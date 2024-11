Sport, gezondheid, mode: Hoogtepunten van ISPO Munich 2024

De wereld van sport herzien en samen vormgeven: dat is waar ISPO Munich 2024 (3 tot 5 december 2024) om vraagt met de hoofdthema's van dit jaar: Retail & Duurzaamheid, Gezondheid & Mode en Tech/AI & Sport Uitgebreid. Met meer dan 2.400 exposanten, thematische hubs en een uitgebreid programma met prominente sprekers zal het komende evenement nieuwe standaarden zetten en laten zien hoe technologie, duurzaamheid en gezondheid een revolutie teweegbrengen in de sportindustrie. Met in totaal vijf conferenties biedt het bijbehorende conferentieprogramma diepere inzichten in verschillende onderwerpen. En voor het eerst dit jaar is er op 2 december 2024, één dag voor de officiële start van de beurs, een exclusieve ISPO Munich Media Day met een preview van de beurs en exclusieve media gesprekken met hooggeplaatste gasten.

Van de tennisbroers Alexander en Mischa Zverev en tennisicoon Andre Agassi tot de Duitse voetbalcoach Julian Nagelsmann en Malaika Mihambo, die een zilveren medaille won op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, ISPO Munich 2024 presenteert niet alleen topatleten en coaches, maar ook vertegenwoordigers uit de politiek en het bedrijfsleven. Judith Gerlach, staatsminister van Volksgezondheid, Zorg en Preventie, Dr. Fiona Bull, hoofd van de Physical Activity Unit bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en Arne Freundt, CEO van Puma, behoren tot de topsprekers van het voorprogramma. Spannende panelgesprekken, interviews, padel/pickleball-showwedstrijden en de ISPO en Brandnew Awards maken ISPO Munich tot een unieke plek voor de sportindustrie om te netwerken, inspiratie op te doen en te ontdekken.

Digitale transformatie en innovaties

Digitalisering opent nieuwe mogelijkheden in de sport. De Digitalize & Retail Hub en de partnerconferentie Sports Tech Nation, Europa's toonaangevende top voor de sport technologie-industrie, tonen de nieuwste technologische innovaties die momenteel de sportretail en de sportindustrie transformeren. In totaal zullen meer dan 400 gastsprekers tijdens ISPO Munich en de vijf partner conferenties, waaronder presentatoren van SPORT MARKE MEDIEN, hun inzichten delen over onderwerpen als topprestaties, slimme locaties, media & broadcasting, sportgegevens en fitness technologie. Bezoekers kunnen zich verheugen op inspirerende gesprekken en discussies die laten zien hoe technologie de sport van de toekomst vorm zal geven. In de Digitize & Retail Hub presenteren toonaangevende bedrijven oplossingen voor digitale transformatie die nieuwe zakelijke mogelijkheden bieden voor de industrie en sport retail.

De ISPO Award, ISPO Brandnew en ISPO Textrends-platforms tonen innovatieve producten, veelbelovende start-ups en baanbrekende materiaal ontwikkelingen. Dit jaar worden de prijswinnaars opnieuw gevierd op het hoofdpodium en bieden ze waardevolle oriëntatie met betrekking tot de trends en hoogtepunten van morgen.

Versmelting van sport en mode

De nieuwste trends op het gebied van athleisure, sportmode en streetwear worden dit jaar in een aparte hal gepresenteerd op ISPO Munich met de concepten Zeitgeist by ISPO en ISPO 520M. Op het Zeitgeist by ISPO-terrein tonen merken van ISPO's partner beurs Copenhagen International Fashion Fair (CIFF), die tot de belangrijkste platforms voor de internationale mode-industrie behoort, sportmode concepten die traditioneel eerder uit de modebranche komen.

Duurzaam

De Sustainability Hub in samenwerking met Patagonia en het Material Lab zijn de hotspots voor groene innovaties. Onderwerpen als natuurlijke materialen, klimaatactie en circulaire economie komen hier aan bod. Merken als Adidas en Gore-Tex laten zien hoe duurzame materialen zowel hoogwaardig als milieuvriendelijk kunnen zijn. Het gebruik van algen als hernieuwbare grondstof, dat wordt gepresenteerd in het Material Lab, is een bijzonder spannende ontwikkeling. De Ski Industry Climate Summit, een van de partner conferenties op initiatief van ATOMIC, bespreekt concrete oplossingen voor het duurzaam en grondstofzuinig maken van de wintersport.

Onderwerpen zoals de EU-richtlijnen voor mensenrechten en milieunormen worden nader onderzocht in het Supply Chain Forum. Hier krijgen bedrijven de kans om te leren over de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen in toeleveringsketens en om ideeën uit te wisselen met belangrijke spelers.

Gezondheid en sport gecombineerd

De gezondheidsmarkt is booming. Holistische concepten bieden een enorm potentieel voor de sportindustrie als bekende aanbieder van fitnessoplossingen. Creatieve ideeën voor sport en gezondheid gaan daarom hand in hand op ISPO Munich 2024. De beurs biedt nieuwe impulsen voor de fusie van sport en gezondheid in samenwerking met therapie Munich. En de German Trainers' Summit biedt trainers mogelijkheden om hun expertise uit te breiden, te netwerken en nieuwe benaderingen te ontdekken voor hun dagelijkse werk met sporters.

Spannende onderwerpen met betrekking tot bedrijfsgezondheid worden besproken op de Yellow Stage, waar de thema's onder andere Pilates-training in revalidatie en de effecten van inactiviteit op de sportartikelenindustrie zijn. Netwerken, uitwisselen, best practices in de sportindustrie en daarbuiten: dit zijn ook de onderwerpen van het panel van de WFSGI op ISPO Munich. Samen met vertegenwoordigers van bedrijven, de politiek en de Wereldgezondheidsorganisatie zullen actuele statistieken worden besproken en zal het bewustzijn over dit onderwerp worden vergroot.

De opkomst van padel en de groeiende populariteit van pickleball bieden niet alleen inspiratie en hoop voor meer beweging, maar ook lucratieve mogelijkheden voor investeerders en fabrikanten. Bezoekers kunnen de nieuwste ontwikkelingen en producten ervaren in de Pickleball & Padel Village. Het centrale veld biedt ruimte voor spannende wedstrijden, showparcoursen en productpresentaties. Professionals zullen ook aanwezig zijn om hun tips te delen.

Exclusieve preview voor media

De ISPO Munich Media Day viert dit jaar zijn première op 2 december 2024. Dit ongekende evenement vindt een dag voor de officiële start van de beurs plaats en belooft vertegenwoordigers van de media exclusieve inzichten te geven. Het programma omvat een breed spectrum aan onderwerpen, variërend van een innovatietour tot een panelgesprek met prominente gasten over het “Fighting Inactivity Initiative” van de WFSGI en de WHO, dat ook wordt ondersteund door ISPO Munich. De agenda is zo opgesteld dat mediavertegenwoordigers meer tijd en ruimte hebben voor hun verslaggeving.

Registratie is nu open (persaccreditatie voor ISPO Munich is verplicht): Registreer via de link onderaan deze pagina.