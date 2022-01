SPORT LIFESTYLE (showroom concept) gaat door!

Nieuwegein 13 januari 2022 – Aanstaande maandag 17 januari 2022 organiseert CAST in samenwerking met ANWR-GARANT het SPORT LIFESTYLE showroom concept. Kom op afspraak langs en ontdek de nieuwste collecties van 50 topmerken!

Tijdens deze dag ontdek je in CAST de nieuwste sport-, wandel- en outdoorcollecties voor AW22 op één locatie. Het bezoeken van SPORT LIFESTYLE is alleen mogelijk op basis van vooraf online inschrijving voor een tijdvak. Tijdens deze dag nemen wij verschillende hygiëne voorzorgsmaatregelen en monitoren wij de bezoekersstroom zodat iedereen in staat is 1,5 meter afstand te houden.

Schrijf je in via deze link https://cast.nl/events/sport-lifestyle-dag-2022-1/aanmelden en kies een tijdvak om een bezoek te brengen aan SPORT LIFESTYLE!

MERKENLIJST: Allrounder

Ambitious

Antarctica

Björn Borg

Blauer

Blowfish Malibu

British Knights

Camel Active

Cayocos

Champion

Cruyff

Dolomite

Effio

Fila

Gaastra

Gola

Grisport

G-Star RAW

Hey Dude

Hot Potatoes

HUB Footwear

Hunter

Icebug

Jimmy Lion

Keen

K-Swiss

Lacoste

Levi's Kids

LoMer

Löwenweiss

Lumberjack

Méliné

Merrell

Mexx

Natural World

Olang

O'Neil

Palladium

Palpa

Piedro Sport

Replay

Rubirosa

Skechers

Sun 68

Ted Baker

Timberland

UYN

Warmbat

XTI