SS24 Inkoopseizoen in volle gang bij CAST

CAST is hét handelsplatform voor schoenen, sport en mode. Sinds 1984 wordt in het centraal gelegen Nieuwegein aan de A2 op een efficiënte manier vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Er zijn ruim 100 showrooms gevestigd van nationale en internationale merken. Met een vast aantal inkoopdagen kun je als inkoper ieder inkoopseizoen terecht om de nieuwe en doorlopende collecties te bekijken en in te kopen op voororder of uit voorraad.

Sinds maandag 31 juli 2023 is het inkoopseizoen voor SS24 officieel van start bij CAST in Nieuwegein. Tijdens de vaste open dagen zijn alle 100 showrooms geopend. Alle leveranciers kijken er weer naar uit om hun nieuwste collecties te laten zien. Naast de vaste open dagen heeft CAST ook weer leuke events op de planning staan, waardoor kopers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken dankzij een veelzijdig productaanbod binnen één categorie. Dit zijn de events:

Kidswear

21 Augustus 2023: Tijdens KIDS ontdek je de nieuwste kinderschoenencollecties van meer dan 40 merken bij elkaar op één plek! Ben jij benieuwd welke merken aanwezig zijn? Neem een kijkje op de website van CAST.

De Schoenendagen

28 tot 29 Augustus 2023: Gedurende de Schoenendagen presenteren nationale en internationale merken hun nieuwste schoenencollecties. Innovaties in materiaal, ontwerp en met de nodige comfortabele afwegingen. Laat je inspireren en in de watten leggen tijdens deze dagen. Vul jouw assortiment aan met relevante merken.

Comfortable Fashion Days

3 tot 5 September 2023: Ontdek tijdens deze dagen de nieuwste comfortcollecties voor SS24. Laat je inspireren door het ruime aanbod dat aanwezig is tijdens deze dagen bij modische comfort merken in hun vaste showrooms of op de gastexpo.

Goods

11 tot 12 September 2023: Met GOODS kun je een combinatie van Tassen, Lederwaren & Accessoires terug vinden op de gastexpo. Ontdek de nieuwste trends op het gebied van tassen, koffers, lederwaren, riemen en bijbehorende accessoires.

Bekijk de volledige agenda voor de tweede helft van 2023 op de website van CAST.

Online oriënteren op het brandportal

Kun je niet wachten en wil je je alvast online oriënteren? CAST biedt met de BrandPortal een innovatief platform waarin je eenvoudig door collecties en merken navigeert om een indruk te krijgen over het nieuwe seizoen. Op deze manier kun je als inkoper makkelijk elk seizoen online en effectief oriënteren bij nieuwe en bekende merken voorafgaand aan jouw bezoek op locatie. Bezoek de BrandPortal en bekijk een greep uit de nieuwste schoenencollecties van de aangesloten merken, zoals de schoenen waarin jij geïnteresseerd bent en neem eenvoudig contact op met de leveranciers.