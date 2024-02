Stijlvolle Perspectieven: H&M op de Carrièrebeurs

De mode-industrie is een spannende en gevarieerde werkomgeving die veel mogelijkheden biedt voor ambitieuze werknemers. Als een van 's werelds toonaangevende modeconcerns is H&M vertegenwoordigd op het komende evenement 'Werken in de mode' als onderdeel van de nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam. Van 22 tot 23 maart is er gelegenheid om meer te weten te komen over de diverse carrièremogelijkheden binnen dit unieke bedrijf.

Inclusie en diversiteit

Vertrouwen versterkt samenwerking

H&M heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1947, toen het bedrijf voor het eerst zijn deuren opende in Zweden, aanvankelijk gespecialiseerd in damesmode. Tot op heden is het bedrijf wereldwijd vertegenwoordigd in meer dan 4.200 winkels in 76 landen. Naast een divers productportfolio onderscheidt H&M zich door een sterk engagement voor inclusie, diversiteit en duurzame ontwikkeling. Deze waarden staan centraal in de bedrijfscultuur en worden weerspiegeld in talloze initiatieven, zoals de ondersteuning van de VN-campagne 'Free & Equal', die campagne voert tegen homofobie en transfobie, door middel van H&M's Pride-collectie.

Bij H&M heeft het vroegtijdig stimuleren van een gevoel van eigen verantwoordelijkheid en het ondersteunen van een cultuur van samenwerking en gezamenlijk succes de hoogste prioriteit. Medewerkers krijgen de kans om zich continu te ontwikkelen in een ondersteunende omgeving, waarin ze hun vaardigheden kunnen inzetten en uitbreiden. Er wordt veel waarde gehecht aan respectvolle interacties en het delen van kennis en ervaringen, om effectieve samenwerking over grenzen heen mogelijk te maken.

Kortom, teamwork bij H&M is de sleutel tot een prettige werksfeer en succesvolle bedrijfsresultaten. Deel uitmaken van zo'n team betekent profiteren van talloze voordelen: Naast aantrekkelijke extraatjes beloont het bedrijf betrokkenheid met programma's zoals het 'H&M Incentive Programme', waarbij deelname aan de waardeontwikkeling van het bedrijf mogelijk is.