Talenten, Trends en tactisch inzicht: Hoogtepunten van Istanbul Fashion Connection

De achtste editie van de sourcing- en modebeurs Istanbul Fashion Connection (IFCO) vond plaats van twintig tot tweeëntwintig augustus 2025. Vanaf het begin was IFCO gericht op het presenteren van Turkse merken en ontwerpers aan de wereld en het afschudden van het imago van Turkije als puur productieland. Deze inspanningen lijken langzaam vruchten af te werpen. Naast inkopers uit Oost-Europa, Rusland, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, sluiten nu ook inkopers uit West-Europa, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zich aan.

“In slechts vier jaar tijd is IFCO uitgegroeid tot een waar succesverhaal in de internationale mode-industrie. Sinds de start in 2022 heeft de beurs bijna 3.000 exposanten en 195.000 bezoekers uit 165 landen in Europa, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Centraal-Azië en daarbuiten verwelkomd. Hiermee heeft Istanbul zich stevig gepositioneerd als een dynamische hub in de wereldwijde modekalender”, aldus İHKİB vice-president Mustafa Pasahan in een verklaring.

Ontwerpen van Özlem Süer in ‘The Core’, waar Turks talent wordt getoond. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Volgens officiële cijfers verwelkomde de achtste editie meer dan 18.800 bezoekers uit 114 landen. Dit is een stijging van respectievelijk drieënveertig en negenentwintig procent ten opzichte van afgelopen augustus. De wintereditie is echter de sterkste van de twee. Deze trekt (volgens de organisator) bijna 30.000 bezoekers en concurreert niet met de zomerstop en beurzen zoals Magic Las Vegas en Collection Premiere Moskou vlak ervoor en erna.

Focus op netwerken

Een speciale B2B-ruimte in hal acht faciliteerde meer dan 400 ontmoetingen. Hier konden dertig Turkse fabrikanten en internationale inkopers netwerken. Onder hen waren vertegenwoordigers van zesenzeventig wereldwijde retailconcerns en modebedrijven zoals Asos, Next, Ssense en The Fold Limited uit Groot-Brittannië, Coach, John Elliott en Everlane uit de Verenigde Staten, Ottolinger en Zalando uit Duitsland, Twinset uit Italië en LPP, Wittchen en Giacomo Conti uit Polen en andere landen.

In vier hallen en op meer dan 25.000 vierkante meter presenteerden meer dan 270 exposanten hun producten. Hal twee was gewijd aan damesmode, hal vier aan denim, sportswear, leer en ook damesmode, en hal acht aan herenmode, kinderkleding, accessoires en huishoudtextiel.

Netwerken was een belangrijk onderdeel van de beurs. Foto: İHKİB

De kinderkledingsector, die zijn aanbod bij de vorige editie verdubbelde, ontwikkelt zich tot een groeiende exportkracht van Turkije. “Het is zinvol om alle kinderkledingmerken samen te presenteren. We hebben contacten gelegd met inkopers uit Arabische landen, Oost-Europa, Centraal-Azië en de Verenigde Staten, en al tijdens de beurs orders ontvangen”, aldus Hakan Aslangiri van Lovetti. “Een speciale hal voor kinderkleding is erg belangrijk”, beaamt Engin Özdemir van Cemix, die een succesvolle deelname meldde.

Een seminarprogramma begeleidde de beurs en gaf bezoekers inzicht in markttrends en innovaties. Experts zoals Tatiana Aldrich van WGSN, CSO Almila Albayraktaroğlu en KI- en digitale transformatie consultant Esra Bağdat presenteerden praktische analyses over onderwerpen zoals macrotrends in dames- en herenmode, e-commerce ontwikkelingen en toepassingen van kunstmatige intelligentie. Modenschauen op de eerste en tweede beursdag presenteerden merken zoals Parkhande, Otto Design, Rodnik Fashion, Mimya, De White’s en andere.

Modenschau van Rodnik Fashion met ontwerper Mehmet Salih Orhan. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Plus-size merk De White koos ervoor om modellen op de catwalk te sturen die geen plus-size modellen waren. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Impressies

Naast hun hoofdlabel presenteerde damesmodemerk Setre op IFCO hun recent gelanceerde labels Amia & Co. met een sportieve look en het elegantere luxe label Saint Amia. Het bedrijf exporteert zijn hoofdmerk Setre naar negenennegentig landen wereldwijd, met de Verenigde Staten, Europa en Noord-Afrika als sterke markten; binnen Europa zijn Nederland, Duitsland en Frankrijk belangrijke spelers.

Drie generaties - Setre directeur Hikmet Ünal (links) met zijn dochter en vader (midden) en ontwerpster Gülşah Engin (rechts). Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Hoewel het bedrijf zijn producten voornamelijk exporteert (90 procent), hebben de Amerikaanse invoertarieven geen invloed op de business, omdat alles onder één dak gebeurt: De materialen worden lokaal ingekocht (ongeveer 30 tot 35 procent is duurzamer) en de volledige productie vindt plaats in Turkije, legt Setre directeur Hikmet Ünal uit in een gesprek. Bovendien zijn de tarieven voor concurrerende landen zoals Cambodja, India en gedeeltelijk China hoger.

Fonem is een Turks merk dat gespecialiseerd is in gebreide accessoires zoals mutsen, sjaals, hoeden en handschoenen van duurzame materialen zoals hennep en wol. Het begon als straatverkoop toen oprichter Murat Koca in 1995 overtollige materialen uit fabrieken verzamelde, er kleine kledingstukken van maakte en deze verkocht. Tegenwoordig produceert het bedrijf onder eigen label, maar ook voor private label klanten, waarvan 50 procent uit Europa komt.

Hennep is een belangrijk materiaal voor accessoiremerk Fonem. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Nilmark, opgericht in 1989, richt zich op tijdloze damesmode. ‘Zwart is onze favoriete kleur’, verklapt Biril Mancilik, de tweede generatie van het merk, over de overheersende kleurkeuze. Haar moeder is de hoofdontwerpster, terwijl haar zus verantwoordelijk is voor de jongere stijlen.

Uit het Nilmark lookbook: ‘Zwart is onze favoriete kleur’. Foto: Nilmark Lookbook

Het damesmodemerk QU Style heeft een grote showroom in Merter, op slechts tien minuten van het beursterrein, de thuisbasis van het IFC, het Istanbul Fashion Centre. De hoofdproductie (garens en breisels) vindt echter plaats in hun fabriek aan de Zwarte Zee. “Op dit moment wordt alles hier in Turkije gemaakt”, legt Ömer Faruk Karadag uit, maar een deel daarvan zou volgend jaar naar China verplaatst kunnen worden, “vanwege de prijzen”. Ook speciale breisels zijn momenteel niet mogelijk in Turkije.

Breisels van QuStyle. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Momjeans is een van de vele merken die direct in Istanbul produceren - in Merter. Ongeveer 180 medewerkers produceren daar maandelijks zo’n 250.000 producten - ongeveer vijftig procent voor de binnenlandse markt, de overige vijftig procent wordt geëxporteerd. “De IFCO-frequentie is in de zomer meestal lager en in de winter beter”, zegt vertegenwoordiger Orhan Zeydal. Het merk exposeert ook op de Magic in Las Vegas en de CPM in Moskou, waar in de zomer meer en in de winter minder bezoekers zijn.

Het denimmerk Momjeans produceert in Istanbul zelf. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Het grootste probleem waarmee het bedrijf momenteel wordt geconfronteerd, is dat sommige voormalige internationale klanten uit Rusland, Iran, Irak, Egypte, Syrië en Libanon zijn begonnen met het produceren van hun eigen kleding. “Het heeft een paar jaar geduurd, maar ze hebben geleerd hoe ze kleding moeten maken”, legt Zeydal uit.

TheCore en retailmerken op één plek

The Core is gewijd aan het presenteren van lokaal designtalent. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

The Core is een vast onderdeel geworden voor het presenteren van Turks designtalent, zowel gevestigde als opkomende ontwerpers. Tijdens deze editie stond The Core centraal in hal zeven met vierentwintig deelnemende ontwerpers, geflankeerd door een dozijn Turkse merken zoals Damat, Twist, İpekyol, Naramaxx, Kiğli en andere.

Onder de exposerende ontwerpers waren IFCO-veteranen zoals Arzu Kaprol, Meltem Özbek, Mehmet Emiroğlu en Tugba Ergin, evenals nieuwe deelnemers zoals Belma Özdemir, Emre Erdemoğlu, Gökhan Yavaş en Mert Erkan. “Door TheCore te positioneren als een tentoonstelling en niet alleen als een verkoopplatform, laat het project de kracht van Turks modeontwerp wereldwijd zien en geeft het de beurs een frisse visie”, aldus ontwerper Gökhan Yavaş, wiens gelijknamige merk streetwear-energie combineert met een verfijnd ontwerpbegrip.

Ontwerpen van Gökhan Yavas bij The Core. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Terwijl de eerste dag goed bezocht was en bezoekers de ontwerpers op hun stands konden ontmoeten, leek het gebied op de derde dag verlaten; alleen de visitekaartjes van de ontwerpers waren aanwezig en de stands werden bemand door hun assistenten.

De Turkse merken waren tevreden met hun locatie. “Een speciale ruimte voor merken is een geweldige kans om Turkije te presenteren. De deelname was vruchtbaar met een sterke bezoekersaantallen. De aparte hal zorgde voor extra prestige en internationale aandacht”, vond Ali Bülent Alp, algemeen directeur van NaraMaxx.

Het damesmodemerk NaraMaxx gaf speciaal voor hun stand op IFCO kunstwerken in opdracht. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

İpekyol en İHKİB bestuurslid Nejdet Ayaydın benadrukte de langetermijnvisie: “Momenteel zijn het twaalf tot veertien merken, maar ons doel is om de top dertig merken van Turkije naar de beurs te brengen en een voorbeeld te stellen, zowel voor Turkije als voor de wereld.”

Het luxe herenmodemerk Damat had een prominente locatie in hal zeven, direct bij de ingang, en trok de aandacht van bezoekers met twee mannequins die alle drie dagen van de beurs op de plaats renden. Dit demonstreerde dat de pakken van het merk onder extreme omstandigheden gedragen kunnen worden zonder te kreuken. “Dat is de trend tegenwoordig - kleding moet er chique uitzien, maar ook comfortabel en praktisch zijn”, legde Nihat Onuk, de directeur internationale business development van het merk, uit in een gesprek met FashionUnited.

Drie dagen lang rennen en geen kreukel: D’S Damat stand met blikvanger. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Onuk was tevreden met de aanwezigheid en het bezoekersaantal op de beurs; Damat neemt tenslotte al twee jaar deel. Het bedrijf is erin geslaagd de uitdagingen waarmee de industrie wordt geconfronteerd - inflatie, ongunstigere wisselkoersen en stijgende kosten - het hoofd te bieden dankzij hun lange geschiedenis en ervaring. Damat werd in 1986 opgericht door Orka Holding, samen met Tween, het label voor verfijnde en eigentijdse herenmode; het trendy en betaalbaardere ready-to-wear merk D’S Damat volgde in 2002.

KOZA competitie voor jonge modeontwerpers

De succesvolle creaties van de KOZA competitie voor Jonge Modeontwerpers werden prominent gepresenteerd in de foyer van de beurs. De competitie, die sinds 1992 wordt georganiseerd door de Vereniging van Kleding Exporteurs van Istanbul İHKİB, is gewijd aan het ontdekken en promoten van opkomend Turks talent. Veel vooraanstaande ontwerpers zijn hun carrière begonnen met KOZA.

Op IFCO waren de tien finalisten van de tweeëndertigste KOZA competitie te zien: Lamia Duran, Selçuk Durdu, Taha Erdem Ömeroğlu, Ahmet Can Hızlı, Umut Kaya, Sude Keskin, Mehmet Melih Sevinç, Levent Tirki, Gülnihal Uluçay en Ece Zikguş.

Winnares Sude Keskin liet zich inspireren door Oscar Wildes roman ‘Het portret van Dorian Gray’. Voor haar collectie onderzocht ze silhouetten uit het Victoriaanse tijdperk voor mannen en paste deze aan voor de huidige tijd door ze te mengen met vrouwelijke vormen en strenge genderrollen in twijfel te trekken.

Het ontwerp van winnares Sude Keskin (links) en dat van tweedeprijswinnaar Umut Kaya (rechts). Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

De collectie van tweedeprijswinnaar Umut Kaya toonde het tragische liefdesverhaal van Sex Pistols bassist Sid Vicious en Nancy, een van de iconische punkkoppels van de jaren zeventig. Het gaat echter verder dan de punkesthetiek en verweeft deze met Turkse cultuur zoals de Çintemani-motieven uit de Ottomaanse kunst en Kündekari (Ottomaans-Turkse geometrische houtverbindingskunst) om het verhaal vanuit een lokaal perspectief opnieuw te interpreteren.

Ontwerpen van finalisten Mehmet Melih Sevinç (links) en Taha Erdem Ömeroğlu (rechts), geïnspireerd door respectievelijk een Sumerisch liefdesgedicht en een dystopisch universum. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Ahmet Can Hızlı behaalde de derde plaats en overtuigde de jury met een creatie uit zijn collectie ‘Love Me As I Am’, die de starre vormen van klassieke herenmode wil herdefiniëren, waarbij hij zich liet inspireren door de stijl van arabeskemuziek. Grote, volumineuze vormen symboliseren de geest van strijd en weerstand door sociaaleconomische moeilijkheden en drukken tegelijkertijd een rebellie uit tegen vastgeroeste ideeën over mannelijkheid. Het kleurenpalet benadrukt emotionele diepte.

Een look uit Lamia Durans collectie ‘Porselein’. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

De collectie van finaliste Lamia Duran is geïnspireerd op het porselein van haar grootmoeder. Door de contrasterende eigenschappen ervan - elegantie, verfijning en duurzaamheid enerzijds en breekbaarheid en delicatesse anderzijds - samen te voegen, wilde de jonge ontwerpster verfijnde en opvallende patronen creëren. Duran gebruikte plaatsingsdruk en plaatsingsstiktechnieken voor verfijnde details en nauwgezet vakmanschap.

Trendzone

De IMA Trend Area in hal 8. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

De IMA Trend Area besloeg meer oppervlakte dan in voorgaande edities. De vier thema's - ‘IntuMotion’, ‘Ether Look’, ‘Fantasmic’ en ‘Subcore’ - strekten zich uit over de gehele lengte van de hal en leidden naar de seminar- en catwalkruimte. De uitbreiding en de tunnelachtige look waren bedoeld: “Als je je herinnert, was deze ruimte vroeger als een stand met alle trends. Nu is het meer als een tunnel en portaal, eigenlijk meer als een spiritueel pad”, legde IMA trendonderzoeker en co-curator Melis Karapança Örün uit in een gesprek met FashionUnited.

Het concept van Be:coming laat het pad van wording en transformatie zien en belicht tegelijkertijd de toekomst van mode. “Het is zoals mens-zijn en de fases waarin we jong zijn en dan volwassen worden, de hele cyclus”, voegt Karapança Örün toe.

De Istanbul Moda Academy (İMA) is een van de belangrijkste modeacademies van Turkije. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Be:coming, dat draait om intuïtie, emotie, cultureel geheugen en spel, benadrukt deze constant evoluerende aard van identiteit door middel van vier thema's: IntuMotion met meditatieve luxe, Ether Look met ‘Back to the Roots’ en hedendaags vakmanschap, Fantasmic met de theatrale convergentie van droom en werkelijkheid en Subcore, dat de vrije energie van digitaal gamen naar de catwalk brengt.

“Het concept verwijst naar de psychologie van deze cyclus. Het begint vrij minimalistisch en ruw, gaat over in meer etnische vibes en handwerk, wat verwijst naar onze regels. Dan wordt het fantastischer, zoals onze dromen en inspiraties, en eindigt het met meer pop, atletiek, zoals de athleisure-kant van mode voor een jonge en nieuwe generatie”, schetst Karapança Örün de ontwikkeling van de vier thema's, die van concept tot installatie acht maanden duurden.

Voorgestelde materialen in de trendzone. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Ook bij de materialen die op de tafels liggen, is er een duidelijke ontwikkeling. “Terwijl IntuMotion uitgaat van de ruwe materialen, al het geïndustrialiseerde achter zich laat en kiest voor meer organisch, wordt Ether Look met primitieve periodes en verschillende culturen ambachtelijker en etnischer, terwijl Fantasmic het nostalgische en dramatische opzoekt en met Subcore afsluit met de pop en hype van vandaag”, legt Karapança Örün uit.

‘IntuMotion’ in de IMA Trend Area. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

IntuMotion is de kunst om op je ziel te vertrouwen vóór je verstand. In een hyperverbonden wereld die overspoeld wordt door informatie, stelt het thema het innerlijke ritme boven de externe ruis. Mode wordt een verlengstuk van intuïtie. Vormen, snitten en materialen worden niet ontworpen voor het spektakel, maar voor de resonantie, om met het lichaam mee te bewegen; ermee te ademen. Hier wordt het silhouet niet geconstrueerd, het wordt geleefd.

Ether Look is een viering van traditionele kennis, gevormd door overgeleverde kennis, symbolische tradities en de diepere betekenis die besloten ligt in ceremoniële kleding, handwerk en spirituele sieraden. Dit is mode als rituele taal; kledingstukken die beschermen, genezen, zegenen en afstemmen. Natuurvezels, handgeverfd, borduurwerk en layering worden heilige gebaren.

Voorgestelde stijlen voor ‘Ether Look’. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Fantasmic is drama beziet door een surrealistische lens. Het kanaliseert de grandeur van de geschiedenis, operatische silhouetten, koninklijke rituelen en de weelde van kostuums. Hier ontmoet historische elegantie moderne fantasie. Vrouwelijke iconen, godinnen, heksen, krijgers en diva's worden opnieuw geïnterpreteerd door middel van getextureerde tule, gestructureerd brokaat, met parels bezette korsetten en zachte, door de tijd gewassen zijde.

‘Subcore’ gaat voor technische afwerkingen, architectonische lijnen en digitaal gecodeerde oppervlakken die de esthetiek van het ongeziene introduceren. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Subcore is de stille revolutie van diepte, waar stijl een performance is, maar een code, een innerlijke frequentie. Dit thema verwerpt het spektakel ten gunste van intimiteit. Het suggereert dat veerkracht subtiel kan zijn, identiteit gelaagd en zachtheid technisch geproduceerd. Elk kledingstuk wordt een soort mentale architectuur, eenvoudig aan de oppervlakte, maar complex in constructie.

De Turkse kledingindustrie in cijfers

Na de auto- en chemische industrie is de kledingindustrie de derde grootste exportsector van Turkije. Terwijl het totale Turkse exportvolume in 2024 met 2,5 procent steeg tot bijna 262 miljard dollar, daalde het exportvolume van kleding met 6,9 procent tot 17,9 miljard dollar. De reden hiervoor is de lagere vraag in verschillende belangrijke markten, de veranderende voorkeuren van consumenten wereldwijd en een “uitdagend jaar”, zowel voor de kleding- als de textielindustrie van het land.

Wat betreft de markten was de EU goed voor meer dan tweeënzestig procent van alle kleding export, dat is 6 miljard dollar van in totaal 9,7 miljard dollar van januari tot juli 2025. In 2024 was Turkije na China en Bangladesh de derde grootste kledingleverancier van de EU met een exportwaarde van 10,4 miljard euro.

Tijdloze formele kleding op de Setre stand. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

Binnen Europa bleef Duitsland de grootste markt met 1,62 miljard dollar aan export, gevolgd door Nederland (1,2 miljard dollar), Spanje (970,9 miljoen dollar), Groot-Brittannië (801,5 miljoen dollar) en Frankrijk (540,4 miljoen dollar).

Polen, Irak en Kazachstan onderscheiden zich in deze periode als groeimarkten, met een stijging van respectievelijk 13,7, 3,8 en 19,9 procent tot 323,1, 301,3 en 262,4 miljoen dollar. De redenen hiervoor zijn het overwinnen van de recessie en een algemeen positieve ontwikkeling, terwijl de succesvolle deelname van zevenenvijftig Turkse bedrijven aan een beurs in Kazachstan de handel stimuleerde.

Wereldwijd was Turkije na China, Bangladesh, Vietnam en India de zesde grootste kleding exporteur. De hoge inflatie die het land de afgelopen jaren heeft geteisterd, zal naar verwachting snel afnemen en volgens de minister van Financiën tegen het einde van het jaar ongeveer 24 procent bedragen. Of het volgend jaar eencijferig wordt, zoals sommigen op de beurs voorspelden, valt nog te bezien.

Mimya-modeshow. Foto: Simone Preuss voor FashionUnited

FashionUnited werd uitgenodigd om de beurs te bezoeken.