Aan de ene kant is het net na Kerst, wat lastig kan zijn, maar zo vroeg in het seizoen kunnen mensen zich wel eerst oriënteren op de lokale markt.”

De beursvloer van Preview Men aan het einde van de dag. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Preview Men onthult enige moeilijkheden in mannenmodesector

Waar de sfeer op Preview Men altijd gemoedelijk oogt, is er onder het oppervlak toch ook een ander sentiment te merken. Mannenmode heeft een moeilijkere periode achter de rug. “Het weer van het afgelopen jaar was natuurlijk helemaal niks. De winter liep door tot en met mei, toen was het opeens zomer en die liep door tot en met september. Terwijl je in september al meerdere maanden de wintercollectie hebt binnengekregen,” zo klinkt het bij The Good People. Het merk uit Rotterdam heeft zelf wel een goed jaar achter de rug, maar merkt dat er bij retailers een splitsing vormt. De winkels die echt een eigen doelgroep weten aan te spreken, weten deze ook vast te houden.

Dat steeds meer winkels specialist worden in een niche - dus niet alleen streetwear, maar ook kleding met Japanse invloeden of juist heel Scandinavisch met een duurzame invalshoek - is een veel gehoorde opmerking op de beurs. De middenmoot lijkt er tussenuit te vallen.

Daar komt nog het vertraagde corona-effect kijken. Zo moeten winkeliers corona-steun terugbetalen, maar lopen ook veel huurcontracten af die zijn getekend tijdens de coronajaren. Deze zijn vaak voor vijf jaar getekend waardoor winkeliers aan dit termijn hebben vastgehouden om de winkel open te houden. “Ik heb al meerdere winkeliers gehad die hebben aangegeven de winkel te sluiten nu het contract afloopt. Dat is voor hen echt een opluchting”, zo vertelt Oppier.

Het verschil tussen dames en heren wordt ook opgemerkt. “Er kan een oorlog aan de gang zijn en vrouwen kopen nog steeds kleding. Die lopen een winkel in, kijken of ze iets leuk vinden en kijken bij de kassa pas naar de prijs en welk merk het is, om het cru te zeggen. Mannen zijn merktrouw en kopen pas als ze iets nodig hebben.” Dit verschil wordt versterkt met het feit dat het consumentensentiment verslechtert, zo merken ook de inkopers van E5 op. “Als je naar het nieuws kijkt, denk je niet opeens: Goh, laat ik eens lekker kleding gaan kopen.”

Kort gezegd: Er gebeurt veel binnen de (Nederlandse) mannenmodesector. Het belooft een interessant seizoen te worden. Hoe deze zal verlopen is nog ongewis, maar laten we hopen dat deze een stuk zonniger wordt dan de stormachtige buitenwereld op de dag van de beurs.