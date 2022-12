SundaySchool met veel nieuwe merken en aandacht voor duurzaamheid

SundaySchool de kindermode beurs van Nederland is niet meer weg te denken. Sinds 2018 brengt deze kinderbeurs de mooiste merken en serieuze inkopers voor business en informatie bij elkaar op industrieel erfgoed ‘DeFabrique’ in Utrecht.

Gratis voor de deur parkeren, en deze komende editie voor het eerst twee dagen, op zondag 15 en maandag 16 januari 2023. Twee dagen volop inspiratie, met beide dagen presentaties door specialisten over de laatste trends, over hoe je als retailer de online retouren verminderd. Over hoe je je winkel nog aantrekkelijker kunt maken, en de laatste trends op het gebied van Social Media. En met op zondag een modeshow met merken uit het hogere segment.

Komende editie is er veel aandacht voor duurzaamheid in de (kinder)mode. Er is één hal ingericht als informatiehal over certificeringen binnen de mode. Daarnaast zijn er een aantal presentaties over bijvoorbeeld Greenwashing, Cradle to Cradle, en hoe je de consument kunt interesseren jouw duurzame collecties te kopen.

SundaySchool is twee dagen van 10.00 – 17.00 uur met op zondag van 17.00 uur een netwerkborrel. Tickets zijn te koop voor € 12,50, kom je met meer personen krijg je een meerstuks korting.

Lees hier meer over de SundaySchool.