SundaySchool komt in januari 2021 als fysieke beurs terug

Kindermodebeurs SundaySchool zal in januari terugkeren als fysieke beurs, zo laat de organisatie weten in een persbericht. Ook zal de nieuwe beurs voor volwassen mode BrandsHatch tevens in januari plaatsvinden.

SundaySchool staat gepland voor 10 januari en kan worden uitgebreid met twee extra salesdagen op 11 en 12 januari. Deze extra twee salesdagen kunnen op aanvraag opgezet worden. Ook zullen er digitale presentaties plaatsvinden, ‘om een nog groter (internationaal) publiek te bereiken, aldus het persbericht. SundaySchool is op dit moment de enige kindermodebeurs in Nederland. De beurs sprong in het gat dat Market by Kleine Fabriek achterliet toen deze stopte in 2017.

Naast de kindermodebeurs, moet de nieuwe modebeurs BrandsHatch in januari 2021 eindelijk gelanceerd worden. De beurs stond afgelopen zomer al op het programma maar werd last minute afgeblazen, mede door de coronacrisis. Brandshatch staat nu gepland voor 24 en 45 januari en zal heren- en damesmode brengen in het midden en midden-hoog segment. Zowel SundaySchool als BrandsHatch zullen in evenementenlocatie De Fabrique in Maarssen plaatsvinden.