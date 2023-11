Sportbeurs Ispo gaat samenwerking aan met wholesaleplatform Joor

Een beurs die samenwerking zoekt met een wholesaleplatform: in de huidige mode-industrie lijkt het een verstandige zet. Sportbeurs Ispo Munich slaat de handen ineen met wholesaleplatform Joor. Met de samenwerking willen de partijen de verkoopopties van ISPO-merken verbreden.

De samenwerking zorgt ervoor dat er een digitaal verkoopkanaal bijkomt bij de sportbeurs. "Als platform en ecosysteem voor de internationale sportindustrie is het ons doel om relevante producten en innovatieve diensten voor onze industrieën te vinden en te ontwikkelen. Dit omvat ook een digitale uitbreiding van fysieke beurzen. We zijn dan ook verheugd dat we in Joor een partner hebben gevonden die met zijn uitgebreide netwerk en robuuste digitale aanbod een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor onze community", aldus Christoph Rapp, Head of Sales bij de ISPO Group, in het persbericht.

"We zijn erg enthousiast over de samenwerking met ISPO München, 's werelds meest gerespecteerde sportbeurs", aldus Kristin Savilia, CEO van Joor. "We erkennen de waarde die de digitale oplossing van Joor heeft voor merken in alle categorieën en zijn verheugd om via dit partnerschap onze aanwezigheid in de sport- en outdoorbranche uit te breiden. De innovatieve technologie van Joor zal het evenement van ISPO München digitaliseren en de kansen voor deelnemende merken vergroten."