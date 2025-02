Succesvolle eerste editie van PREVIEW Footwear & Accessories zet de toon voor de toekomst

Afgelopen maandag en dinsdag vond de eerste editie plaats van PREVIEW Footwear & Accessories, een nieuw en inspirerend event dat de Schoenendagen en GOODS heeft vervangen. De beurs, georganiseerd door CAST, werd enthousiast ontvangen door bezoekers en exposanten.

Beursvloer en showrooms

Naast een drukbezochte beursvloer waren ook alle showrooms geopend, wat een compleet overzicht bood van het aanbod in schoenen, lederwaren en accessoires. In de ochtend was er feestelijk moment voor de officiële opening van de nieuwe showroom van Xsensible, een merk dat bekend staat om zijn innovatieve schoenen. De opening van de showroom stond in het teken van de nieuwe generatie die Xsensible zal gaan leiden. Ook Hooijer Group maakten er een interessante dag van en zorgde voor een interactieve lezing met Debby van der Zande, fashion-influencer en voormalig eigenaar van Decacque. Zij vertelde retailers meer over het omzetten van volgers naar klanten.

Credits: CAST | Oakfield Media

Best Buyer Footwear

Om 17:00 uur werd de titel ‘Best Buyer Footwear’ uitgereikt. Deze titel wordt toegekend aan een inkoper die de norm stelt in B2B: betrouwbaar, detailgericht en vooruitstrevend. De winnaar wordt gezien als een professional die consequent kiest voor topkwaliteit, sterke leveranciersrelaties opbouwt en innovatie en duurzaamheid omarmt. De titel werd bepaald door stemmen van alle (gast)exposanten van PREVIEW Footwear & Accessories en leden van CAST.

De genomineerde waren Jeroen Holtrop, Ernst Wijdeman en Bart Büchner. Uiteindelijk werd Bart Büchner bekroond als winnaar en ontving hij een waardevolle en praktische beloning: een iPad, waarmee hij o.a. zijn orders kan verwerken. Daarnaast mocht hij een cheque ter waarde van €500 in ontvangst nemen, bestemd voor een goed doel naar keuze. Een prachtige erkenning voor zijn vakmanschap en toewijding aan de branche.

Credits: CAST | Oakfield Media

Als klap op de vuurpijl werd om 17:30 uur het event op feestelijke wijze afgesloten met een optreden van Henk Dissel. Onder het genot van hapjes en drankjes konden bezoekers en exposanten de succesvolle eerste editie van PREVIEW Footwear & Accessories samen afsluiten.

CAST kijkt met veel tevredenheid terug op deze eerste editie. “De opkomst was geweldig en de sfeer was energiek. We hebben veel positieve reacties ontvangen en kijken uit naar de volgende editie,” aldus Marijn Verschure, General Manager bij CAST.